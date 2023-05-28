«Барса» интересуется Гимараэсом – трансфер оценивается в 100 млн евро. «Ньюкасл» хочет сохранить хавбека

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бруно Гимараэс деньги Футбол

«Барселона» интересуется полузащитником «Ньюкасла» Бруно Гимараэсом.

По информации The Times, в «Барселоне» считают, что за трансфер Гимараэса придется заплатить около 100 миллионов евро.

«Ньюкасл», в свою очередь, рассчитывает сохранить бразильца – в клубе надеются убедить его остаться.

Ранее также сообщалось об интересе к Гимараэсу со стороны «Ливерпуля» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Гимараэс провел за «Ньюкасл» 31 матч в АПЛ, забив 4 гола и отдав 5 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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18 комментариев

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svaz
как болельщик барсы всегжа с улыбкой репгирую на новости, то барса хочет купить кго то за 100 и не может подписать Субеменди за 60)))
+19
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+17
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vzi
Ответ GuruFutbola
Пока модрид интересуется бесплатным шлаком, Барса собирается подписывать топ футболистов)
Так-то Ньюкасл поперспективнее будет с точки зрения прохода группы ЛЧ.
+15
-4
+11
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Пока модрид интересуется бесплатным шлаком, Барса собирается подписывать топ футболистов)
Клад нашли?
+8
-2
+6
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Уолтер Собчак
Зачем ему уходить в "Барселону"? Он, пожалуй, главный игрок вышедшего в ЛЧ "Ньюкасла". Да, "Барса" статуснее, конечно, из-за истории и победы в последнем чемпионате Испании, но в ЛЧ после летнего трансферного окна ещё неизвестно, у кого будет больше шансов. А играть в АПЛ всё-таки интереснее, чем в Ла Лиге.
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username
зачем Бруно идти на понижение
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Пенс
это всё очень интересно, но когда уже там возвращение домой блудного сына из Парижа? Это был бы лучший трансфер для нашей бчк.
+3
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MESSIya
The Times... Расходимся.
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Oleg Kostin
Барселоне с молодыми педри гави и де йонге ОЧЕНЬ нужен полузащитник за 100млн
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Никита Кожемяка
А я интересуюсь картинами Пикассо))
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Андрей
Ответ Пенс
это всё очень интересно, но когда уже там возвращение домой блудного сына из Парижа? Это был бы лучший трансфер для нашей бчк.
Ольмо нужен?
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Андрей
Ответ Oleg Kostin
Барселоне с молодыми педри гави и де йонге ОЧЕНЬ нужен полузащитник за 100млн
барсе не нужен, а вот этим трем нужна конкуренция.
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