«Барса» интересуется Гимараэсом – трансфер оценивается в 100 млн евро. «Ньюкасл» хочет сохранить хавбека
«Барселона» интересуется полузащитником «Ньюкасла» Бруно Гимараэсом.
По информации The Times, в «Барселоне» считают, что за трансфер Гимараэса придется заплатить около 100 миллионов евро.
«Ньюкасл», в свою очередь, рассчитывает сохранить бразильца – в клубе надеются убедить его остаться.
Ранее также сообщалось об интересе к Гимараэсу со стороны «Ливерпуля» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Гимараэс провел за «Ньюкасл» 31 матч в АПЛ, забив 4 гола и отдав 5 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.
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