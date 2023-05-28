«Барса» интересуется Гимараэсом – трансфер оценивается в 100 млн евро. «Ньюкасл» хочет сохранить хавбека

«Барселона» интересуется полузащитником «Ньюкасла» Бруно Гимараэсом.

По информации The Times, в «Барселоне» считают, что за трансфер придется заплатить около 100 миллионов евро.

« », в свою очередь, рассчитывает сохранить бразильца – в клубе надеются убедить его остаться.

Ранее также сообщалось об интересе к Гимараэсу со стороны «Ливерпуля» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Гимараэс провел за «Ньюкасл» 31 матч в , забив 4 гола и отдав 5 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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