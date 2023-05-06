Рафинья думает об уходе из «Барселоны», опасаясь, что из-за Месси будет играть меньше. Есть предложения от «Челси», «Арсенала» и «Ньюкасла»

Рафинья Диас рассматривает возможность ухода из «Барселоны» ближайшим летом.

По сведениям Diario Sport, вингер считает, что будет основным игроком на его позиции, а с возможным подписанием форварда общее игровое время бразильца сократится еще сильнее.

переживает, что может также потерять место в составе сборной Бразилии, если не будет иметь регулярной практики на клубном уровне.

Сейчас у Деку, его агента, есть три предложения: от « », « » и «Ньюкасла». Все эти клубы готовы платить игроку больше, чем «Барселона», которая начисляет ему 12 млн евро до вычета налогов.

Сама «блауграна» готова продать Рафинью только в том случае, если ей предложат от 70 до 80 млн евро.

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