Рафинья думает об уходе из «Барселоны», опасаясь, что из-за Месси будет играть меньше. Есть предложения от «Челси», «Арсенала» и «Ньюкасла»

Теги ПСЖ Челси Сборная Бразилии по футболу Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Деку Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Арсенал возможные трансферы Усман Дембеле Рафинья Диас Футбол

Рафинья Диас рассматривает возможность ухода из «Барселоны» ближайшим летом.

По сведениям Diario Sport, вингер считает, что Усман Дембеле будет основным игроком на его позиции, а с возможным подписанием форварда Лионеля Месси общее игровое время бразильца сократится еще сильнее.

Рафинья переживает, что может также потерять место в составе сборной Бразилии, если не будет иметь регулярной практики на клубном уровне.

Сейчас у Деку, его агента, есть три предложения: от «Челси», «Арсенала» и «Ньюкасла». Все эти клубы готовы платить игроку больше, чем «Барселона», которая начисляет ему 12 млн евро до вычета налогов.

Сама «блауграна» готова продать Рафинью только в том случае, если ей предложат от 70 до 80 млн евро.

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30 комментариев

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Вечно Молодой
уходит ради того, чтоб Месси играл больше?)) судя по заголовке
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Blaumerc
Ответ David Aprasidze
Нет, просто чел болел за Месси против своей страны )
Чел болел за Месси против своей страны в очной встрече? или как и другие многие футболисты пожелал Месси победы, если не победит своя команда?
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Stormbringer
Что курят редакторы?)
+2
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Bob Ganiev
Ответ Vinnipukh Vinni
Но выйдут-то на поле всё те же 10 полевых.
9 полевых и 1 пешеход.
+2
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Universal1000
Ответ David Aprasidze
Нет, просто чел болел за Месси против своей страны )
А в 2010 Круифф болел за Испанию великих ХавИньесты против своей страны, игравшей в говнофутбол, выбрав ценности эстетики вместо соответствия по паспорту, и что?
Это нормально.
Сам Круифф - лучший голландец в истории.)
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Vinnipukh Vinni
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален модератором
Ну да, весь мир сектанты, только ты и такие, как ты, на белом коне )))
Огорчу тебя, всё наоборот. Это ты упоротый сектант.
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Bob Ganiev
Ответ AminO2
У Рафиньи просто нет конкурентов на фланге. Оставлять по-любому. Конкуренцию, во-первых, ему может составить только стабильный игрок, а не пропускающий регулярно половину матчей в сезоне. Во-вторых, найти другого игрока уровня основы сборной Бразилии на фланг – задача, мягко говоря, не из простых.
нет, если Дембеле травмирован
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Vinnipukh Vinni
Ответ Bob Ganiev
9 полевых и 1 пешеход.
И что? Барселоне разрешат выпустить ещё одного игрока?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Этот Райола хочет денег
Зря переживает. С приходом Месси всем игрокам основы пахать придется больше, работы будет хоть отбавляй!
Но выйдут-то на поле всё те же 10 полевых.
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Vinnipukh Vinni
Ответ RAMIK
Тем не менее для игрока его позиции она слабая.
Нужно понимать, что когда он уйдёт, будет ещё слабее.
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RAMIK
Ответ Vinnipukh Vinni
Статистика слабая? Но она лучше, чем у любого другого игрока Барселоны, кроме Левандовского.
Тем не менее для игрока его позиции она слабая.
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Vinnipukh Vinni
Ответ RAMIK
Лично я не вижу в нём ничего такого, чтобы не продать его за 50,60 млн. По мне таких как он в Европе очень много, а он ещё постоянно недоволен после замен.Да и статистика слабая.
Статистика слабая? Но она лучше, чем у любого другого игрока Барселоны, кроме Левандовского.
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RAMIK
Ответ rigobersong
50-60?:)🤣🤣🤣 Грилиш 120, Мудрик 100, Пепе несколько лет назад 80 стоил. Рафинья на голову выше всех вместе взятых:) Ты походу в 10м году цены последний раз смотрел на футболистов:))
Вы называете суммы над которыми весь мир в ах... до сих пор.
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rigobersong
Ответ RAMIK
Лично я не вижу в нём ничего такого, чтобы не продать его за 50,60 млн. По мне таких как он в Европе очень много, а он ещё постоянно недоволен после замен.Да и статистика слабая.
50-60?:)🤣🤣🤣

Грилиш 120, Мудрик 100, Пепе несколько лет назад 80 стоил. Рафинья на голову выше всех вместе взятых:) Ты походу в 10м году цены последний раз смотрел на футболистов:))
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alberto-m
Ответ Вечно Молодой
уходит ради того, чтоб Месси играл больше?)) судя по заголовке
Судя по тому ,что ты написал, у тебя проблемы с прочитанным.
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Blaumerc
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален модератором
думаешь Месси проиграл бы конкуренцию Аффелаю?
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David Aprasidze
Ответ Вечно Молодой
уходит ради того, чтоб Месси играл больше?)) судя по заголовке
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ariuntrius
Если его не продать, Месси возможно и не будет , интересная вилка )
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DavidRobertJosephBeckham
Тут думать нечего - надо идти в Челси!
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The Best
Отказать Челси ради перехода в Барсу чтобы потом всеравно оказаться в Челси 👏
Хотя замен он нужен если у нас есть Мадуэке который выглядит не хуже,в завершении атак только нужно добавить и всё.Арсеналу больше нужен,Сака считай один на фланге играет
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RAMIK
Лично я не вижу в нём ничего такого, чтобы не продать его за 50,60 млн. По мне таких как он в Европе очень много, а он ещё постоянно недоволен после замен.Да и статистика слабая.
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Glebus
Спортс, вы там пьяные чтоли?
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