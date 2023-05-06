Рафинья думает об уходе из «Барселоны», опасаясь, что из-за Месси будет играть меньше. Есть предложения от «Челси», «Арсенала» и «Ньюкасла»
Рафинья Диас рассматривает возможность ухода из «Барселоны» ближайшим летом.
По сведениям Diario Sport, вингер считает, что Усман Дембеле будет основным игроком на его позиции, а с возможным подписанием форварда Лионеля Месси общее игровое время бразильца сократится еще сильнее.
Рафинья переживает, что может также потерять место в составе сборной Бразилии, если не будет иметь регулярной практики на клубном уровне.
Сейчас у Деку, его агента, есть три предложения: от «Челси», «Арсенала» и «Ньюкасла». Все эти клубы готовы платить игроку больше, чем «Барселона», которая начисляет ему 12 млн евро до вычета налогов.
Сама «блауграна» готова продать Рафинью только в том случае, если ей предложат от 70 до 80 млн евро.
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Это нормально.
Сам Круифф - лучший голландец в истории.)
Огорчу тебя, всё наоборот. Это ты упоротый сектант.
Грилиш 120, Мудрик 100, Пепе несколько лет назад 80 стоил. Рафинья на голову выше всех вместе взятых:) Ты походу в 10м году цены последний раз смотрел на футболистов:))
Хотя замен он нужен если у нас есть Мадуэке который выглядит не хуже,в завершении атак только нужно добавить и всё.Арсеналу больше нужен,Сака считай один на фланге играет