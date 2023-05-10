«Ливерпуль» готов предложить за Гимараэса около 100 млн евро, «ПСЖ» – на 25 млн больше. «Барса» хочет подписать хавбека «Ньюкасла» в 2024-м (As)

Теги ПСЖ Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луиш Кампуш Бруно Гимараэс Футбол

«Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ» поборются за Бруно Гимараэса.

Полузащитник «Ньюкасла» привлек внимание этих трех клубов. По данным As, «Ливерпуль» готов сделать предложение на сумму около 100 миллионов евро – в клубе считают бразильца идеальным игроком для укрепления полузащиты после отказа от Джуда Беллингема.

«ПСЖ» намерен усилить состав для борьбы за Лигу чемпионов. Луиш Кампуш следил за Гимараэсом еще во времена его выступлений за «Лион». Этим летом менеджер французского клуба готов предложить за трансфер игрока на 25 миллионов евро больше, чем «Ливерпуль».

«Барселона» планирует оформить трансфер Гимараэса летом 2024 года. Чтобы заплатить «Ньюкаслу» около 100 миллионов евро, клуб будет вынужден продавать игроков. 

«Ньюкасл» не намерен продавать полузащитника и хочет продлить с ним контракт. «Сороки» готовы предложить футболисту рекордное для клуба соглашение. 

Сам хавбек пока не рассматривает варианты. Он хочет играть в Лиге чемпионов и обсудит свое будущее с представителями «Ньюкасла» по окончании сезона. 

В текущем сезоне АПЛ 25-летний хавбек провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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80 комментариев

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Екн Лор
Барселона как тот тип, что при выходе каждого нового Айфона берёт кредит
+165
-23
+142
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koSTARIKANez
Ответ Арсений Чернобаев
100 лямов за 3+5? серьёзно? даже Мудрик получше смотрится. Челси, у тебя появился конкурент.
Измерять класс продвигающего опорника по гол+пас, во идея)))
+98
0
+98
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Stewee
После Ливерпуль готов предложить 100 млн можно дальше не читать)
+51
-2
+49
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Илья Манахов
Ответ Екн Лор
Барселона как тот тип, что при выходе каждого нового Айфона берёт кредит
Ну если верить всему подряд, то да
+40
-14
+26
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Vadiay
Попахивает не просто уткой, а жареной уткой. За Джуда, значит, зажали, а за Бруно - нет?
+19
-1
+18
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Костя Паркер
Ньюкасл может себе позволить купить Барсу за сдачу от ужина, куда они своими рычагами лезут?
+19
-4
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Teodrakis
Ответ Азрет-Али Айбазов
Тот же Беллингем 100-120 стоит. Вы о чем?
Гемороиш уже доказал, что может играть в Англии. А Беллингем ещё может подвести как Санчо
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Лысый череп
Дожить бы Барсе до 2024 для начала
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barsafun
Ответ Арсений Чернобаев
100 лямов за 3+5? серьёзно? даже Мудрик получше смотрится. Челси, у тебя появился конкурент.
У бускетса за карьеру 18+40)но это не мешало ему быть ключевым в любой тренерский системе
+7
0
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Toni Montana
Ливерпуль за биллингема 120 зажал, а за гимараеса сотку даст ? Это утка такая жирная, что не взлетит даже
+9
-3
+6
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waleri
"Ньюкасл" если что сам сейчас способен у них перекупить кого угодно! Боссы пока просто присматриваются, выстраивая постепенно стратегию клуба.
+5
0
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Dr.Hapot
Стоило всего лишь действовать на шаг вперед, как раньше делал ЛФК. И Гимараэса забрать из Лиона, и Нуньеса забрать из Альмерии. А не ждать пока они засверкают на полную. Вот теперь переплачивать придется
+7
-2
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Иван Иванов
Херрасе! Саудовцы купили Ньюкасл, чтобы ЗАРАБАТЫВАТЬ??? 😳😳😳😳
+4
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SAF22
Ответ Азрет-Али Айбазов
Тот же Беллингем 100-120 стоит. Вы о чем?
Он действительно хорош. Плюс из клуба АПЛ
+6
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charly_54
Ответ Арсений Чернобаев
100 лямов за 3+5? серьёзно? даже Мудрик получше смотрится. Челси, у тебя появился конкурент.
Уровень центральных защитников тоже по гол+пас оцениваете?
+4
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The Best
У Барселоны нет денег так что вряд-ли,сомневаюсь что Ливерпуль опять будет тратить 100 млн на одного игрока поэтому ПСЖ единственный из кандидатов для кого эта сумма ничто и они могут запросто его взять.Правда не вижу смысла уходить Гимараешу из Ньюкасла,в будущем они могут стать ещё сильнее и в еврокубках будут играть на постоянной основе.
+4
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Михаил Зобнин
Трудна работа журналиста, сочинять утки на ровном месте
+5
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QWertY
И смысл Бруно переходить из клуба ЛЧ в клуб ЛЕ?)
+7
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Владимир Долгополов
Ответ Экспертное мнение
100-200 млн для состояния Ньюкасла как капля в океан)) Предложите что-нибудь весомее, например весь город Ливерпуль вместе со всеми портами и ближайшими водами.
Надеюсь это шутка?Если да,то явно неудачная.А если ты всерьез,то это клиника.
+3
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Марслан Акматалиев
Гимараес прекрасный конечно игрок и одна из наиболее подходящих вариантов для Барсы на замену Бускетса. Жаль, что Барса не сможет его купить в нынешнем состоянии.
+3
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Ruslan super
Ответ koSTARIKANez
Измерять класс продвигающего опорника по гол+пас, во идея)))
"Не ну он же должен забивать"-считает тот чел 😂😂😂
+2
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Азрет-Али Айбазов
Тот же Беллингем 100-120 стоит. Вы о чем?
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TiGra
Цена космическая, но игрок очень достойный. Готовый топ
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HI MARS
Ответ Teodrakis
Им же нужен трансферный баланс. Продать игрока за 125 и купить такого же за 50 это куда разумнее, чем цепляться за звезду, заваливая его деньгами. Все топ-клубы на этом обожглись миллион раз.
У них трансферный баланс в порядке.В этом сезоне могут в четверке закончить сезон,а это ещё больше доходов от ЛЧ в следующем сезоне.Кажется даже вчера их тренер заявил что клуб не будет скупать всех и вся.Похоже что постепенно будут развивать клуб и такого центрального игрока не отпустят
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Teodrakis
Ответ HI MARS
Чувак заиграл в самом богатом клубе мира.Думаете шейхи его отпустят хоть за космические деньги?)
Им же нужен трансферный баланс. Продать игрока за 125 и купить такого же за 50 это куда разумнее, чем цепляться за звезду, заваливая его деньгами. Все топ-клубы на этом обожглись миллион раз.
+2
0
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