«Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ» поборются за Бруно Гимараэса.

Полузащитник «Ньюкасла» привлек внимание этих трех клубов. По данным As, « » готов сделать предложение на сумму около 100 миллионов евро – в клубе считают бразильца идеальным игроком для укрепления полузащиты после отказа от Джуда Беллингема.

« » намерен усилить состав для борьбы за Лигу чемпионов. следил за Гимараэсом еще во времена его выступлений за «Лион». Этим летом менеджер французского клуба готов предложить за трансфер игрока на 25 миллионов евро больше, чем «Ливерпуль».

« » планирует оформить трансфер летом 2024 года. Чтобы заплатить «Ньюкаслу» около 100 миллионов евро, клуб будет вынужден продавать игроков.

«Ньюкасл» не намерен продавать полузащитника и хочет продлить с ним контракт. «Сороки» готовы предложить футболисту рекордное для клуба соглашение.

Сам хавбек пока не рассматривает варианты. Он хочет играть в Лиге чемпионов и обсудит свое будущее с представителями «Ньюкасла» по окончании сезона.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний хавбек провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.