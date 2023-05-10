«Ливерпуль» готов предложить за Гимараэса около 100 млн евро, «ПСЖ» – на 25 млн больше. «Барса» хочет подписать хавбека «Ньюкасла» в 2024-м (As)
«Барселона», «Ливерпуль» и «ПСЖ» поборются за Бруно Гимараэса.
Полузащитник «Ньюкасла» привлек внимание этих трех клубов. По данным As, «Ливерпуль» готов сделать предложение на сумму около 100 миллионов евро – в клубе считают бразильца идеальным игроком для укрепления полузащиты после отказа от Джуда Беллингема.
«ПСЖ» намерен усилить состав для борьбы за Лигу чемпионов. Луиш Кампуш следил за Гимараэсом еще во времена его выступлений за «Лион». Этим летом менеджер французского клуба готов предложить за трансфер игрока на 25 миллионов евро больше, чем «Ливерпуль».
«Барселона» планирует оформить трансфер Гимараэса летом 2024 года. Чтобы заплатить «Ньюкаслу» около 100 миллионов евро, клуб будет вынужден продавать игроков.
«Ньюкасл» не намерен продавать полузащитника и хочет продлить с ним контракт. «Сороки» готовы предложить футболисту рекордное для клуба соглашение.
Сам хавбек пока не рассматривает варианты. Он хочет играть в Лиге чемпионов и обсудит свое будущее с представителями «Ньюкасла» по окончании сезона.
В текущем сезоне АПЛ 25-летний хавбек провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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