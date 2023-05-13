Гюндоган готов снизить зарплату ради «Барсы», контракт – на 3 года. Он согласился на переход еще три месяца назад

Илкай Гюндоган уже давно согласился перейти в «Барселону» из «Ман Сити» бесплатно.

Как пишет Mundo Deportivo, Гюндоган идет третьим в списке приоритетов «Барселоны» после Лионеля Месси и Мартина Субименди.

Каталонцам нравится 32-летний футболист, так как он может сыграть на всех трех позициях в полузащите. Кроме того, он с лета 2016 года работает с Пепом Гвардиолой, поэтому точно впишется в футбол, который хочет видеть Хави. Учитывая, что Серджи Бускетс покинет «Барселону» летом, Гюндогана считают очень важным усилением.

В ходе последних встреч Илкай дал понять, что хочет перейти в «Барселону». Ради этого он снизил требования по зарплате, так как каталонцы предлагают ему стабильность за счет более длительного срока контракта, чем дает « ». Илкай не стал продлевать контракт с «горожанами», так как ему дают контракт на год с возможностью продления еще на сезон. Зарплата, которую предлагает «Ман Сити», выше, чем та, что дает «Барса», но ниже той, что он получает по нынешнему соглашению (10,5 млн евро в год после уплаты налогов).

Сначала Гюндоган хотел перейти в клуб, который предложит ему зарплату, схожую с нынешней, но для «Барселоны» такие суммы невозможны. И Илкай, который всегда симпатизировал каталонскому клубу, согласился подписать контракт с «Барсой», которая установила зарплатный лимит на уровне 6 млн евро в год чистыми.

Отмечается, что «Барселона» предложит ему контракт сроком на три сезона. Когда он истечет, Гюндогану будет 35 лет. Это устраивает Илкая, который недавно стал отцом. Футболист хочет надолго обосноваться в новом клубе и обрести стабильность. Кроме того, его девушке не очень комфортно в Манчестере. Барселона привлекает их не только на футбольном уровне, но и с точки зрения комфорта.

Сейчас « » и Гюндоган ждут новостей по поводу ситуации клуба с финансовым фэйр-плей. Агент Илкая представляет интересы Андреаса Кристенсена, а потому хорошо знаком с финансовой ситуацией «Барсы». В связи с этим он хочет получить гарантии относительно того, что его клиента смогут зарегистрировать.

Как добавляет журналист As Хави Мигел, Гюндоган дал Хави согласие на переход в «Барсу» еще три месяца назад.

В этом сезоне у 32-летнего капитана «Ман Сити» 7 голов и 5 результативных передач в 46 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.