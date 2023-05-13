Гюндоган готов снизить зарплату ради «Барсы», контракт – на 3 года. Он согласился на переход еще три месяца назад

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Илкай Гюндоган уже давно согласился перейти в «Барселону» из «Ман Сити» бесплатно.

Как пишет Mundo Deportivo, Гюндоган идет третьим в списке приоритетов «Барселоны» после Лионеля Месси и Мартина Субименди.

Каталонцам нравится 32-летний футболист, так как он может сыграть на всех трех позициях в полузащите. Кроме того, он с лета 2016 года работает с Пепом Гвардиолой, поэтому точно впишется в футбол, который хочет видеть Хави. Учитывая, что Серджи Бускетс покинет «Барселону» летом, Гюндогана считают очень важным усилением.

В ходе последних встреч Илкай дал понять, что хочет перейти в «Барселону». Ради этого он снизил требования по зарплате, так как каталонцы предлагают ему стабильность за счет более длительного срока контракта, чем дает «Манчестер Сити». Илкай не стал продлевать контракт с «горожанами», так как ему дают контракт на год с возможностью продления еще на сезон. Зарплата, которую предлагает «Ман Сити», выше, чем та, что дает «Барса», но ниже той, что он получает по нынешнему соглашению (10,5 млн евро в год после уплаты налогов).

Сначала Гюндоган хотел перейти в клуб, который предложит ему зарплату, схожую с нынешней, но для «Барселоны» такие суммы невозможны. И Илкай, который всегда симпатизировал каталонскому клубу, согласился подписать контракт с «Барсой», которая установила зарплатный лимит на уровне 6 млн евро в год чистыми.

Отмечается, что «Барселона» предложит ему контракт сроком на три сезона. Когда он истечет, Гюндогану будет 35 лет. Это устраивает Илкая, который недавно стал отцом. Футболист хочет надолго обосноваться в новом клубе и обрести стабильность. Кроме того, его девушке не очень комфортно в Манчестере. Барселона привлекает их не только на футбольном уровне, но и с точки зрения комфорта.

Сейчас «Барселона» и Гюндоган ждут новостей по поводу ситуации клуба с финансовым фэйр-плей. Агент Илкая представляет интересы Андреаса Кристенсена, а потому хорошо знаком с финансовой ситуацией «Барсы». В связи с этим он хочет получить гарантии относительно того, что его клиента смогут зарегистрировать.

Как добавляет журналист As Хави Мигел, Гюндоган дал Хави согласие на переход в «Барсу» еще три месяца назад.

В этом сезоне у 32-летнего капитана «Ман Сити» 7 голов и 5 результативных передач в 46 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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51 комментарий

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Schiaff1no
А через год еще раз снизить зарплату он готов?
+20
-6
+14
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<~Inter~>
Ответ Пепси пеналдувич
На три года, не много ли?
А смысл ему на 2 соглашаться, если Сити даёт 1+1
+14
0
+14
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Пепси пеналдувич
На три года, не много ли?
+10
-2
+8
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Футбол_это_жизнь
Умнейший полузащитник. Умеет все на поле. Но если Месси будет в полузащите куда его ставить?
Де Йонг, Педри, Месси, Гюндоган, Гави пятерка основных полузащитников получается. 3-5-2 схема получается какая-то
+8
-2
+6
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Andrei Stratu
Ответ QWertY
Есть ощущение, что Гюндоган середняк, который хорош только в системе Пепа)
в Дортмунд тоже так думали
+5
-1
+4
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Экспертное мнение
Ответ QWertY
Есть ощущение, что Гюндоган середняк, который хорош только в системе Пепа)
Праймовый Гюндоган вообще был в Дортмунде у Клоппа. В Ман Сити он так и не выходил на тот уровень.
+3
-1
+2
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Val Smith
У Гюндогана есть склонность к травмам и набору веса. Игрок топовый, но можно лайт версию Азара получить.
+2
0
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прощай Роналду
Ответ Пепси пеналдувич
На три года, не много ли?
Нет, 3 года будет Мадрид Гюндогюнить)
+7
-5
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прощай Роналду
Ответ Футбол_это_жизнь
Хави сказал уже, что Месси будет играть в полузащите. Для флангов нужны скорости, которая у Месси будет ещё ниже в силу возраста. Дембеле на правом фланге смотрится намного лучше (цифры говорят о том же) левой он бьет лучше, а правой подаёт лучше поэтому Дембеле точно на правом фланге нужно оставлять. Кессье и кто-то из атаки (Ферран или Рафинья точно должны покинуть клуб) Фати в аренду пока не разберётся со своим весом и отцом. Вот и имеем 5 полузащитников и 2 напа.
Тиаго Силва 37 и выиграл ЛЧ с Челси 🤣👍🏻
+1
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Футбол_это_жизнь
Ответ прощай Роналду
Значит будет 4 3 3 Месси ПН он ЛН, там всё равно пусто, ну или Месси цп справа если Дембеле здоров
Хави сказал уже, что Месси будет играть в полузащите. Для флангов нужны скорости, которая у Месси будет ещё ниже в силу возраста. Дембеле на правом фланге смотрится намного лучше (цифры говорят о том же) левой он бьет лучше, а правой подаёт лучше поэтому Дембеле точно на правом фланге нужно оставлять. Кессье и кто-то из атаки (Ферран или Рафинья точно должны покинуть клуб) Фати в аренду пока не разберётся со своим весом и отцом. Вот и имеем 5 полузащитников и 2 напа.
+1
0
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прощай Роналду
Ответ rigobersong
Все хотят играть за гегемон бесплатно!:))
А Реал уже готовит очередные +300млн для лучших Мбаппе и Хакими)
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jordy
Ответ Хас Евлоев
Самый недоцененный игрок в составе МанСити, с хорошим футбольным мышлением и видением поля.
Почему недооцененный?
Все, кто хоть немного следит за Сити знает, что Гюндоган один из ключевых игроков команды.
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прощай Роналду
Ответ Кино Музыка
Хочет чаще играть против Рюдигера)
Ты хотел сказать показывать мастер класс?)
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QWertY
Ответ Экспертное мнение
Праймовый Гюндоган вообще был в Дортмунде у Клоппа. В Ман Сити он так и не выходил на тот уровень.
Поэтому и говорю. Тот праймовый Гюндоган уже закончился, а в Сити он на плаву благодаря футболу Пепа. Мб ошибаюсь, но чего то уникального в его игре я не вижу
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Хас Евлоев
Самый недоцененный игрок в составе МанСити, с хорошим футбольным мышлением и видением поля.
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Иван Иванов
Ответ QWertY
Есть ощущение, что Гюндоган середняк, который хорош только в системе Пепа)
Гюндоган - футболист с топовым мышлением, но со слабой физухой и травматичностью.
Абсолютно согласен, что Илкай так долго круто играл именно благодаря системе Пепа. Для подтверждения этого можно даже вспомнить матчи сб.Германии, где вроде делали ставку на Илкая, но он всегда не вытягивал игру команды, потому что ему не хватало физухи. И поэтому его почти всегда снимали с игры где-то на 60-й минуте с сожалением. Голова у него отлично варит, но физуха совсем не то.
Футбол Барсы тоже очень похож на пеповский, так что у него должно неплохо получиться там. Но с другой стороны, в Барселоне он может погрязнуть в травмах или проиграть конкуренцию за основу именно из-за слабой физухи.
Но в любом случае я желаю ему удачи там! Если перейдёт в Барсу, буду смотреть его игры.
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гилберт
Ответ Пепси пеналдувич
На три года, не много ли?
Илкай считает что самый раз.
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гилберт
Ответ Иван Иванов
Но ведь Фернандиньо держали до последнего! 😳
Значит соглашался на то что дают.
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Мусавир Муниров
Ответ Иван Иванов
Я уже кричалку для фанов Сити придумал :"Гюндоган, Гюндоган ты усатый таракан"...
это уже было, у зели 🙄 в его квартале, в прошлом кону, однако да!?
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jordy
Ответ Экспертное мнение
Праймовый Гюндоган вообще был в Дортмунде у Клоппа. В Ман Сити он так и не выходил на тот уровень.
"Праймовый Гюндоган вообще был в Дортмунде у Клоппа. В Ман Сити он так и не выходил на тот уровень."
Праймовый Гюндоган в Дортмунде:
- 12011 мин (15 гол + 20 асс).
В Сити, не вышедший на тот уровень Гюндоган:
- 20755 мин (56 гол + 39 асс).
В Дортмунде 343 мин/гол. действие.
В Сити 218 мин/голевое действие.
Вывод: у Пепа более возрастной Гюндоган был эффективнее праймового Гюндогана у Клоппа.
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Иван Иванов
Ответ Экспертное мнение
Праймовый Гюндоган вообще был в Дортмунде у Клоппа. В Ман Сити он так и не выходил на тот уровень.
Мне тоже так кажется. Но, честно говоря, я не видел его в Боруссии. Но мне всё равно кажется, что он в Боруссии лучше играл.
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Schiaff1no
Ответ Ильдар Исмагилов
А ты через год снизить зп готов?))
Нет, но я и на работу не устраивался бы зная, что через год меня попросят урезать зп ради общего будущего (:
Но я и не звезда АПЛ, так что мне просто интересно
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Иван Иванов
Ответ Barca_mania
Ждём Месси, Гюндогана и Бернарду этим летом 💪
Бернарду будет овер 100 💸 стоить. Да и теперь он стал полноценным игроком основы, так что...😉
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Ильдар Исмагилов
Ответ Schiaff1no
А через год еще раз снизить зарплату он готов?
А ты через год снизить зп готов?))
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Футбол_это_жизнь
Ответ Иван Иванов
Но ведь Фернандиньо держали до последнего! 😳
Фернандиньо у Пепа был как палочка затыкалочка. Сыграл на всех позициях и везде был более или менее не плох. Пока Пеп укомплектовывал состав
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