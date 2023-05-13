Гюндоган готов снизить зарплату ради «Барсы», контракт – на 3 года. Он согласился на переход еще три месяца назад
Илкай Гюндоган уже давно согласился перейти в «Барселону» из «Ман Сити» бесплатно.
Как пишет Mundo Deportivo, Гюндоган идет третьим в списке приоритетов «Барселоны» после Лионеля Месси и Мартина Субименди.
Каталонцам нравится 32-летний футболист, так как он может сыграть на всех трех позициях в полузащите. Кроме того, он с лета 2016 года работает с Пепом Гвардиолой, поэтому точно впишется в футбол, который хочет видеть Хави. Учитывая, что Серджи Бускетс покинет «Барселону» летом, Гюндогана считают очень важным усилением.
В ходе последних встреч Илкай дал понять, что хочет перейти в «Барселону». Ради этого он снизил требования по зарплате, так как каталонцы предлагают ему стабильность за счет более длительного срока контракта, чем дает «Манчестер Сити». Илкай не стал продлевать контракт с «горожанами», так как ему дают контракт на год с возможностью продления еще на сезон. Зарплата, которую предлагает «Ман Сити», выше, чем та, что дает «Барса», но ниже той, что он получает по нынешнему соглашению (10,5 млн евро в год после уплаты налогов).
Сначала Гюндоган хотел перейти в клуб, который предложит ему зарплату, схожую с нынешней, но для «Барселоны» такие суммы невозможны. И Илкай, который всегда симпатизировал каталонскому клубу, согласился подписать контракт с «Барсой», которая установила зарплатный лимит на уровне 6 млн евро в год чистыми.
Отмечается, что «Барселона» предложит ему контракт сроком на три сезона. Когда он истечет, Гюндогану будет 35 лет. Это устраивает Илкая, который недавно стал отцом. Футболист хочет надолго обосноваться в новом клубе и обрести стабильность. Кроме того, его девушке не очень комфортно в Манчестере. Барселона привлекает их не только на футбольном уровне, но и с точки зрения комфорта.
Сейчас «Барселона» и Гюндоган ждут новостей по поводу ситуации клуба с финансовым фэйр-плей. Агент Илкая представляет интересы Андреаса Кристенсена, а потому хорошо знаком с финансовой ситуацией «Барсы». В связи с этим он хочет получить гарантии относительно того, что его клиента смогут зарегистрировать.
Как добавляет журналист As Хави Мигел, Гюндоган дал Хави согласие на переход в «Барсу» еще три месяца назад.
В этом сезоне у 32-летнего капитана «Ман Сити» 7 голов и 5 результативных передач в 46 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Де Йонг, Педри, Месси, Гюндоган, Гави пятерка основных полузащитников получается. 3-5-2 схема получается какая-то
Все, кто хоть немного следит за Сити знает, что Гюндоган один из ключевых игроков команды.
Абсолютно согласен, что Илкай так долго круто играл именно благодаря системе Пепа. Для подтверждения этого можно даже вспомнить матчи сб.Германии, где вроде делали ставку на Илкая, но он всегда не вытягивал игру команды, потому что ему не хватало физухи. И поэтому его почти всегда снимали с игры где-то на 60-й минуте с сожалением. Голова у него отлично варит, но физуха совсем не то.
Футбол Барсы тоже очень похож на пеповский, так что у него должно неплохо получиться там. Но с другой стороны, в Барселоне он может погрязнуть в травмах или проиграть конкуренцию за основу именно из-за слабой физухи.
Но в любом случае я желаю ему удачи там! Если перейдёт в Барсу, буду смотреть его игры.
Праймовый Гюндоган в Дортмунде:
- 12011 мин (15 гол + 20 асс).
В Сити, не вышедший на тот уровень Гюндоган:
- 20755 мин (56 гол + 39 асс).
В Дортмунде 343 мин/гол. действие.
В Сити 218 мин/голевое действие.
Вывод: у Пепа более возрастной Гюндоган был эффективнее праймового Гюндогана у Клоппа.
Но я и не звезда АПЛ, так что мне просто интересно