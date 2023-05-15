Мостового не уволят с поста главного тренера Fight Nights. Клуб хочет внести изменения в тренерский штаб

Теги Федор Смолов Александр Мостовой Камил Гаджиев Winline Медиалига Reality Fight Nights Арам Айрапетян Медиафутбол

Fight Nights не собираются увольнять Александра Мостового с поста главного тренера.

Тем не менее президент клуба Камил Гаджиев анонсировал возможные изменения в тренерском штабе.

«Мостовой бывает один раз в неделю на тренировке. Главный тренер у нас остается – это Александр Мостовой. Но, возможно, будет изменение в тренерском составе.

Скорее всего, мы Арама в каком-то качестве привлечем. Арам в Дубае, приехать и тренировать команду он не может. Сегодня будем думать, в какой конфигурации Арама задействовать.

Речь идет об удаленной работе. Аналитикой он уже занимается. Он ей всегда занимался», – сказал босс Fight Nights.

Арам Айрапетян – бывший главный тренер Reality. Сейчас он работает в детской футбольной академии Павла Мамаева и Федора Смолова.

Fight Nights на старте сезона Winline Медиалиги одержали одну победу и потерпели два поражения в трех турах.

6 комментариев

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T622222
Он еще им не стал, а уже отставка 🤣
+12
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Мартинелли
Раз в неделю тренирует?) как он собирается Спартак тренировать с такой ленью?
+8
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Газонокосильщик Хави
Так он же говорил, что он не тренер, а типо советчик и тд. Или в недофутболе и так можно ?
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avAngard
Руки прочь от легендарного тренера
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Газонокосильщик Хави
Ответ Мартинелли
Раз в неделю тренирует?) как он собирается Спартак тренировать с такой ленью?
Раз в 2 недели. Скажет, это вам не игроки из медиафутбола. Чеканить умеют
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