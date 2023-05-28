Гарет Саутгейт: «Гвардиола – лучший тренер в мире. То, что он сделал, невероятно сложно сотворить в АПЛ»

Гарет Саутгейт восхитился работой Пепа Гвардиолы.

«Для наших игроков [сборной Англии] было очень полезно поработать с . Они научились многому в индивидуальном плане, с точки зрения тактики. А главное – менталитету.

Пеп – лучший тренер в мире, по моему мнению. И я большой поклонник того, что он делает, его стабильности управления командой.

То, что сделал он, невероятно сложно сотворить в . Его постоянный голод и драйв поражают, независимо от глубины и ресурсов состава, от игры и тактических решений. Я его большой поклонник. Он это знает, я ему говорил», – сказал главный тренер сборной Англии.

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