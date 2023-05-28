Гарет Саутгейт: «Гвардиола – лучший тренер в мире. То, что он сделал, невероятно сложно сотворить в АПЛ»

Теги Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Гарет Саутгейт восхитился работой Пепа Гвардиолы.

«Для наших игроков [сборной Англии] было очень полезно поработать с Гвардиолой. Они научились многому в индивидуальном плане, с точки зрения тактики. А главное – менталитету.

Пеп – лучший тренер в мире, по моему мнению. И я большой поклонник того, что он делает, его стабильности управления командой.

То, что сделал он, невероятно сложно сотворить в АПЛ. Его постоянный голод и драйв поражают, независимо от глубины и ресурсов состава, от игры и тактических решений. Я его большой поклонник. Он это знает, я ему говорил», – сказал главный тренер сборной Англии.

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12 комментариев

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rigobersong
Ответ MUthebest
больше похоже, что Гарет поклонник не Гвардиолы, а Симеоне
Так он исходит из состава, если ты тренеруешь английских бревен, тогда эффективнее использовать тактику Симеоне:)
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Sergey
Курбана Бекиевича ты большой поклонник
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Юлия Закаблукова
С составом на три миллиарда, из которых только одна скамейка на 500 миллионов
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Юлия Закаблукова
Тренер, которому покупают все что он захочет, любого игрока за любые деньги
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Юлия Закаблукова
2 финала лч за 7 лет, из которых только 1 победа и 3 триллиарда на состав
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Direct free kick
Ответ MUthebest
больше похоже, что Гарет поклонник не Гвардиолы, а Симеоне
Скорее Семака, Карпина и Слуцкого (в еврокубках)
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MUthebest
Ответ rigobersong
Так он исходит из состава, если ты тренеруешь английских бревен, тогда эффективнее использовать тактику Симеоне:)
английские бревна?
у него Кейн в нападении
среди атакающих игроков Сака/Фоден/Алкаш/Рэшфорд/Стерлинг/Санчо
на флангах обороны выбирай не хочу игроков Шоу/ТАА/Трипьер/Биссака/Уолкер
+1
-1
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Влад161
Ответ MUthebest
английские бревна? у него Кейн в нападении среди атакающих игроков Сака/Фоден/Алкаш/Рэшфорд/Стерлинг/Санчо на флангах обороны выбирай не хочу игроков Шоу/ТАА/Трипьер/Биссака/Уолкер
кто такой алкаш ?😁
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