Пеп сказал, что «маленьким мальчиком» смотрел финал ЛЧ-1999 «МЮ» – «Бавария» на «Камп Ноу». Ему было 28 лет

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Камп Ноу Футбол

Пеп Гвардиола сказал, что он был «маленьким мальчиком», когда смотрел финал ЛЧ-1999 .

Матч проходил на «Камп Ноу» и закончился победой «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» со счетом 2:1. «МЮ» тогда взял требл по итогам сезона.

«Я начну думать о требле, если мы сможем отправиться в Стамбул [на финал Лиги чемпионов с «Интером»] с двумя трофеями в кармане. А пока я признаю: «Хорошо, мы выиграли один трофей и можем [взять требл].

Подобное было раз в жизни в Великобритании, с одной командой. Это был «Манчестер Юнайтед», как же они выиграли у «Баварии» на «Камп Ноу». Я был маленьким мальчиком [на том матче]», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что Гвардиоле в 1999-м было 28 лет, и он выступал за «Барселону». Кроме того, «Барса» и «МЮ» были в одной группе в том сезоне, но Пеп не играл из-за травмы.

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47 комментариев

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Барсик Юрана
Первые 40 лет детства самые трудные
+178
-3
+175
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Темирлан Шаваев
Мужики взрослеют к сорокам.
+59
-3
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Rakhman Abdulla
когда тебе больше полтинника, имеешь право называть 28-летнего себя "маленьким мальчиком"...
+30
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шатанледс 12
Ну да. Первые 40 лет в жизни мальчика всегда трудные
+32
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Ответ Барсик Юрана
Первые 40 лет детства самые трудные
А потом - раз - и ты старпёр)
+24
0
+24
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Kuryanin
Когда был Пепка маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной.
+17
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Темирлан Шаваев
Мужики взрослеют к сорокам.
К сорокам-белобокам.
+18
-2
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damondiamond
он хотел сказать, что был как ребенок после того матча
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mockingbird_90
кто скажет, что это девочка - пусть первым бросит в меня камень
+8
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FilinMD
Ответ damondiamond
он хотел сказать, что был как ребенок после того матча
Нет, скорее всего просто раскладку не переключил до конца и сказал “little boy” вместо “young man” или похожего
+7
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EminenceGrise
Просто в его понимании маленьким он был, пока не стал совсем лысым шарлатаном.
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1CEMAN
Ответ aslvowk@mail.ru
В Великобритании это было не раз, как утверждает Пеп. В Англии, действительно, лишь МЮ сумел требл завоевать. А вот в Великобритании есть ещё один легендарный клуб 20-го века, которому покорился требл
Селтик?
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Серёга Гришин
первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины
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Алексей Алексеев
Боже, отстаньте от Пепа)))Мне в 1999 году было 27 лет, сейчас мне 51, и я считаю, что в то время я был маленьким мальчиком) сейчас то я повзрослел)))) Он был просто хорошим игроком, профи хорошего класса, сейчас он один из величайших тренеров современности, конечно с тех пор он пришёл огромный путь! Болею за МЮ и Реал и Криш Рона, поэтому надеюсь всё понимают, что это максимально объективное мнение!
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Мы все были маленькими мальчиками. И иногда ими становимся снова, пересматривая тот финал.
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Andrey Ashhabadskiy
Отвлекающий маневр перед финалом лиги чемпионов
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Константин Михайлович
Ответ aslvowk@mail.ru
В Великобритании это было не раз, как утверждает Пеп. В Англии, действительно, лишь МЮ сумел требл завоевать. А вот в Великобритании есть ещё один легендарный клуб 20-го века, которому покорился требл
речь про Селтик?
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Ответ aslvowk@mail.ru
В Великобритании это было не раз, как утверждает Пеп. В Англии, действительно, лишь МЮ сумел требл завоевать. А вот в Великобритании есть ещё один легендарный клуб 20-го века, которому покорился требл
Селтик? Парни с одного района.
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aslvowk@mail.ru
В Великобритании это было не раз, как утверждает Пеп. В Англии, действительно, лишь МЮ сумел требл завоевать. А вот в Великобритании есть ещё один легендарный клуб 20-го века, которому покорился требл
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ПавелАвер
Вообще-то его команда играла в той самой группе смерти Бавария, МЮ ,Барселона ,Бронбю
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wasbornin1987
С кем не бывает
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мс-мешок
Ответ ПавелАвер
Вообще-то его команда играла в той самой группе смерти Бавария, МЮ ,Барселона ,Бронбю
Барселона тогда считалась аутсайдером как и Бронбю
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Кокич
— Тут в анкете надо нужное подчеркнуть: "мальчик" или "мужчина".
— А как определить?
— Если с женщиной спал — мужчина, если нет — мальчик.
— Ага, с ней уснёшь, как же! Пиши "мальчик".
©
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Go-go-love
Так ощущал себя, чего к человеку пристали?)
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мс-мешок
многие на спортс до сих пор мальчики
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