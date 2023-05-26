Пеп сказал, что «маленьким мальчиком» смотрел финал ЛЧ-1999 «МЮ» – «Бавария» на «Камп Ноу». Ему было 28 лет
Пеп Гвардиола сказал, что он был «маленьким мальчиком», когда смотрел финал ЛЧ-1999 .
Матч проходил на «Камп Ноу» и закончился победой «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» со счетом 2:1. «МЮ» тогда взял требл по итогам сезона.
«Я начну думать о требле, если мы сможем отправиться в Стамбул [на финал Лиги чемпионов с «Интером»] с двумя трофеями в кармане. А пока я признаю: «Хорошо, мы выиграли один трофей и можем [взять требл].
Подобное было раз в жизни в Великобритании, с одной командой. Это был «Манчестер Юнайтед», как же они выиграли у «Баварии» на «Камп Ноу». Я был маленьким мальчиком [на том матче]», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Стоит отметить, что Гвардиоле в 1999-м было 28 лет, и он выступал за «Барселону». Кроме того, «Барса» и «МЮ» были в одной группе в том сезоне, но Пеп не играл из-за травмы.
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