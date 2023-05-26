Пеп Гвардиола сказал, что он был «маленьким мальчиком», когда смотрел финал ЛЧ-1999 .

Матч проходил на « » и закончился победой «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» со счетом 2:1. «МЮ» тогда взял требл по итогам сезона.

«Я начну думать о требле, если мы сможем отправиться в Стамбул [на финал с «Интером»] с двумя трофеями в кармане. А пока я признаю: «Хорошо, мы выиграли один трофей и можем [взять требл].

Подобное было раз в жизни в Великобритании, с одной командой. Это был « », как же они выиграли у «Баварии» на « ». Я был маленьким мальчиком [на том матче]», – сказал тренер « ».

Стоит отметить, что в 1999-м было 28 лет, и он выступал за «Барселону». Кроме того, «Барса» и «МЮ» были в одной группе в том сезоне, но Пеп не играл из-за травмы.

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