Гвардиола о Холанде: «Помню все мемы после Суперкубка. Тогда он сказал мне: «Спокойно, я буду забивать». Игрока определяет реакция на неудачи – как у «Бостона» против «Майами» в НБА»

Пеп Гвардиола провел аналогию с плей-офф НБА, говоря об Эрлинге Холанде.

«Мне не кажется, что он думает, будто на него оказывалось огромное давление. Думаю, он хорошо справился. В свои 22 он справился с ожиданиями и даже посмеялся над некоторыми. Когда он слышит неуважительные высказывания, он смеется.

Помню Суперкубок Англии, « » проиграл «Ливерпулю» 1:3. упустил один явный момент. Я помню. Помню все мемы, все, о чем люди тогда говорили.

Мы тогда плохо знали друг друга, мы лишь месяц проработали вместе, но он сказал: «Спокойно, я буду забивать».

Такой он парень. Его уверенность в себе невероятна, и, что бы ни произошло, он ее не потеряет. Футболиста определяет его реакция на неудачи.

Вы знаете, что «Бостон» проигрывал «Майами» 0-3 [в финале Восточной конференции НБА], а теперь счет 2-3. Это показывает, кто они такие. В этом вся суть.

Я не сомневаюсь в том, что Холанд – голевая машина. У него были моменты в последних матчах. Возможно, он ждет подходящего момента. Он готов. И я доволен всем тем, чего он добился», – сказал главный тренер «Ман Сити».

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

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