Гвардиола о Холанде: «Помню все мемы после Суперкубка. Тогда он сказал мне: «Спокойно, я буду забивать». Игрока определяет реакция на неудачи – как у «Бостона» против «Майами» в НБА»

Теги Ливерпуль Бостон Майами Манчестер Сити премьер-лига Англия НБА Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола провел аналогию с плей-офф НБА, говоря об Эрлинге Холанде.

«Мне не кажется, что он думает, будто на него оказывалось огромное давление. Думаю, он хорошо справился. В свои 22 он справился с ожиданиями и даже посмеялся над некоторыми. Когда он слышит неуважительные высказывания, он смеется.

Помню Суперкубок Англии, «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» 1:3. Холанд упустил один явный момент. Я помню. Помню все мемы, все, о чем люди тогда говорили.

Мы тогда плохо знали друг друга, мы лишь месяц проработали вместе, но он сказал: «Спокойно, я буду забивать».

Такой он парень. Его уверенность в себе невероятна, и, что бы ни произошло, он ее не потеряет. Футболиста определяет его реакция на неудачи.

Вы знаете, что «Бостон» проигрывал «Майами» 0-3 [в финале Восточной конференции НБА], а теперь счет 2-3. Это показывает, кто они такие. В этом вся суть.

Я не сомневаюсь в том, что Холанд – голевая машина. У него были моменты в последних матчах. Возможно, он ждет подходящего момента. Он готов. И я доволен всем тем, чего он добился», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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22 комментария

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Zidan GOAT
Что да флешмоб с Бостоном пошёл? Откуда такое неуважение к Майами?
Надеюсь, они сегодня закроют серию и эти разговоры наконец прекратятся
+33
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+25
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ARIGAMI ARIGAMI
Пардон за Офф Топ: Спортс, вы выпускайте комментарии Терюшкова, фигуристок итд. Почему вы не выпустили новость, что Альфонсо Девис озвучил одного персонажа в новой части Человека Паука (Сиквела "Через вселенные")?
+21
-5
+16
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евГений
Не знал, что футболисты после провального матча смотрят про себя мемы

Может, они еще и на спортс заходят почитать о себе пару интересных мыслей? =)
+14
-2
+12
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bevooch
Ответ евГений
Не знал, что футболисты после провального матча смотрят про себя мемы Может, они еще и на спортс заходят почитать о себе пару интересных мыслей? =)
Ну Холанд точно тут зависает.
По крайней мере пользователь "llolishe", у которого каждые три коммента из двух про Эрлинга, так считает. Иначе зачем бы набегал в каждую новость про него.
+6
-1
+5
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Михо
А Нуньес забил в том матче) все решили что вот это новая звезда АПЛ
+3
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711M
гвардиола пристально следит за НБА, говорил, что перенял много фишек, особенно в транзишне и зонной защите;)
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flowhal
Помню, тогда еще многим казалось, что трансфер Нуньеса более успешный
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Shadow1882
А может дело в Майами? Так-то Бостон со скрипом прошёл Филу, у которой тренер поплыл в финале противостояния (Риверс тут схож с Пепом)
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Black Phoenix
Холанд перенял главное - реализацию Лионеля Месси и стремление к совершенству Криштиану Роналду. Теперь это идеальная, убийственная голевая машина.
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Родя Раскольников
Знал бы Холланд что писали про него на спортсе еще в феврале. Чего уж там август вспоминать.
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Lucky Luciano
Эхх Пеп, чую я беда ждёт в матче с Интером вас, уж больно хороши Парни Индзаги
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Максим Черкашин
Ответ Zidan GOAT
Что да флешмоб с Бостоном пошёл? Откуда такое неуважение к Майами? Надеюсь, они сегодня закроют серию и эти разговоры наконец прекратятся
🔥🏀😎
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rej1sta
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пардон за Офф Топ: Спортс, вы выпускайте комментарии Терюшкова, фигуристок итд. Почему вы не выпустили новость, что Альфонсо Девис озвучил одного персонажа в новой части Человека Паука (Сиквела "Через вселенные")?
О, интересно. А кого конкретно? Или неизвестно пока?
0
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ rej1sta
О, интересно. А кого конкретно? Или неизвестно пока?
Персонаж "Человек Паук 67" из параллельной вселенной. Этих вселенных там много
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Александр Митраков
Ответ GuruFutbola
Тебе 30 лет🤦🏻‍♂️ Для меня марвел вселеннаяумерла вместе с железным человеком в мстители финал, после этого шлак начался и я повзрослел)
Эта анимация не относится к вселенной Марвел, и первая часть получила Оскара. Это гениальный мультфильм, на самом деле
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serhio_ramos_
Ответ Shadow1882
А может дело в Майами? Так-то Бостон со скрипом прошёл Филу, у которой тренер поплыл в финале противостояния (Риверс тут схож с Пепом)
Док Риверс такой же лысый физрук как и Пеп.
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Манковский
Ответ Sergey Bogomolov
Пеп о баскетболе а мы о насущном. Слава России!
Саурону Слава!
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