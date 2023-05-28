Гендиректор «Боруссии» об упущенном титуле: «Один-два игрока не справились с давлением после раннего гола «Баварии». Вчера было еще хуже, чем в финале ЛЧ-2013»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал упущенный титул дортмундской «Боруссии».

«Это невероятно больно. Один-два игрока не очень хорошо справились с давлением, вызванным ранним голом «Баварии» [в параллельном матче].

Вдобавок незабитый пенальти стал кульминацией жестокого первого тайма. Это очень больно.

Я давно занимаюсь этой работой, но вчера было еще хуже, чем в финале Лиги чемпионов в 2013 году», – сказал гендиректор «Боруссии».

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24 комментария

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Arthurino
Брандт и Аллер заруинили. Ладно второй, хотя бы моменты находил и бил, но Брандт просто худшим был, учитывая, что всю игру строили через него. Рейна, Мукоко и Ройс в разы лучше смотрелись
+17
-4
+13
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Vatikan
Развязка супер, все равно. Для независимого зрителя.
+10
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prosto D.
А тренер где был?
+9
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+6
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Ganibale
Ответ Arthurino
Брандт и Аллер заруинили. Ладно второй, хотя бы моменты находил и бил, но Брандт просто худшим был, учитывая, что всю игру строили через него. Рейна, Мукоко и Ройс в разы лучше смотрелись
Рейна классно появился, оставил приятное впечатление
+6
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андрэ
Ответ Vatikan
Развязка супер, все равно. Для независимого зрителя.
развязка #авно независимые болели за Дортмунд и что супер??? я равнодушен к немецкой лиге, вчера впервые за сезон смотрел матч и потом час ходил и плевался
+6
-3
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jzx
У этого гендиректора имени нет?
+4
-1
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dmitryGoose
Ответ Arthurino
Брандт и Аллер заруинили. Ладно второй, хотя бы моменты находил и бил, но Брандт просто худшим был, учитывая, что всю игру строили через него. Рейна, Мукоко и Ройс в разы лучше смотрелись
Да, Брандт по-моему не принял и не исполнил ни одного хорошего решения.
+2
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vottakoi!
Бавария фактически вложила вам салатницу в руки, а вы просто плашмя разбились только шагнув к ней. Вообще никаких мыслей не должно было быть о баварии, все зависело только от вас.
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Дмитрий
Майнц создал интригу, выиграв у Баварии 3:1. А потом кинул Боруссию. Майнц хозяин бундеслиги!
+1
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tfs
Ответ Arthurino
Брандт и Аллер заруинили. Ладно второй, хотя бы моменты находил и бил, но Брандт просто худшим был, учитывая, что всю игру строили через него. Рейна, Мукоко и Ройс в разы лучше смотрелись
имхо худшим был Джан, всё поперек и в ноги соперникам!
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Чёрный тюльпан
Финал ЛЧ в 13-м году хотя бы машине Хайнкеса слили, хоть во главе БД и был Клопп, а вчера был откровенный обсёр в борьбе с худшей Баварией в 21 веке. Мюнхен сам играл в поддавки, но Боруссия всячески отказывалась от такой любезности, ведь "шмелям" подачки не нужны.
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Direct free kick
Ответ JENNINGS
Трудно представить худшее развитие событий упущения чемпионства, чем было вчера. Это какой-то позор! Жаль только Ройса и преданных фанатов, особенно кто бы вчера на «Сигнал Идуна Парк», которые остались намного позже финального свистка
Ещё уходящего из клуба Герейро и Терзича
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Spiker1606
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Ответ dmitryGoose
Да, Брандт по-моему не принял и не исполнил ни одного хорошего решения.
Вроде как его подкупили
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Экспертное мнение
Я один не понял, чего не выпустили хваленого Беллингема?
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llolishe
Майнц матч жизни сыграли-помогли бывшему тренеру
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Александр Ищенко
незанятый пенальти-это бомба
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Tristan...
Бавария дала - Бавария взяла
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JENNINGS
Трудно представить худшее развитие событий упущения чемпионства, чем было вчера.
Это какой-то позор! Жаль только Ройса и преданных фанатов, особенно кто бы вчера на «Сигнал Идуна Парк», которые остались намного позже финального свистка
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