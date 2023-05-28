Гендиректор «Боруссии» об упущенном титуле: «Один-два игрока не справились с давлением после раннего гола «Баварии». Вчера было еще хуже, чем в финале ЛЧ-2013»

Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал упущенный титул дортмундской «Боруссии».

«Это невероятно больно. Один-два игрока не очень хорошо справились с давлением, вызванным ранним голом «Баварии» [в параллельном матче].

Вдобавок незабитый пенальти стал кульминацией жестокого первого тайма. Это очень больно.

Я давно занимаюсь этой работой, но вчера было еще хуже, чем в финале Лиги чемпионов в 2013 году», – сказал гендиректор « ».

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