Ватцке – игрокам «Боруссии» перед матчем с «Айнтрахтом»: «Сколько раз «Баварии» нужно оступиться, чтобы вы поняли, что можете стать чемпионами? Или вы не хотите этого?»

Ханс-Йоахим Ватцке мотивировал «Боруссию» на победу в Бундеслиге.

Как сообщает журналист Bild Янник Хюбер, гендиректор дортмундской « » убеждал игроков в возможности триумфа в личной беседе в раздевалке перед матчем Бундеслиги с «Айнтрахтом».

«Ватцке зашел в раздевалку, встал перед игроками и задал им два важнейших вопроса.

«Сколько раз «Баварии» нужно оступиться, чтобы вы поняли, что можете стать чемпионами Германии? Или вы не хотите становиться чемпионами?»

И игроки дали очень четкий ответ. Да, они хотят стать чемпионами и победили «Айнтрахт» 4:0», – сообщил журналист.

После 29-го тура Бундеслиги «Боруссия» опередила «Баварию» в турнирной таблице на одно очко: « » в матче 29-го тура уступила «Майнцу» (1:3), а «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» (4:0).

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