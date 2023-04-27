Ватцке – игрокам «Боруссии» перед матчем с «Айнтрахтом»: «Сколько раз «Баварии» нужно оступиться, чтобы вы поняли, что можете стать чемпионами? Или вы не хотите этого?»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке мотивировал «Боруссию» на победу в Бундеслиге.

Как сообщает журналист Bild Янник Хюбер, гендиректор дортмундской «Боруссии» убеждал игроков в возможности триумфа в личной беседе в раздевалке перед матчем Бундеслиги с «Айнтрахтом».

«Ватцке зашел в раздевалку, встал перед игроками и задал им два важнейших вопроса.

«Сколько раз «Баварии» нужно оступиться, чтобы вы поняли, что можете стать чемпионами Германии? Или вы не хотите становиться чемпионами?»

И игроки дали очень четкий ответ. Да, они хотят стать чемпионами и победили «Айнтрахт» 4:0», – сообщил журналист.

После 29-го тура Бундеслиги «Боруссия» опередила «Баварию» в турнирной таблице на одно очко: «Бавария» в матче 29-го тура уступила «Майнцу» (1:3), а «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» (4:0).

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3 комментария

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Дядя ТУРА
хорошие слова. надеюсь возьмут Бундеслигу.
+8
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Олег Ринкевич
пообещал айфоны золотые просто
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Абдул Абакаев
такая мотивационная речь прям читалась
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