«Реал» и «Боруссия», вероятно, договорятся о 100+40 млн евро за Беллингема. Хавбек хочет выиграть ЛЧ с «Мадридом» (Bild)

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Ханс-Йоахим Ватцке деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» заплатит за Джуда Беллингема не менее 100 миллионов евро.

Как сообщает Bild, полузащитник еще официально не проинформировал директоров «Боруссии» Ханс-Йоахима Ватцке и Себастьяна Келя о желании перейти в мадридский клуб, но они ждут, что испанцы вскоре свяжутся с ними. В «Дортмунде» уже не рассчитывают на то, что хавбек останется в клубе, возможное чемпионство не изменит ситуацию. 

Ватцке и Кель будут требовать за трансфер игрока сумму около 150 миллионов евро. Наиболее реалистичным вариантом является то, что «Реал» заплатит около 100 миллионов в качестве фиксированной суммы.

Кроме того, в сделке будут предусмотрены легкодостижимые бонусы на общую сумму 20 миллионов евро (например, за игровое время полузащитника) и труднодостижимые бонусы на ту же сумму. Последние выплаты «Боруссия» может получить, если «Реал» будет выигрывать титулы, а Беллингем получит индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч». 

Отмечается, что продление контракта Джуда с «Дортмундом» так же невозможно, как и его возвращение в клуб после подписания контракта с «Реалом». Хавбек намерен выиграть Лигу чемпионов с мадридским клубом и не хочет переходить в аренду.

Ранее стало известно, что Беллингем может рассчитывать на сумму вплоть до 20 млн евро за сезон и контракт до 2029 года в случае перехода в «Реал».

53 комментария

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Владислав Романов
Кросс и Модрич колодец с живой водой ещё не нашли, так что придется раскошелиться на будующее полузащиты
+34
-2
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Мадридский тролль
Ответ Ислам Базгиев
Уххх Тчуамени… как бы не второй
А что не так с Тчуамени?
+36
-5
+31
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zer
Реалу серьёзно нужно усилиться. тут статья была про грамотную смену поколений и все там почему-то в восторге от трансферной политики Реала были, но по факту во вчерашней игре даже выпустить толком некого. топ-клуб должен иметь хорошую глубину состава, Реалу бы помимо Беллингема ребят типа Лукаса Васкеса, которые в случае чего всегда закроют проблемную позицию
+25
-4
+21
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РВКИН СУ ГС СВ
Ответ Ислам Базгиев
Уххх Тчуамени… как бы не второй
Тчуамени играл блестяще до чм
+7
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+7
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ShamilK
Ответ zer
Реалу серьёзно нужно усилиться. тут статья была про грамотную смену поколений и все там почему-то в восторге от трансферной политики Реала были, но по факту во вчерашней игре даже выпустить толком некого. топ-клуб должен иметь хорошую глубину состава, Реалу бы помимо Беллингема ребят типа Лукаса Васкеса, которые в случае чего всегда закроют проблемную позицию
Ну, есть здесь прям ярые фанаты Переса, которые считают, что он не может допускать ошибок. А так любой адекватный фанат РМ понимает, что нужно серьезно усилить атакующую линию
+6
0
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Никита Микаберидзе
ЛЧ с боруссией лучше было бы
+9
-5
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M93
Ответ Aggrrist
У футбольных фанатов оценка относительной стоимости денег потеряна. За 20 млн.можно построить добротный небольшой футбольный стадион. Или заводик производящий что-то полезное. Пару ЖК на дофига квартир. Это нифига не копейки. Роналдо в Интер за столько переходил.
Чтобы такое вспомнить, что было а 1997 году? Хм. Товарищ, то что было почти 30 лет назад не вернётся ни в футболе ни в других сферах. Мир изменился кардинально. При чем здесь футбольные фанаты?! Рынок игроков изменили не мы, а сами клубы. Примите это. Или вы можете до сих пор смотрите кинескопный телевизор и звоните по телефону с диском?
+4
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Дмитрий Калашников
Ответ zer
Реалу серьёзно нужно усилиться. тут статья была про грамотную смену поколений и все там почему-то в восторге от трансферной политики Реала были, но по факту во вчерашней игре даже выпустить толком некого. топ-клуб должен иметь хорошую глубину состава, Реалу бы помимо Беллингема ребят типа Лукаса Васкеса, которые в случае чего всегда закроют проблемную позицию
ну летом будут Фран Гарсия и вроде Браима из Милана вернут!
+6
-2
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зак
Ответ Ислам Базгиев
Пропал полностью после чемпионата мира , и никак себя не найдёт , похоже сломался парень
Камавинга тоже первый сезон в ротации был, за Тчуамени не переживай такие игроки на вес золота..
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Луис ван Гаал
Для сомневающихся. Газетешка, хоть и считается тематически желтой, "за базаром" в подобных случаях старается следить. Текст статьи переведен на русский вполне корректно.
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Андрей Хенто
Дорого, но сейчас такой рынок, главное чтобы заиграл, Джуд еще очень молод и вполне может на долгие годы закрыть позицию + многому научиться у Модрича и Крооса.
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Вероника Иванова
Ответ SWS
Очень дорого он Реалу обойдется
По нынешним меркам почти бесплатно
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Артур Ганненко
Ответ Геннадий Чеботарев
есть гораздо дешевле игроки и не хуже. 140 это бред.
Интересно кто не хуже и дешевле? И ещё учитывая, что ему лишь 20 лет? По мне как раз за таких игроков, которые очень молоды, но уже не первый год играют на топовом уровне можно платить 100 млн плюс, тем более когда другие позиции не требуют срочного апгрейда
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QueenAmidala
Ответ zer
Реалу серьёзно нужно усилиться. тут статья была про грамотную смену поколений и все там почему-то в восторге от трансферной политики Реала были, но по факту во вчерашней игре даже выпустить толком некого. топ-клуб должен иметь хорошую глубину состава, Реалу бы помимо Беллингема ребят типа Лукаса Васкеса, которые в случае чего всегда закроют проблемную позицию
Это из-за травм так.
Смена поколений есть в атаке (кроме ЦН), в полузащите и одного ЦЗ взяли. В полузащите все норм на самом деле, просто Чуамени после травмы пост-ЧМ еще не оправился. Придут Беллингем (возможно) и Браим, еще Себальос с Асенсио остаются вроде.
Проблемными остаются правый фланг полузащиты и наконечник атаки
На левый фланг брался молодой Менди, но он не справляется с травмами, летом придет Фран Гарсия. Баскеса хватит еще на год-два со скамейки играть правого защитника, а вот Карвахалю позарез нужен молодой сменщик.
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ML26
Ответ zer
Реалу серьёзно нужно усилиться. тут статья была про грамотную смену поколений и все там почему-то в восторге от трансферной политики Реала были, но по факту во вчерашней игре даже выпустить толком некого. топ-клуб должен иметь хорошую глубину состава, Реалу бы помимо Беллингема ребят типа Лукаса Васкеса, которые в случае чего всегда закроют проблемную позицию
Восторгались, вероятно, трансферами Вини и Родриго, который забрали ещё детьми за приемлемую цену и не пришлось бы сейчас за них платить по 100 млн условной Боруссии
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Misha Ivankov
Как по мне Реалу нужны фланговые защитники и форвард в первую очередь, в полузащите же тчуамени и камавинга думаю неплохо справятся.
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Real_v_dushe
Ответ Ислам Базгиев
Пропал полностью после чемпионата мира , и никак себя не найдёт , похоже сломался парень
Да все хорошо с Тчуамени, вспомните приход Каземиро: 1 сезон при Моуриньо скамеечник, 2 сезон - аренда в Порту, 3 сезон начал попадать более менее стабильно в старт и только на 4 сезон стал основным. Камавинга тоже был непонятен до этой весны, расцвел только во второй половине сезона. А у Тчуамени был тяжёлый ЧМ, потом травма и естественный спад из-за этого. Но это только первый сезон в Реале, он очень молодой игрок, первый сезон на ТОП-уровне, тяжело от него требовать стабильно высокого уровня игры весь сезон. Он прибавит серьёзно за ещё год-два.
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QueenAmidala
Ответ Геннадий Чеботарев
есть гораздо дешевле игроки и не хуже. 140 это бред.
По именам? Вариантом подешевле у Мадрида был условно ноунейм Энцо Фернандес, но его на после ЧМ забрали за 120 млн
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Розовопопый пони
Инвестиция на долгие годы, как же круто и плавно Мадрид подошел к смене Крооса и Модрича.
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Ноно Гомес
Топ игрок, стоит денег
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Homelender_666
Ответ Дмитрий Пакунов
Сейчас бы конечно бильду верить...
Бильд - это как Марка в Испании?
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Homelender_666
Бильд - это как Марка в Испании?
То есть самый надёжный источник?
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Фан Рубина
В европке десятками лимонов евро уже кидаются как резаной бумагой, только чтобы урвать кого-то более-менее приличного. Ибо альтернатив нет, а за 70 - только неликвид. )
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Геннадий Чеботарев
Ответ Gregori Milman
Слишком большая цена за молодого игрока. Может за Мбапе можно было бы заплатить такую цену.
а вот Мбаппе перец и купит летом,с большой долей вероятности.
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QueenAmidala
Ответ Aggrrist
У футбольных фанатов оценка относительной стоимости денег потеряна. За 20 млн.можно построить добротный небольшой футбольный стадион. Или заводик производящий что-то полезное. Пару ЖК на дофига квартир. Это нифига не копейки. Роналдо в Интер за столько переходил.
При нынешних ценах на стройматериалы стадион за 20 млн будет максимум на 7-8 тысяч мест
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