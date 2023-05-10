«Реал» и «Боруссия», вероятно, договорятся о 100+40 млн евро за Беллингема. Хавбек хочет выиграть ЛЧ с «Мадридом» (Bild)

«Реал» заплатит за Джуда Беллингема не менее 100 миллионов евро.

Как сообщает Bild, полузащитник еще официально не проинформировал директоров « » и о желании перейти в мадридский клуб, но они ждут, что испанцы вскоре свяжутся с ними. В «Дортмунде» уже не рассчитывают на то, что хавбек останется в клубе, возможное чемпионство не изменит ситуацию.

Ватцке и Кель будут требовать за трансфер игрока сумму около 150 миллионов евро. Наиболее реалистичным вариантом является то, что «Реал» заплатит около 100 миллионов в качестве фиксированной суммы.

Кроме того, в сделке будут предусмотрены легкодостижимые бонусы на общую сумму 20 миллионов евро (например, за игровое время полузащитника) и труднодостижимые бонусы на ту же сумму. Последние выплаты «Боруссия» может получить, если « » будет выигрывать титулы, а Беллингем получит индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч».

Отмечается, что продление контракта Джуда с «Дортмундом» так же невозможно, как и его возвращение в клуб после подписания контракта с «Реалом». Хавбек намерен выиграть Лигу чемпионов с мадридским клубом и не хочет переходить в аренду.

Ранее стало известно, что может рассчитывать на сумму вплоть до 20 млн евро за сезон и контракт до 2029 года в случае перехода в «Реал».