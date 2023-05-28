Юран о матче со «Спартаком»: «Доволен игроками «Пари НН». Понять ошибку я могу, но бесхарактерность не прощаю»

Сергей Юран доволен игрой «Спартака» против «Пари НН».

Встреча 29‑го тура Мир РПЛ в Москве завершилась со счетом 0:0.

«Рассматривали «Спартак», в целом доволен игроками, они придерживались требований, установки на игру. В первом тайме старались контролировать и разыгрывать мяч, создавать напряжение.

Второй тайм – психология, она поддавливает. Предупреждал ребят, что надо убрать из головы матч со «Спартаком», абстрагироваться. Мы в меньшей степени сохраняли мяч.

«Спартаку» нужны были очки, он стал играть агрессивнее. Понять ошибку я могу, но бесхарактерность не прощаю», – сказал тренер «Пари НН».

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