Юран о матче со «Спартаком»: «Доволен игроками «Пари НН». Понять ошибку я могу, но бесхарактерность не прощаю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран доволен игрой «Спартака» против «Пари НН».

Встреча 29‑го тура Мир РПЛ в Москве завершилась со счетом 0:0.

«Рассматривали «Спартак», в целом доволен игроками, они придерживались требований, установки на игру. В первом тайме старались контролировать и разыгрывать мяч, создавать напряжение.

Второй тайм – психология, она поддавливает. Предупреждал ребят, что надо убрать из головы матч со «Спартаком», абстрагироваться. Мы в меньшей степени сохраняли мяч.

«Спартаку» нужны были очки, он стал играть агрессивнее. Понять ошибку я могу, но бесхарактерность не прощаю», – сказал тренер «Пари НН».

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9 комментариев

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Сергей Лепехин
Автобус поставил знатный
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Stefen
Юран лучший тренер ЦСКА в мае !
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ьььь
Для барсика полезно!
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Григорий Гашников
Юрана и всю защиту НН в Спартак
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Vladco
Ответ Сергей Лепехин
Автобус поставил знатный
А нужно было в атаку лететь, шашки наголо, безбашенный напор ? Против превосходящего в классе соперника? На фиг это умозаключение здесь? Или ты великий тренер? Тогда почему тусуешься на спортс, а не тренируешь Спартак?!
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Слава Дробышевкий
вот с ним Дортмунд бы выиграл свой последний матч
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AminO2
Молодец, кстати. Из "Химок" его спецом выгнали, так как акционеры вовремя поняли: основную задачу клуба на сезон - попасть в ФНЛ, - с таким тренером выполнить не удастся.
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