Глава «Химок»: «При всем уважении к Юрану, он всегда приходил на готовое»

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Туфан Садыгов Футбол

Главный инвестор «Химок» высказался об экс-тренере клуба Сергее Юране.

— Не пожалели, что расстались с Юраном в начале сезона?

— Абсолютно нет. Если хотите услышать мое мнение, то посмотрите, кого он тренировал. Какой у него опыт? Надо еще посмотреть, спасет ли он «Пари НН».

— Тем не менее в прошлом году он спас «Химки» от вылета.

— Слово «спасение» тут не применимо. «Химки» спаслись тогда, когда было подписано соглашение и клуб стал частным. При всем уважении к Сергею Николаевичу, он всегда приходил на готовое.

Кого он победил в этом сезоне в «Химках»? Слабый «Пари НН», который на тот момент не успел поднять Галактионов, и «Торпедо». Вот его результаты. Если посмотреть через призму тренерского опыта, то Юрана нельзя сравнить с тем же Талалаевым или Рахимовым. Тут все очевидно.

В любом случае желаю Сергею Николаевичу удачи. Пусть у него все получится. Но мы бы с ним не продолжили работать в любом случае. Не увольнять его было нельзя, – сказал Туфан Садыгов.

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13 комментариев

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U
На такое готовое обычно кое-то другое слетается.
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Spartakus1984
Ага,приходил в готовые супер клубы с Холандом в составе
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Aleksey Yashin
"Кого он победил в этом сезоне в «Химках»? Слабый «Пари НН», который на тот момент не успел поднять Галактионов, и «Торпедо»."

После этого у Химок за весь сезон тоже всего 2 победы. Над тем же мертвым Торпедо, и дома над Оренбургом, у которого 10 поражений в 14 матчах на выезде. БЛЕСТЯЩИЙ результат!
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Krem236
На готовое?? А почему остальные такой результат у вас не показывали? За Юрана говорит статистика!
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Кино Музыка
Начало сезона говорит об обратном. Если не ошибаюсь, Химки с Юраном в какой-то момент были даже на 3 месте.
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вылет за самодурство справедлив!
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RUS-TOMSK
Видимо всё готовое в Химках украл! Раз без него начался сплошной кошмар!)))
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RLVedter
И с Зенитом вничью сыграли, да и смотрелись неплохо, тоже готовое?
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Cruel Snake
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Spaten
Время покажет
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Кабанов_Поддубный
Ну, понятно. Майданник (на сленге), одним словом. На "багажах" предыдущих тренеров специализируется. Ворует. Себе присваивает.
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VV Vvvv
Юран пока не звезда тренерского цеха,но тут несправедливая критика.Скорее в личной плоскости уже отношения накалены.)
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bogdan21101987@icloud.com
Как хорошо, что они вылетели ! Может хоть теперь интервью специалистов и одного депутата будет меньше !
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