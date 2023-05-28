Юран ни разу не проиграл «Спартаку» как тренер – две ничьих и победа
Сергей Юран как тренер ни разу не проиграл «Спартаку».
В воскресенье его «Пари НН» в матче Мир РПЛ сыграл вничью с красно-белыми (0:0).
До этого «Химки» Юрана сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в 2008 году и обыграли его 2:1 в 2022-м.
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В общем, Юрана не принято воспринимать всерьез, но что-то как тренер он безусловно может.
Физрук очередной!
С Юраном у Спартака результат будет лучше.
Нужен опытный тренер для Спартака, вон Спаллетти освободился, берите быстрей.