Юран ни разу не проиграл «Спартаку» как тренер – две ничьих и победа

Сергей Юран как тренер ни разу не проиграл «Спартаку».

В воскресенье его «Пари НН» в матче Мир РПЛ сыграл вничью с красно-белыми (0:0).

До этого «Химки» Юрана сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в 2008 году и обыграли его 2:1 в 2022-м.

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