Юран ни разу не проиграл «Спартаку» как тренер – две ничьих и победа

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран как тренер ни разу не проиграл «Спартаку».

В воскресенье его «Пари НН» в матче Мир РПЛ сыграл вничью с красно-белыми (0:0).

До этого «Химки» Юрана сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в 2008 году и обыграли его 2:1 в 2022-м.

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44 комментария

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Тиджани Бабангида
При всей неоднозначности Юрана-тренера, он со всеми своими клубами набирает очки. Причем,с совсем невыдающимися составами
+61
-3
+58
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Andy Tucker
Ответ Никита Королёв
Нижний остается или вылетает?Не понятно.
переходные игры это ещё не вылет
+15
-2
+13
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GuruFutbola
Барсик на классе)
+17
-5
+12
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Эндрю81
Ответ Alex Metallov
Почему Юрана до сих пор не позвали в Спартак?
Прыгает слабо. В ’’Спартаке’’ жесткий отбор.
+9
-1
+8
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BenWade
Ответ Зелёный гопник
За какие заслуги хвалят Абаскаля ?! Физрук очередной!
Ахахаха. Новый цикл запущен))
+12
-5
+7
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Данко Лазович
гений, не то что рыжий шарлатан.
+10
-3
+7
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Alex Metallov
Почему Юрана до сих пор не позвали в Спартак?
+9
-2
+7
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Никита Королёв
Нижний остается или вылетает?Не понятно.
+6
-2
+4
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Alex Metallov
Почему Юрана до сих пор не позвали в Спартак?
не во вкусе заремы
+4
0
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Никита Королёв
Ответ Andy Tucker
переходные игры это ещё не вылет
Это понятно.Но неприятно.
+3
0
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Кино Музыка
Пора стать тренером Спартака.
+2
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dreamstep
Юран хоть и так сказать забавный, но умудряется очки набирать что с Химками что с НН.
+2
0
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Stewart D.
ну просто местный Мориарти, не иначе
+2
0
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Венер Кучербаев
Ответ Alex Metallov
Почему Юрана до сих пор не позвали в Спартак?
ждут, когда Мостовой корочку получит. уже недолго осталось.
+2
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Фантом
Ну сегодня была хорошая оборонительная игра с приличными контратаками. Были бы у ПНН игроки чуть посильнее индивидуально - так еще и выиграть бы могли.

В общем, Юрана не принято воспринимать всерьез, но что-то как тренер он безусловно может.
+2
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Зелёный гопник
За какие заслуги хвалят Абаскаля ?!
Физрук очередной!
+8
-6
+2
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Максим Табаран
Ответ Alex Metallov
Почему Юрана до сих пор не позвали в Спартак?
Спартак бы не выиграл ни одного матча
+1
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Николай Рвачев
Ответ Никита Королёв
Нижний остается или вылетает?Не понятно.
Скорее всего, в переходных играть будут...
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Кашшай Чакырович
Говорил тут готовый тренер для Спартака ,но лучше возьмут ноунейма из за границы распилить бабла !
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Ринат Якупов
У Юрана в Спартаке бы получилось. У него бы все забегали.
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Karel
Ответ dreamstep
Юран хоть и так сказать забавный, но умудряется очки набирать что с Химками что с НН.
Забавный Юран только для забавных. Крутой тренер.
С Юраном у Спартака результат будет лучше.
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cektor
Спартаку даже Гвардиола не поможете …))
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Vladco
Ответ Фантом
Ну сегодня была хорошая оборонительная игра с приличными контратаками. Были бы у ПНН игроки чуть посильнее индивидуально - так еще и выиграть бы могли. В общем, Юрана не принято воспринимать всерьез, но что-то как тренер он безусловно может.
Не принято у кого? У великих анализов на спортс? Великий игрок и очень хороший тренер. Если повёз возглавить более статусу команду с неограниченное бюджетом, уверен, даст результат не хуже чем Семак!
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Slavnov
Говорил надо ставить на ничью или слив,с рыжим физруком победы не реальны
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TheSportNik
Ну Абаскаль явно чудит, надо сразу было выпускать Мозеса и всю эту компанию легионеров и возить с начала матча Нижний, то есть иметь такой состав мощный и развлекаться молодежью.
Нужен опытный тренер для Спартака, вон Спаллетти освободился, берите быстрей.
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