Юран о 14-м месте «Пари НН»: «Мы останемся в РПЛ. Впереди три игры, нужно побеждать»
Сергей Юран уверен, что «Пари НН» сохранит прописку в Мир РПЛ.
Главный тренер нижегородцев высказался после матча с «Факелом» (0:1).
После 27 туров «Пари НН» занимает в таблице 14-е место.
«Мы разбирали «Факел», знали, как играет эта команда. Также я заострял внимание наших игроков на том, что в Воронеже будет много борьбы. И вы видели: получилась боевая игра, из которой каждый хотел выжать максимум.
То, что требовалось, ребята выполняли. Практически ничего не дали создать сопернику, за исключением эпизода с пенальти. Мы искали свой шанс в атаке. У нас команда молодая, и, наверное, при игре у ворот соперника футболистам не хватило спортивной наглости. Это приходит с годами.
Нужно искать свои моменты. И у нас был отличный шанс, когда Гоцук пробил по пустым воротам, но игрок «Факела» вынес мяч буквально с ленточки.
Впереди три игры, и я еще раз хочу сказать: мы останемся в Премьер-лиге. Будем готовиться к домашней игре с «Сочи». Нужно побеждать», – сказал Юран.
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