Юран о 14-м месте «Пари НН»: «Мы останемся в РПЛ. Впереди три игры, нужно побеждать»

Сергей Юран уверен, что «Пари НН» сохранит прописку в Мир РПЛ.

Главный тренер нижегородцев высказался после матча с « » (0:1).

После 27 туров « » занимает в таблице 14-е место.

«Мы разбирали «Факел», знали, как играет эта команда. Также я заострял внимание наших игроков на том, что в Воронеже будет много борьбы. И вы видели: получилась боевая игра, из которой каждый хотел выжать максимум.

То, что требовалось, ребята выполняли. Практически ничего не дали создать сопернику, за исключением эпизода с пенальти. Мы искали свой шанс в атаке. У нас команда молодая, и, наверное, при игре у ворот соперника футболистам не хватило спортивной наглости. Это приходит с годами.

Нужно искать свои моменты. И у нас был отличный шанс, когда Гоцук пробил по пустым воротам, но игрок «Факела» вынес мяч буквально с ленточки.

Впереди три игры, и я еще раз хочу сказать: мы останемся в Премьер-лиге. Будем готовиться к домашней игре с «Сочи». Нужно побеждать», – сказал .