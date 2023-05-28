Активистка «Объединенного черного движения» о расизме: «Винисиус – воин. Он терпит с тех пор, как приехал в Испанию»

Активистка Валда Невес прокомментировала расизм в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

Невес представляет «Объединенное черное движение» (MNU).

« был и остается воином, потому что терпит это с тех пор, как приехал в Испанию, и всегда занимает четкую позицию. На этот раз он не одинок», – сказала Невес.

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