Активистка «Объединенного черного движения» о расизме: «Винисиус – воин. Он терпит с тех пор, как приехал в Испанию»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Активистка Валда Невес прокомментировала расизм в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

Невес представляет «Объединенное черное движение» (MNU).

«Винисиус был и остается воином, потому что терпит это с тех пор, как приехал в Испанию, и всегда занимает четкую позицию. На этот раз он не одинок», – сказала Невес.

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63 комментария

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Ихарь Окенфэйлов
Нормально так. Приехал в Испанию, стал миллионером здесь, и терпит, терпит, терпит. Эту ужасную жизнь, которая 99,9% испанцев в самых смелых мечтах не снилась. Ну просто новый святой!
+77
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+74
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СБГ СПБ
Если не нравится, то может ехать в Африку
+54
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+52
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Акира_1
Ответ Фёдор Кузнецов
Выбешивает то как все пытаются хайпиться на Винисиусе не разобравшись в теме, с Винисиусом не было ни одного скандала пока в испанской прессе не стали его оскорблять за танцы после голов, потом это и фанаты подхватили
Винисиус сам создал вокруг себя негативное отношение в Испании через танцы и прочую фигню, а потом не справился с давлением трибун, став строить из себя жертву на фоне расизма. И это очень удобно прикрывать свои промахи расизмом.
+53
-7
+46
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окечуква
Какое время, такие и воины. Масштабы инфантилизации общества немного поражают даже
+33
-1
+32
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atomio
Спортц за эти дни сделал из меня ненавистника Винисиуса, просто десятками публикуя новости о нем с одной однобокой стороны. Теперь я буду поддерживать его обструкцию на стадионах в след сезоне.
+21
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+21
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Камбоджа Иванов
Как показала практика, единственный воин в Ла Лиге - это Диакаби, который не потерпел лицемерия и показал себя настоящим мужиком.
+21
-1
+20
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ СБГ СПБ
Если не нравится, то может ехать в Африку
Зачем? Если можно сделать Африку из Европы. И на этом пути уже достигли блестящих успехов
+20
-1
+19
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ARIGAMI ARIGAMI
Справедливости ради, весь хейт пошёл после танцев. Остальные подхватили, а потом начался весь этот цирк с расизмом
+14
-1
+13
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ окечуква
Какое время, такие и воины. Масштабы инфантилизации общества немного поражают даже
Это не инфантилизация, это уже безумие.
+11
-1
+10
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Bashibuzuck
Сделайте уже тэг "Объединенное черное движение"😁
+7
0
+7
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Ихарь Окенфэйлов
Обьединённое черное движение, уже по расистски звучит. Вы не находите?
+6
-2
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Xm.md
Ответ СБГ СПБ
Если не нравится, то может ехать в Африку
Активистка?
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0
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Schiaff1no
Ну да, когда Морате угрожают разобраться с семьей, дом сжечь, это нормально, но вот когда назвали темнокожим темнокожего, а ты вытерпел, это воин
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Bayern2004
Опорожнился б уже,чего терпеть.А то мало ли что...
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Акира_1
Ответ Фёдор Кузнецов
В чем проблема что игрок танцует или финтит в игре? Разве не в этом должен быть смысл игры? Всегда это считалось красотой футбола, а теперь за это можно оскорблять?
Уважать нужно соперников, а не танцы устраивать, которые бесят всех в Испании и выглядят насмешкой. К тому же он не один раз их устраивал, а в достаточном количестве, чтоб создать всеобщее недовольство. Инфантильный пацан теперь получает то, что заслуживает за свои провокации.
+5
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KMFDM71
Так он же не Воин, он терпила.
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Фёдор Кузнецов
Выбешивает то как все пытаются хайпиться на Винисиусе не разобравшись в теме, с Винисиусом не было ни одного скандала пока в испанской прессе не стали его оскорблять за танцы после голов, потом это и фанаты подхватили
+18
-15
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Пирс Морган
Ну все, цирк теперь не закончится
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Bashibuzuck
Сделайте уже тэг "Объединенное черное движение"😁
BLM уже есть
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Фёдор Кузнецов
Ответ СкромныйБосс
всё просто. мы русские и знаем, что мужики не танцуют...
В России никто не оскорбляет Клаудиньо за танцы
+1
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arajanarm
Что происходит с Винисиусом, виноват он сам
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GuruFutbola
Воин = терпеть
Ну теперь все стало понятно)
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London.is.blue
Все эти «объединенные черные движения» опасней любых расистских выкриков. Так как люди в этих движениях чаще всего главные расисты.
Грубо говоря они пытаются навязать белым чувства вины, жонглируют историей, а всех несогласных пытаются уничтожить и отменить.

Начиная от радикальных движений черных пантер в США в 60-70ые годы, заканчивая современными движухами.
Любые радикалы способствуют только разжиганию.

Невозможно представить себе «объединенное белое движение», к примеру. Все эти движение могут вызывать агрессию уже у нейтральных белых, которые никогда не страдали расизмом. Но их просто будет бомбить от того, что их критикуют и оскорбляют, потому что какое-то чучело Винисиус назвало испанцев нацией расистов.
С чего бы какому-то Альберто из Мальорки испытывать чувство вины перед каким-то клоуном Винисиусом, футболистом с десятками миллионов в банке, которому поухали какие-то фанаты в Валенсии.

В общем Винисиус получит отрицательную поддержку среди испанцев в конечном итоге, я прямо уверен в этом.
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rigobersong
А кто его заставляет терпеть?:) Никто его насильно в Испании не держит, пусть уезжает в Англию:) Винисиус это зазнавшийся мажор, который не уважает чужую страну, чужую культуру, да и вообще людей, он будет освистан на каждом гостевом матче до конца своей карьеры в Испании!:))
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СкромныйБосс
Ответ Фёдор Кузнецов
Чем он провоцирует людей танцуя? В футболе и так осталось мало красоты, так вы окончательно хотите превратить его в игру роботов?
всё просто. мы русские и знаем, что мужики не танцуют...
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