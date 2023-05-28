Активистка «Объединенного черного движения» о расизме: «Винисиус – воин. Он терпит с тех пор, как приехал в Испанию»
Активистка Валда Невес прокомментировала расизм в адрес вингера «Реала» Винисиуса.
Невес представляет «Объединенное черное движение» (MNU).
«Винисиус был и остается воином, потому что терпит это с тех пор, как приехал в Испанию, и всегда занимает четкую позицию. На этот раз он не одинок», – сказала Невес.
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Ну теперь все стало понятно)
Грубо говоря они пытаются навязать белым чувства вины, жонглируют историей, а всех несогласных пытаются уничтожить и отменить.
Начиная от радикальных движений черных пантер в США в 60-70ые годы, заканчивая современными движухами.
Любые радикалы способствуют только разжиганию.
Невозможно представить себе «объединенное белое движение», к примеру. Все эти движение могут вызывать агрессию уже у нейтральных белых, которые никогда не страдали расизмом. Но их просто будет бомбить от того, что их критикуют и оскорбляют, потому что какое-то чучело Винисиус назвало испанцев нацией расистов.
С чего бы какому-то Альберто из Мальорки испытывать чувство вины перед каким-то клоуном Винисиусом, футболистом с десятками миллионов в банке, которому поухали какие-то фанаты в Валенсии.
В общем Винисиус получит отрицательную поддержку среди испанцев в конечном итоге, я прямо уверен в этом.