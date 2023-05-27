Акция в поддержку Винисиуса прошла у посольства Испании в Бразилиа. Участвовали Союз чернокожих за равенство, Сеть черных журналистов за разнообразие и другие организации

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

В Бразилии прошли протесты в связи с расистским скандалом с участием Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

В четверг в центре Рио-де-Жанейро и перед посольством Испании в Бразилиа прошли акции в знак солидарности с футболистом «Реала» и сборной Бразилии.

В акциях принимали участие различные правозащитные и общественные организации. Среди них – Объединенное движение чернокожих, Сеть черных журналистов за разнообразие, Журналистская комиссия за расовое равенство, Городской совет по защите прав темнокожих, Союз чернокожих за равенство, Народное движение фавел и Движение сторонников демократии.

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35 комментариев

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atomio
пранк, который зашел слишком далеко
+27
-4
+23
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Бахти 86
Вот ещё немного и Бразилия объявит войну испанцам.
+21
-2
+19
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rigobersong
Народное движение фавел:))🤣🤣🤣
+21
-3
+18
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Noyce
Ответ Манковский
"поддержку Винисиуса прошла у посольства Испании в Бразилиа" Склонять Белоус пока не научился. Но ничего страшного, умным никто не рождается. Ждём прогресса.
Бразилиа - это столица Бразилии, все тут верно
+6
0
+6
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grom55
Винисиус, Винисиус...
А что, оскорбляют только его? Или раздувают только вокруг него? Не в курсе, с чего началось, но через новость всё о нём.
+5
-2
+3
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Манковский
"поддержку Винисиуса прошла у посольства Испании в Бразилиа" Склонять Белоус пока не научился. Но ничего страшного, умным никто не рождается. Ждём прогресса.
Неловко вышло:)
+3
0
+3
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filippa
обьединение белокожих. сеть белых журналистов. . союз белокожих... почему жоя меня это звучит трэшом ? а почему черные это делают ? самим этим названием они уже.......
+3
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+3
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Мистер Громов
Ответ rigobersong
Народное движение фавел:))🤣🤣🤣
😂
А чернокожие и за равенство, и за разнообразие)
+2
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Svobodu Mne
"Сеть чернокожих журналистов за разнообразие". Ахахаха
+2
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sango
Есть такой союз рыжих у Конан Дойла, вот и все эти союзы такого же типа
+2
0
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benjamin92
Ответ Манковский
"поддержку Винисиуса прошла у посольства Испании в Бразилиа" Склонять Белоус пока не научился. Но ничего страшного, умным никто не рождается. Ждём прогресса.
Когда хотел сумничать, но ты манковский 😄
+2
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filippa
Ответ Геннадий Тёкин
А если белого обозвать обезьяной, это будет считаться оскорблением?
для обезьяны или для белого ? а если сахорком или мукой? или коксом?
+2
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Yuriy Chistyakov
Пора устраивать союзы и акции за честный футбол, в котором не будет неприкосновенных игроков, которым не показывают красные карточки, а если и показывают, то потом отменяют.
+1
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Геннадий Тёкин
А если белого обозвать обезьяной, это будет считаться оскорблением?
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KozlikX
"сеть черных журналистов"
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_FoX-
А почему "Народный фронт Иудеи" и "Иудейский народный фронт" не участвовали?
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Caballero del honor
Сколько же бездельников на свете!!!
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FC.Barcelona
Следующий сезон для Винисиуса будет адом
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portvein-psih
В знак солидарности - они кричали, что они тоже приматы на деревьях или как??
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Golos Razuma
Что за Флойд 2?
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Noob Saibot
Обезьяны то участвовали? А то их сравнили с невоспитанным ребенком из Бразилии
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OopsIDidItAgain
Почему есть сети, союзы черных, но нее ничего такого для белых?
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Варвар27
Ещё тетушка Чарли из Бразилии говорила,что там а лесах много,много диких обезьян
Оказывается не только в лесах
Хотя это оскорбление в адрес обезьян
Они далеко не такие тупые
И расизм тут не причем
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deadjoker
Каким боком в этом черном царстве затесались сторонники демократии. У них в названии не одного слова черный нет :)
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Glukinho
Ответ rigobersong
Народное движение фавел:))🤣🤣🤣
farewell
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