Акция в поддержку Винисиуса прошла у посольства Испании в Бразилиа. Участвовали Союз чернокожих за равенство, Сеть черных журналистов за разнообразие и другие организации
В Бразилии прошли протесты в связи с расистским скандалом с участием Винисиуса Жуниора.
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
В четверг в центре Рио-де-Жанейро и перед посольством Испании в Бразилиа прошли акции в знак солидарности с футболистом «Реала» и сборной Бразилии.
В акциях принимали участие различные правозащитные и общественные организации. Среди них – Объединенное движение чернокожих, Сеть черных журналистов за разнообразие, Журналистская комиссия за расовое равенство, Городской совет по защите прав темнокожих, Союз чернокожих за равенство, Народное движение фавел и Движение сторонников демократии.
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А что, оскорбляют только его? Или раздувают только вокруг него? Не в курсе, с чего началось, но через новость всё о нём.
А чернокожие и за равенство, и за разнообразие)
Оказывается не только в лесах
Хотя это оскорбление в адрес обезьян
Они далеко не такие тупые
И расизм тут не причем