Акция в поддержку Винисиуса прошла у посольства Испании в Бразилиа. Участвовали Союз чернокожих за равенство, Сеть черных журналистов за разнообразие и другие организации

В Бразилии прошли протесты в связи с расистским скандалом с участием Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

В четверг в центре Рио-де-Жанейро и перед посольством Испании в Бразилиа прошли акции в знак солидарности с футболистом «Реала» и сборной Бразилии.

В акциях принимали участие различные правозащитные и общественные организации. Среди них – Объединенное движение чернокожих, Сеть черных журналистов за разнообразие, Журналистская комиссия за расовое равенство, Городской совет по защите прав темнокожих, Союз чернокожих за равенство, Народное движение фавел и Движение сторонников демократии.

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