«Случившееся с Винисиусом ежедневно происходит с чернокожими. Со времен рабства к нам относились как к низшим существам». Активистка «Объединенного черного движения» о расизме

Активистка Валда Невес прокомментировала расизм в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

Невес представляет «Объединенное черное движение» (MNU).

«То, что случилось с , ежедневно происходит с чернокожими людьми. Со времен рабства к нам относились как к низшим существам, подчиненным, бесправным.

Неважно, к какому социальному классу ты принадлежишь, неважно, являешься ли ты квалифицированным игроком, одним из лучших в мире, успешным чернокожим человеком. Цвет кожи по-прежнему является определяющим фактором в этом обществе и выражает расистскую структуру», – сказала Вальда.

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