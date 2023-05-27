«Случившееся с Винисиусом ежедневно происходит с чернокожими. Со времен рабства к нам относились как к низшим существам». Активистка «Объединенного черного движения» о расизме

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Активистка Валда Невес прокомментировала расизм в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

Невес представляет «Объединенное черное движение» (MNU).

«То, что случилось с Винисиусом, ежедневно происходит с чернокожими людьми. Со времен рабства к нам относились как к низшим существам, подчиненным, бесправным.

Неважно, к какому социальному классу ты принадлежишь, неважно, являешься ли ты квалифицированным игроком, одним из лучших в мире, успешным чернокожим человеком. Цвет кожи по-прежнему является определяющим фактором в этом обществе и выражает расистскую структуру», – сказала Вальда. 

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28 комментариев

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rigobersong
Почему все самые талантливые Африканцы не поедут на свою историческую родину в Африку и не сделают континент одним из лучших в мире по уровню жизни? Ведь там не нужно отопление, можно выращивать фрукты, добывать полезные ископаемые, сделать мекку для туризма и жить прекрасно среди своих:) Вместо этого едут на лодках в Европу за подачкой и борятся с расизмом:)
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+19
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Сижу на факсах Барселоны
К Винисиусу так относятся из-за его поведения и кривляний, в Ла Лиге сотни чeрнокожих игроков
+19
-7
+12
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
Почему все самые талантливые Африканцы не поедут на свою историческую родину в Африку и не сделают континент одним из лучших в мире по уровню жизни? Ведь там не нужно отопление, можно выращивать фрукты, добывать полезные ископаемые, сделать мекку для туризма и жить прекрасно среди своих:) Вместо этого едут на лодках в Европу за подачкой и борятся с расизмом:)
Они даже от вызова в сборную своей малой родины отказываются.
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Flavius
Я, возможно, плохо знаю историю, но есть ощущение, что не одни лишь чернокожие были рабами.

Более того - не удивлюсь, если по общему количеству среди всех рабов за последние 5000 лет, чернокожие где-нибудь на третьем месте.
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Покерный Футбол
Ответ GigaChad
Комментарий удален модератором
Нет не нормально. Но это хамство,невоспитанность,дурость,но никакого расизма в этом нет. Об этом речь
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Никита Филимонов
Ответ Stas Zaitsev
ты думаешь, все негроевропейцы это переехавшие по собственному желанию на лодках негрыафриканцы?
А, по-твоему, чернокожих в Европу насильно приволокли?
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Бременер
Каких только бездельников и никчемных организаций нет! Наживаются и пиарятся на всём.
P.S. Зятю одного министра обороны привет!
+4
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Ale87
Большинство робовладельцев были чёрные. Парам-пам-пам фиу
+3
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Stas Zaitsev
Ответ rigobersong
Почему все самые талантливые Африканцы не поедут на свою историческую родину в Африку и не сделают континент одним из лучших в мире по уровню жизни? Ведь там не нужно отопление, можно выращивать фрукты, добывать полезные ископаемые, сделать мекку для туризма и жить прекрасно среди своих:) Вместо этого едут на лодках в Европу за подачкой и борятся с расизмом:)
ты думаешь, все негроевропейцы это переехавшие по собственному желанию на лодках негрыафриканцы?
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DVS1
Ответ GigaChad
Комментарий удален модератором
По отношению к человеку это действительно не нормально! Но здесь то речь именно о Винисиусе
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Егор Кузнецов
Ответ Покерный Футбол
Нет не нормально. Но это хамство,невоспитанность,дурость,но никакого расизма в этом нет. Об этом речь
Нет, чувак, это классический расизм. Прям по определению. Жаль, что ты этого не понимаешь
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Stas Zaitsev
Ответ Никита Филимонов
А, по-твоему, чернокожих в Европу насильно приволокли?
эм.. к этому опусу у меня нет комментариев.
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Yuriy Chistyakov
Случившееся с винисиусом - пример плохого воспитания, нарциссизма и пойманной звезды
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Bashibuzuck
"Объединенное Черное Движение" неплохое название для какой нибудь африканской страны😁
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Дима Трепутин
Ответ rigobersong
Почему все самые талантливые Африканцы не поедут на свою историческую родину в Африку и не сделают континент одним из лучших в мире по уровню жизни? Ведь там не нужно отопление, можно выращивать фрукты, добывать полезные ископаемые, сделать мекку для туризма и жить прекрасно среди своих:) Вместо этого едут на лодках в Европу за подачкой и борятся с расизмом:)
Популизм! Жрать захочешь без лодки поплывешь
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Леван Мкртчян
Ответ Bashibuzuck
"Объединенное Черное Движение" неплохое название для какой нибудь африканской страны😁
MNU, еще для названия клуба из АПЛ хорошо подходит
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Андрей Бутко
Ответ Покерный Футбол
Нет не нормально. Но это хамство,невоспитанность,дурость,но никакого расизма в этом нет. Об этом речь
Есть, потому что обзывательство "обезъяна" - как раз прямой намёк на связь с цветом кожи. Не помню, чтобы это было популярным обзывательством по отношению к игрокам другого цвета кожи. Так же не выкрикивают: "Белое говно", например, потому что знают, что упоминание цвета кожи белого не заденет, а вот чернокожего - заденет.
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xDe xDe
Ответ Flavius
Я, возможно, плохо знаю историю, но есть ощущение, что не одни лишь чернокожие были рабами. Более того - не удивлюсь, если по общему количеству среди всех рабов за последние 5000 лет, чернокожие где-нибудь на третьем месте.
Так и есть. Бороться с расизмом и прочими видами дискриминации в современном виде, само собой, необходимо, но в том и соль, что речь о современном. Прошлое осталось в прошлом. Те рабы, да и рабовладельцы, давно мертвы, им всё равно. От нас требуется лишь не повторять подобного.
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GigaChad
Ответ Сижу на факсах Барселоны
К Винисиусу так относятся из-за его поведения и кривляний, в Ла Лиге сотни чeрнокожих игроков
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Sirius26
Справедливости ради,на тот момент африканцы то реально были на ступень ниже..Будь у них развитая цивилизация,то рабами стали белые.Что обижаться на объективные вещи)
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Мыкола
Молодцы негры. Пусть ставят на колени и унижают весь этот "цивилизованный мир", который на их крови имеет всё своё богатство. Ещё бы латиносы подключились))
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Сергей Спартакович
обаму убрали из-за расизма.почему вы молчите?!
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Трусики Бочкаревой
Кинуть банан в паре игр винисиусу, тот отправится на эмоциях в бразилию и все , нет никакого расизма
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Nadyr aliev
Вы тоже говорите белому рыжий уй и что в этом плохого, ока за ока епт.
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Denis Fomin
А есть Объединенное белое движение??
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