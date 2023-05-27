«Случившееся с Винисиусом ежедневно происходит с чернокожими. Со времен рабства к нам относились как к низшим существам». Активистка «Объединенного черного движения» о расизме
Активистка Валда Невес прокомментировала расизм в адрес вингера «Реала» Винисиуса.
Невес представляет «Объединенное черное движение» (MNU).
«То, что случилось с Винисиусом, ежедневно происходит с чернокожими людьми. Со времен рабства к нам относились как к низшим существам, подчиненным, бесправным.
Неважно, к какому социальному классу ты принадлежишь, неважно, являешься ли ты квалифицированным игроком, одним из лучших в мире, успешным чернокожим человеком. Цвет кожи по-прежнему является определяющим фактором в этом обществе и выражает расистскую структуру», – сказала Вальда.
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Более того - не удивлюсь, если по общему количеству среди всех рабов за последние 5000 лет, чернокожие где-нибудь на третьем месте.
P.S. Зятю одного министра обороны привет!