Индзаги о финале ЛЧ: «Ман Сити» – сильнейшая команда в мире, они фавориты, но «Интер» уверен в себе»

Симоне Индзаги назвал «Манчестер Сити» сильнейшей командой в мире.

Главный тренер « » высказался о сопернике по финалу чемпионов, который пройдет 10 июня.

«Будет важно сыграть так же агрессивно, как сегодня [c «Аталантой»]. Также необходимо хорошо отдохнуть, потому что за последнее время мы провели много матчей. Нам нужно восполнить энергию и залечить травмы, но это нормально. Надеемся, все будут в строю.

Шкриньяр? Посмотрим, он возобновит с нами тренировки со следующей недели. У Д’Амброзио была небольшая проблема, Корреа не в лучшей форме.

Мы знаем « », это сильнейшая команда в мире, они фавориты, но мы уверены в себе», – сказал .

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