Индзаги о финале ЛЧ: «Ман Сити» – сильнейшая команда в мире, они фавориты, но «Интер» уверен в себе»
Симоне Индзаги назвал «Манчестер Сити» сильнейшей командой в мире.
Главный тренер «Интера» высказался о сопернике по финалу Лиги чемпионов, который пройдет 10 июня.
«Будет важно сыграть так же агрессивно, как сегодня [c «Аталантой»]. Также необходимо хорошо отдохнуть, потому что за последнее время мы провели много матчей. Нам нужно восполнить энергию и залечить травмы, но это нормально. Надеемся, все будут в строю.
Шкриньяр? Посмотрим, он возобновит с нами тренировки со следующей недели. У Д’Амброзио была небольшая проблема, Корреа не в лучшей форме.
Мы знаем «Манчестер Сити», это сильнейшая команда в мире, они фавориты, но мы уверены в себе», – сказал Индзаги.
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Единственный видимый вариант победить в финале это парковка пуленепробиваемого бронированного автобуса.Ну и Шкриньяр в составе точно не помешал бы.
Играть в футбол на равных с МС могла только Бавария себе позволить.
У него лучшая форма была, в последний раз, ещё в Лацио.