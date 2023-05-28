Индзаги о финале ЛЧ: «Ман Сити» – сильнейшая команда в мире, они фавориты, но «Интер» уверен в себе»

Теги Интер Симоне Индзаги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги назвал «Манчестер Сити» сильнейшей командой в мире.

Главный тренер «Интера» высказался о сопернике по финалу Лиги чемпионов, который пройдет 10 июня.

«Будет важно сыграть так же агрессивно, как сегодня [c «Аталантой»]. Также необходимо хорошо отдохнуть, потому что за последнее время мы провели много матчей. Нам нужно восполнить энергию и залечить травмы, но это нормально. Надеемся, все будут в строю.

Шкриньяр? Посмотрим, он возобновит с нами тренировки со следующей недели. У Д’Амброзио была небольшая проблема, Корреа не в лучшей форме.

Мы знаем «Манчестер Сити», это сильнейшая команда в мире, они фавориты, но мы уверены в себе», – сказал Индзаги.

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14 комментариев

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Акира_1
Если Интер выиграет, то Индзаги должен быть поставлен памятник около стадиона.
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TaR
Ответ Акира_1
Если Интер выиграет, то Индзаги должен быть поставлен памятник около стадиона.
Если Интер выиграет - то с Индзаги можно контракт лет на 10 подписывать, а то и больше. С учетом безнадеги времен Тохира и тд хуже не будет, а на победу в ЛЧ в ближайшие n-лет никто не то что не рассчитывал, а мечтать даже не смели
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Eduard Rastryopin
Про агрессивно сыграть Инзаги загнул,конечно.
Единственный видимый вариант победить в финале это парковка пуленепробиваемого бронированного автобуса.Ну и Шкриньяр в составе точно не помешал бы.
Играть в футбол на равных с МС могла только Бавария себе позволить.
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Vlados 86
"Корреа не в лучшей форме"
У него лучшая форма была, в последний раз, ещё в Лацио.
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che kaif
Интер может поставить автобус и наказать на контре)) по итальянской схеме.опыт имеется
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werowolf-gears
Жду показательный разгром Интера, слишком им уж везло
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Сэб Феттель
Ответ che kaif
Интер может поставить автобус и наказать на контре)) по итальянской схеме.опыт имеется
Реал уже поставил автобус на Этихаде. Как помните не получилось.
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Homelender_666
Реал не планировал играть в автобус 🚌 Это Сити заставил так играть.
Серьезно? Реал не планировал играть, так как играет всегда ?
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Homelender_666
Ответ Дмитрий Снегирёв
Серьезно? Реал не планировал играть, так как играет всегда ?
🤦‍♂️ Не неси бред. Я смотрю все матчи Реала. В этом сезоне так сыграли только против Ман Сити на Этихаде. В других провальных матчах соперник не показывал такой уровень игры. Лишь бы написать очередной бред в комментах.
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Born is the King
Ответ che kaif
Интер может поставить автобус и наказать на контре)) по итальянской схеме.опыт имеется
Анчелотти тоже так думал
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