Манчини о финале ЛЧ: «Не согласен, что исход предрешен. «Интер» может поставить «Ман Сити» в затруднительное положение»

Роберто Манчини не считает, что исход финала Лиги чемпионов предрешен.

«Для многих финал чемпионов – предрешенный исход, но я считаю, что это не так.

У « » есть преимущество, но вопрос о том, кто же победит, все еще открыт.

Игра « » может поставить команду Гвардиолы в затруднительное положение», – сказал главный тренер сборной Италии.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте