Манчини о финале ЛЧ: «Не согласен, что исход предрешен. «Интер» может поставить «Ман Сити» в затруднительное положение»
Роберто Манчини не считает, что исход финала Лиги чемпионов предрешен.
«Для многих финал Лиги чемпионов – предрешенный исход, но я считаю, что это не так.
У «Манчестер Сити» есть преимущество, но вопрос о том, кто же победит, все еще открыт.
Игра «Интера» может поставить команду Гвардиолы в затруднительное положение», – сказал главный тренер сборной Италии.
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Всем понятно, что Ман Сити - сильный фаворит. А Интер андердог, но андердог не безнадёжный. Об этом, в той или иной форме, скажут все, кого будут об этом спрашивать.