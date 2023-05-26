Манчини о финале ЛЧ: «Не согласен, что исход предрешен. «Интер» может поставить «Ман Сити» в затруднительное положение»

Теги Интер Роберто Манчини Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Роберто Манчини не считает, что исход финала Лиги чемпионов предрешен.

«Для многих финал Лиги чемпионов – предрешенный исход, но я считаю, что это не так. 

У «Манчестер Сити» есть преимущество, но вопрос о том, кто же победит, все еще открыт.

Игра «Интера» может поставить команду Гвардиолы в затруднительное положение», – сказал главный тренер сборной Италии.

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4 комментария

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Enotaz24
Это финал, это один матч. И может быть все что угодно.
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Семён Жуйло
Излюбленная тема на ближайшее время. Бессмысленная и беспощадная.
Всем понятно, что Ман Сити - сильный фаворит. А Интер андердог, но андердог не безнадёжный. Об этом, в той или иной форме, скажут все, кого будут об этом спрашивать.
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rigobersong
Интер все таки не клуб из АПЛ, что бы легко отдать победу Ман Сити:)
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ChipsRobber
Понятно что может, вот сможет ли.
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