Индзаги о выходе «Интера» в ЛЧ: «Матч с «Аталантой» был самым важным для нас за последнее время»

Симоне Индзаги доволен выходом «Интера» в Лигу чемпионов.

Главный тренер миланцев высказался после победы над «Аталантой» (3:2) в Серии А.

«Я очень доволен. Я похвалил ребят, потому что сегодняшний матч был самым важным для нас за последнее время.

У нас было 48 часов на подготовку, поэтому команде нужно отдать должное, она меня радует», – сказал .

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