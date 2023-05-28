Индзаги о выходе «Интера» в ЛЧ: «Матч с «Аталантой» был самым важным для нас за последнее время»

Теги Интер Аталанта Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги доволен выходом «Интера» в Лигу чемпионов.

Главный тренер миланцев высказался после победы над «Аталантой» (3:2) в Серии А.

«Я очень доволен. Я похвалил ребят, потому что сегодняшний матч был самым важным для нас за последнее время.

У нас было 48 часов на подготовку, поэтому команде нужно отдать должное, она меня радует», – сказал Индзаги.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barcelona Forever
Посмотрев вчерашний матч я теперь не считаю ман.сити чистым фаворитом.Интер реально в конце сезона вышел на пик,Лукаку просто монстр
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ya_za_ac_milan
Мальдини нам шикарного вратаря конечно подыскал(((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Barcelona Forever
Посмотрев вчерашний матч я теперь не считаю ман.сити чистым фаворитом.Интер реально в конце сезона вышел на пик,Лукаку просто монстр
Думаю процентов 30 против 70. Но 30 это все же большая вероятность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нголо Щербатски
Ответ Barcelona Forever
Посмотрев вчерашний матч я теперь не считаю ман.сити чистым фаворитом.Интер реально в конце сезона вышел на пик,Лукаку просто монстр
Когда уже исчезнете такие эксперты, проведут матч там и увидим!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий