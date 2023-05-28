Защитник «Краснодара» Рамирес: «Это мой последний сезон в России, думаю. Скучаю по дому»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес намерен покинуть Мир РПЛ.

— Что вы могли бы сказать насчет своего будущего?

— Честно, я хотел бы вернуться домой. Думаю, это мой последний сезон здесь. Скучаю по дому, мы с семьей хотим вернуться домой, поэтому, думаю, мы сделаем все, чтобы уехать, — сказал эквадорец, имеющий также российское гражданство.

выступает за «быков» с 2017 года.

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