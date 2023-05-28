Защитник «Краснодара» Рамирес: «Это мой последний сезон в России, думаю. Скучаю по дому»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Кристиан Рамирес Футбол

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес намерен покинуть Мир РПЛ.

— Что вы могли бы сказать насчет своего будущего?

— Честно, я хотел бы вернуться домой. Думаю, это мой последний сезон здесь. Скучаю по дому, мы с семьей хотим вернуться домой, поэтому, думаю, мы сделаем все, чтобы уехать, — сказал эквадорец, имеющий также российское гражданство.

Рамирес выступает за «быков» с 2017 года.

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11 комментариев

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Сергей Жарковский
Хороший футболист, в Краснодаре был явно ко двору!
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Гоша Петров
Ответ </c/>
никогда не понимал, почему имея массу проблем с левым защитником, мы ни разу не проявили интереса к этому футболисту...очень качественный легионер...
Наверно потому что он с 2013 года начал вызываться в сборную Эквадора и провел за нее более 20-ти матчей
+3
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Forte Live
Учитывая, что у него жена венгерка и вся семья с российским гражданством, да и прежде играл в Ференцвароше... Не исключаю, что он мог говорить и про трансфер к Саламычу))
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Ростов-на-Дону
Тут всё ясно...
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antip2000@pisem.net
Прям жалко, было у него пару сезонов "не очень", но прямо сейчас он один из лучших левых защей чемпионата, если не лучший.
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Valeriy Komarow
Ответ Великий Алонсо
Приехал, бабки заработал и уехал, типичный нытик южноамериканский
А что, в современном футболе есть еще кто не за бабки играет? Этот типичный южноамериканец не в пример другим весьма не плохо овладел русским языком хотя бы, в отличии от многих других легов РПЛ..
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