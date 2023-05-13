Не только Сперцян, но и Кордоба с Рамиресом пропустят матч с «Зенитом». «Краснодар» дал им отдых перед Кубком

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Краснодар Кристиан Рамирес Джон Кордоба Эдуард Сперцян Мозес Кобнан Дэвид Футбол

Сразу несколько игроков основы «Краснодара» пропустят сегодняшний матч с «Зенитом» в РПЛ.

Игру пропустит не только полузащитник Эдуард Сперцян, об отсутствии которого сообщалось ранее.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, «Краснодар» отправился в Санкт-Петербург без четырех игроков основного состава. Это Сперцян, а также Джон КордобаКристиан Рамирес и еще один футболист (возможно, Мозес Кобнан Дэвид).

«Краснодар» решил предоставить этим игрокам отдых, так как понимает, что вряд ли поднимется выше 6-го места в таблице Мир РПЛ. В связи с этим южане сосредоточились на победе в Фонбет Кубке России. 

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» сегодня, 13 мая, а уже 17 мая разыграет путевку в финал Фонбет Кубка России с «Уралом».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который начнется в 16:30 по московскому времени.

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10 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Вадим Филиппов
Да что мелочится- второй состав выводите и всё. А болельщики как нибудь перетопчатся...дурдом! Кайо только оставьте. Он вытянет....
Болельщики как раз всё понимают. Зениту можно хоть 30:0 слить, главное у Урала выиграть
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jdrk
У Зенита скорее всего не основа будет играть
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Иван Рыбаков
С одной стороны немного жаль, что мы не увидим обе команды в полноценных составах и не будет скорее всего такого же огненного поединка, как обычно бывало, а с другой Краснодару лучше подойти в лучшей форме к Уралу для борьбы за первый трофей в своей истории, а Зенит уже и так выиграл чемпионат и просто будет давать шанс резервистам.
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Владимир Василенко
Да уже полностью дубль выпускайте и дело в шляпе.
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Дмитрий Тихонов
Сафонов тоже отдыхает?
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Михаил1970
Зениту результат в этой игре тоже не важен. Ждемс гроссмейстерскую ничью.
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*Василёк*
В каждом матче нужно стремиться к победе, с любым соперником. Составителям календаря нужно объявить выговор, зачем уплотнять календарь до такой степени, еврокубков нет, ну сделайте разрыв между матчами на день-два больше, тем более логистика в Краснодар и некоторые другие города усложнилась.
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Skrech
Ответ jdrk
У Зенита скорее всего не основа будет играть
у Зенита и резерв как основа топ-5 РПЛ
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