Не только Сперцян, но и Кордоба с Рамиресом пропустят матч с «Зенитом». «Краснодар» дал им отдых перед Кубком

Сразу несколько игроков основы «Краснодара» пропустят сегодняшний матч с «Зенитом» в РПЛ.

Игру пропустит не только полузащитник , об отсутствии которого сообщалось ранее.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, «Краснодар» отправился в Санкт-Петербург без четырех игроков основного состава. Это Сперцян, а также , и еще один футболист (возможно, ).

«Краснодар» решил предоставить этим игрокам отдых, так как понимает, что вряд ли поднимется выше 6-го места в таблице Мир . В связи с этим южане сосредоточились на победе в Фонбет Кубке России.

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» сегодня, 13 мая, а уже 17 мая разыграет путевку в финал Фонбет Кубка России с «Уралом».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который начнется в 16:30 по московскому времени.