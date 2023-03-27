Защитник «Краснодара» Рамирес интересен клубам Турции и Венгрии, но хотел бы остаться в России
Защитник Кристиан Рамирес может покинуть «Краснодар».
К 28-летнему футболисту из Эквадора есть интерес от клубов Турции и одной команды из Венгрии, сообщает «РБ Спорт».
Летом «Краснодар» и Кристиан намерены провести переговоры о будущем футболиста, сам он хотел бы остаться в России.
Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. У него есть российское гражданство. Его соглашение с кубанским клубом рассчитано до июня 2025 года.
В текущем сезоне защитник принял участие в 26 матчах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.
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