Защитник «Краснодара» Рамирес интересен клубам Турции и Венгрии, но хотел бы остаться в России

Защитник Кристиан Рамирес может покинуть « ».

К 28-летнему футболисту из Эквадора есть интерес от клубов Турции и одной команды из Венгрии, сообщает «РБ Спорт».

Летом «Краснодар» и Кристиан намерены провести переговоры о будущем футболиста, сам он хотел бы остаться в России.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. У него есть российское гражданство. Его соглашение с кубанским клубом рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в 26 матчах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.