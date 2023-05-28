«Барса» согласовала с «Вулвс» трансфер Невеша за 30 млн евро. В сделку может войти Фати
Рубен Невеш близок к переходу в «Барселону».
Каталонцы согласовали трансфер хавбека «Вулверхэмптона» за 30 млн евро, при этом в сделку может войти полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, сообщает As со ссылкой на A Bola.
Ожидается, что переход оформят в ближайшие дни. Невеш станет заменой Серджи Бускетсу, который покинет «блауграну» по окончании сезона.
Ранее стало известно, что «Барса» согласовала с Невешем контракт на 4 года.
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30 млн за Невеша с истекающим через год контрактом – это, наверное, максимум, что они могли заработать. И ещё придачу Барселона своего игрока отдаёт, от наличия которого Вулвс в будущем может выгоду получить: или вдруг заиграет, или продадут хоть. Не говоря уже о том, что игровые характеристики португальца заставляют усомниться в его способности встроиться в футбол Барселоны.
А по трансферу - Фати может ещё наберёт и Невеш потянет ли уровень выше, тогда провальный трансфер для Барсы.
сделку уже согласовали, есть конкретная сумма, но непонятно, войдёт Фати или нет
А может и не наберет.
Он уже закончился, так что его нужно сливать.
Жаль, конечно хотелось увидеть Субименди.