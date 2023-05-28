«Барса» согласовала с «Вулвс» трансфер Невеша за 30 млн евро. В сделку может войти Фати

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Рубен Невеш Ансу Фати Футбол

Рубен Невеш близок к переходу в «Барселону».

Каталонцы согласовали трансфер хавбека «Вулверхэмптона» за 30 млн евро, при этом в сделку может войти полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, сообщает As со ссылкой на A Bola.

Ожидается, что переход оформят в ближайшие дни. Невеш станет заменой Серджи Бускетсу, который покинет «блауграну» по окончании сезона.

Ранее стало известно, что «Барса» согласовала с Невешем контракт на 4 года.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Просто дичайший развод Вулверхэмптона. 30 млн за лидера да ещё и придется возиться с африканским Баяном вдобавок
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis2403
А как же слова агента фати
Я смогу найти клуб,который купит его за 90 млн
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Born is the King
Просто дичайший развод Вулверхэмптона. 30 млн за лидера да ещё и придется возиться с африканским Баяном вдобавок
Это ещё кто кого развёл.
30 млн за Невеша с истекающим через год контрактом – это, наверное, максимум, что они могли заработать. И ещё придачу Барселона своего игрока отдаёт, от наличия которого Вулвс в будущем может выгоду получить: или вдруг заиграет, или продадут хоть. Не говоря уже о том, что игровые характеристики португальца заставляют усомниться в его способности встроиться в футбол Барселоны.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akezhan Kutvarov
Не понял, за него волкам заплатят 30 и Фати в придачу или Фати и Вулвс даст ещё 30 Барсе. Потому что раньше новости были такие.
А по трансферу - Фати может ещё наберёт и Невеш потянет ли уровень выше, тогда провальный трансфер для Барсы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
это как вообще понимать?
сделку уже согласовали, есть конкретная сумма, но непонятно, войдёт Фати или нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Born is the King
Просто дичайший развод Вулверхэмптона. 30 млн за лидера да ещё и придется возиться с африканским Баяном вдобавок
а ничего что Невеш уже не зеленый пацан давно и у него год контракта с Вулвз оставался?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стопы Зайона
Ответ Akezhan Kutvarov
Не понял, за него волкам заплатят 30 и Фати в придачу или Фати и Вулвс даст ещё 30 Барсе. Потому что раньше новости были такие. А по трансферу - Фати может ещё наберёт и Невеш потянет ли уровень выше, тогда провальный трансфер для Барсы.
«Фати может еще наберет»
А может и не наберет.
Он уже закончился, так что его нужно сливать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Сделка года намечается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
Ответ Lionel Andres Messi 10
Это ещё кто кого развёл. 30 млн за Невеша с истекающим через год контрактом – это, наверное, максимум, что они могли заработать. И ещё придачу Барселона своего игрока отдаёт, от наличия которого Вулвс в будущем может выгоду получить: или вдруг заиграет, или продадут хоть. Не говоря уже о том, что игровые характеристики португальца заставляют усомниться в его способности встроиться в футбол Барселоны.
там как раз таки схема такая что если Фати согласится на переход ,то это Вулвз платит 30 млн и Невеша впридачу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andry 72
Ответ Lionel Andres Messi 10
Это ещё кто кого развёл. 30 млн за Невеша с истекающим через год контрактом – это, наверное, максимум, что они могли заработать. И ещё придачу Барселона своего игрока отдаёт, от наличия которого Вулвс в будущем может выгоду получить: или вдруг заиграет, или продадут хоть. Не говоря уже о том, что игровые характеристики португальца заставляют усомниться в его способности встроиться в футбол Барселоны.
Не в придачу отдаёт,а в расчёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ринат Абдулвалиев
Ответ Denis2403
А как же слова агента фати Я смогу найти клуб,который купит его за 90 млн
Блеф))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Олег Еремин
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Спрашивает некий Ж. Лапорта:" стадион в залог принимаете?"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ Akezhan Kutvarov
Не понял, за него волкам заплатят 30 и Фати в придачу или Фати и Вулвс даст ещё 30 Барсе. Потому что раньше новости были такие. А по трансферу - Фати может ещё наберёт и Невеш потянет ли уровень выше, тогда провальный трансфер для Барсы.
+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Ответ Akezhan Kutvarov
Не понял, за него волкам заплатят 30 и Фати в придачу или Фати и Вулвс даст ещё 30 Барсе. Потому что раньше новости были такие. А по трансферу - Фати может ещё наберёт и Невеш потянет ли уровень выше, тогда провальный трансфер для Барсы.
Что то мне кажется, что Фати пойдет в рамках этой сделки в аренду.
Жаль, конечно хотелось увидеть Субименди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Akezhan Kutvarov
Не понял, за него волкам заплатят 30 и Фати в придачу или Фати и Вулвс даст ещё 30 Барсе. Потому что раньше новости были такие. А по трансферу - Фати может ещё наберёт и Невеш потянет ли уровень выше, тогда провальный трансфер для Барсы.
волкам заплатят, а Фати либо аренда, либо за те же 30 может перейти в Вулвс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий