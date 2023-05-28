«Барса» согласовала с «Вулвс» трансфер Невеша за 30 млн евро. В сделку может войти Фати

Рубен Невеш близок к переходу в «Барселону».

Каталонцы согласовали трансфер хавбека « » за 30 млн евро, при этом в сделку может войти полузащитник «Барселоны» , сообщает As со ссылкой на A Bola.

Ожидается, что переход оформят в ближайшие дни. Невеш станет заменой Серджи Бускетсу, который покинет «блауграну» по окончании сезона.

Ранее стало известно, что «Барса» согласовала с контракт на 4 года.

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