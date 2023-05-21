Невеш и «Барса» согласовали контракт на 4 года. Мендеш хочет, чтобы «Вулвс» обменяли Рубена на Фати и доплатили 30 млн евро (Diario Sport)

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Жорже Мендеш Рубен Невеш Серджиньо Дест Ансу Фати Абде Эззальзули Футбол

Рубен Невеш близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, полузащитник «Вулверхэмптона» дал понять, что не останется в английском клубе на следующий сезон. Он уже согласовал контракт с «Барселоной» сроком на 4 года и ждет от клубов оформления трансфера. 

Отмечается, что «Барселона» не заплатит за Рубена ни одного евро – трансфер планируется оформить путем обмена игроками.

Агент Жорже Мендеш разработал такой вариант: Ансу Фати присоединяется к «Вулвс», а англичане отдают «Барсе» Невеша и доплачивают 30 миллионов евро. Все зависит от того, согласится ли сам Фати на этот переход. Сделку планируется закрыть до 30 июня. 

Если Ансу не даст согласия на трансфер, Мендеш постарается включить в сделку других игроков «Барсы». Так, «Вулверхэмптону» нравится полузащитник Абде Эззальзули, также в качестве возможного варианта фигурирует имя Серджиньо Деста. 

В текущем сезоне АПЛ Невеш провел 34 матча, отличившись 6 голами и 1 ассистом. Подробную статистику португальца можно найти здесь.

У Фати 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Ла Лиги. Подробная статистика 20-летнего вингера – здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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94 комментария

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Pucheslav
Ответ Born is the King
Обменять лидера клуба на очередного Баяна? Таких фатей в Шипе вагон и тележка. Вулверхэмптону надо посылать Мендеша со всем его сбродом
У них почти вся команда из состоит из клиентов Мендеша, если его слать то придется вместе с ним идти
+121
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+119
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Born is the King
Обменять лидера клуба на очередного Баяна? Таких фатей в Шипе вагон и тележка. Вулверхэмптону надо посылать Мендеша со всем его сбродом
+136
-36
+100
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MUthebest
Барселоне очень выгодно, избавятся от неадекватного контракта и футболиста, который после возвращения бережет себя каждый матч, будто товарняк бегает
+62
-5
+57
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Вингер-Птеродактиль
Не тот клуб доплачивать должен
+29
-3
+26
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Syndycate
У Фати зарплата 14 млн, в Вулвз самая большая зарплата у Рауля Хименеса - 6 млн, Вулвз нужно как минимум такую же зарплату предложить как в Барсе, иначе зачем ему туда идти?
+25
-2
+23
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Pucheslav
Ответ Born is the King
Вулвз клуб АПЛ. Они спокойно заменят весь сброд клиентов Мендеша на толковых футболистов
Столько денег даже клубу АПЛ будет тяжело найти, тем более без еврокубков
+14
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Budabuda
Ответ ПравдоРуб
Странный трансфер. Тренер хочет Субименди а президент покупает Невеша
супи стоит 70 лямов, невеш 0
+11
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bulldozer
Ответ DolJun
вулвз доплатили? это фк мем должен доплачивать что волки подберут их легендарную десятку
Мне вот интересно. Челси по итогам этого сезона АПЛ будут «легендарной 11» или «легендарной 12»?))
+15
-4
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Сергей
Несколько лет назад в Барсе уже был похожий полузащитник - Андре Гомеш от которого быстро избавились.
+12
-1
+11
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Rehcuhcs
Лол, да давайте сразу - Барса получает Мбаппе, Неймара и Холанда, и им еще сверху миллионов по 200 доплачивают.
+14
-4
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Nurbol Nuraliyev
Ответ DolJun
вулвз доплатили? это фк мем должен доплачивать что волки подберут их легендарную десятку
Челси здесь не причем
+12
-3
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ПравдоРуб
Странный трансфер. Тренер хочет Субименди а президент покупает Невеша
+9
0
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EKSPERT
Это Барса 30 млн должна доплачивать
+21
-13
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Adeen
Ответ Budabuda
затем, что он не озар, его карьера вначале. если он не уйдёт он рискует получить новый контракт только с клубом в сегунде.
Он уже 500 дней отсидел в списке травмированных к своим 20. Я ещё 2 года назад писал, что Барса - сумасшедшие, раз дали ему такой контракт(он был травмирован, когда продлевал) и что он уже не будет играть нормально. Просто не сможет.
+7
0
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bsanchezb
Ответ Сергей
Несколько лет назад в Барсе уже был похожий полузащитник - Андре Гомеш от которого быстро избавились.
Кроме позиции на поле и национальности, расскажи чем ещё они похожи?
+6
0
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HI MARS
обменяли Рубена на Фати и доплатили 30 млн евро

Ахахах)))))
+10
-4
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Артём Толоконников
Ответ MUthebest
Барселоне очень выгодно, избавятся от неадекватного контракта и футболиста, который после возвращения бережет себя каждый матч, будто товарняк бегает
Вряд ли Фати согласится
+5
0
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Любезный Коссутий
Ответ Вингер-Птеродактиль
Не тот клуб доплачивать должен
согласен. развод волков средь бела дня. Барса должна доплатить за хрусталя
+5
0
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Nurbol Nuraliyev
Ответ DolJun
именно. про челси тут ни слова
а ФК Мэм? вроде про Челси написали, веткой ошибся
+7
-4
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Moscwow
Ответ Master Slova
Фати 2 года назад стоил 200 млн
А сейчас и 20 не стоит. А еще через 2 года будет стоить 2 млн
+9
-6
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Budabuda
Ответ Syndycate
У Фати зарплата 14 млн, в Вулвз самая большая зарплата у Рауля Хименеса - 6 млн, Вулвз нужно как минимум такую же зарплату предложить как в Барсе, иначе зачем ему туда идти?
затем, что он не озар, его карьера вначале. если он не уйдёт он рискует получить новый контракт только с клубом в сегунде.
+10
-8
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bulldozer
Ответ DolJun
ты заходишь чтобы потроллить - но пока только триггеришься :(
Опять своё поведение на меня зачем-то проецируешь. Ну да ладно, если тебе от этого легче, проецируй, пиши))
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bulldozer
Ответ DolJun
бульдозер, кого ты пытаешься обмануть? тебе не интересно как финиширует челси, ведь в этом случае я бы видел тебя с этим вопросом на ветках челси. вместо этого что на ветках челси, что на ветках барсы ты просто неумело пытаешься задеть меня, вкидывая свои обращения либо упоминая про неудачный сезон синих. наблюдать за этим довольно странно. а на фоне успехов фк мем и твоего любимого пепа это выглядит еще более жалко. челси может закончить хоть 15ом месте - меня это особо не тронет, потому что моя жизнь не вертится вокруг того, на что у меня нет возможности повлиять. а вот тот факт, что мое футбольное мнение будоражит местных кулес - меня забавляет, есть такой грешок. но я хотя бы новости умею читать чтобы комментировать по делу. попробуй и ты, это не так сложно как кажется.
Так я, как и ты, захожу на этот сайт, чтобы развлечься. В том числе потроллить тех, кто на серьезных щах пишет полный бред))

И не надо писать, что тебе все равно. Было бы все равно, не писал бы такие простыни в ответ ;)
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Ramil Usmanov
Мендеш, Невеш, чуть не запутался в этой схеме.
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BurBon
Ответ Adeen
Он уже 500 дней отсидел в списке травмированных к своим 20. Я ещё 2 года назад писал, что Барса - сумасшедшие, раз дали ему такой контракт(он был травмирован, когда продлевал) и что он уже не будет играть нормально. Просто не сможет.
Во первых это без вычета налогов, а не чистыми. Во вторых он мог уйти бесплатно, клубов готовых его подписать была очередь. Барса дала контракт в пределах адекватности.
+2
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