Невеш и «Барса» согласовали контракт на 4 года. Мендеш хочет, чтобы «Вулвс» обменяли Рубена на Фати и доплатили 30 млн евро (Diario Sport)

Рубен Невеш близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, полузащитник « » дал понять, что не останется в английском клубе на следующий сезон. Он уже согласовал контракт с «Барселоной» сроком на 4 года и ждет от клубов оформления трансфера.

Отмечается, что « » не заплатит за ни одного евро – трансфер планируется оформить путем обмена игроками.

Агент Жорже Мендеш разработал такой вариант: присоединяется к «Вулвс», а англичане отдают «Барсе» Невеша и доплачивают 30 миллионов евро. Все зависит от того, согласится ли сам Фати на этот переход. Сделку планируется закрыть до 30 июня.

Если Ансу не даст согласия на трансфер, Мендеш постарается включить в сделку других игроков «Барсы». Так, «Вулверхэмптону» нравится полузащитник , также в качестве возможного варианта фигурирует имя Серджиньо Деста.

В текущем сезоне АПЛ Невеш провел 34 матча, отличившись 6 голами и 1 ассистом. Подробную статистику португальца можно найти здесь.

У Фати 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Ла Лиги. Подробная статистика 20-летнего вингера – здесь.

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