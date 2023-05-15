«Вулвс» хотят от «Барселоны» минимум 50 млн евро за Невеша и на обмен игроками не согласны. Каталонцы готовят предложение

«Вулверхэмптон» определился с суммой, которую хочет получить за Рубена Невеша.

По информации The Telegraph, английский клуб будет готов продать полузащитника минимум за 50 млн евро. Предложение по нему готовит « » – переговоры ожидаются в ближайшие недели.

Подчеркивается, что «волки» не согласны на обмен футболистами (в том числе с доплатой со стороны партнеров).

В « » понимают, что португалец давно хочет играть в чемпионов. Отпускать Невеша в качестве свободного агента в 2024 году руководство не хочет. Поэтому ожидается, что он будет продан ближайшим летом. Если этого не произойдет, с ним постараются продлить контракт.

В текущем сезоне Невеш провел 33 матча в АПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.