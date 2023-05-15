«Вулвс» хотят от «Барселоны» минимум 50 млн евро за Невеша и на обмен игроками не согласны. Каталонцы готовят предложение

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Рубен Невеш деньги Футбол

«Вулверхэмптон» определился с суммой, которую хочет получить за Рубена Невеша.

По информации The Telegraph, английский клуб будет готов продать полузащитника минимум за 50 млн евро. Предложение по нему готовит «Барселона» – переговоры ожидаются в ближайшие недели.

Подчеркивается, что «волки» не согласны на обмен футболистами (в том числе с доплатой со стороны партнеров).

В «Вулверхэмптоне» понимают, что португалец давно хочет играть в Лиге чемпионов. Отпускать Невеша в качестве свободного агента в 2024 году руководство не хочет. Поэтому ожидается, что он будет продан ближайшим летом. Если этого не произойдет, с ним постараются продлить контракт.

В текущем сезоне Невеш провел 33 матча в АПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Los Galácticos
50 млн. за Невеша это конечно полнейший лохотрон :)
+26
-2
+24
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NartApsua
Ответ Los Galácticos
50 млн. за Невеша это конечно полнейший лохотрон :)
Которого ещё и не хочет Хави)
+10
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SaH4r.
Ответ DolJun
фк мем в ответ предложит китайского чави или торреса) откуда у них настоящие деньги? только фантики банка каталонии и марафон желаний от лапорты)
Барса чемпион, плачь.
+7
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SaH4r.
50 млн за среднего игрока, у которого год по контракту. Утка полнейшая
+4
-3
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Sss Qqq
То есть за 24 летнего Субименди 60 это овердохрена, а за 27 летнего невеша 50 лямов с годом контракта это тип норма?)
+1
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Vlad
Пожалуйста не надо его подписывать
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& Co1366
50🍋 это очень дорого.
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Георгий Гуляев
Глупцы, если купят за такие деньги. С фати ещё бы норм вышло...
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Спартак Уокер
Невеш не стоит 50 миллионов
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tampa-bay
Опять никчемный Португалец за овердофига лимонов и опять его купят, классика🤷‍♂️
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Лёха Жданчик
Это последние 50млн у барсы))
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Barca_mania
Ответ DolJun
фк мем в ответ предложит китайского чави или торреса) откуда у них настоящие деньги? только фантики банка каталонии и марафон желаний от лапорты)
сколько же в тебе хейта)
+3
-3
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DolJun
Ответ SaH4r.
Барса чемпион, плачь.
а напомни пожалуйста почему я должен плакать?)
+3
-3
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ẞADIM TM
Ответ DolJun
а напомни пожалуйста почему я должен плакать?)
каталонским нужен просто конкурент по нытью
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