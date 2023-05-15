«Вулвс» хотят от «Барселоны» минимум 50 млн евро за Невеша и на обмен игроками не согласны. Каталонцы готовят предложение
«Вулверхэмптон» определился с суммой, которую хочет получить за Рубена Невеша.
По информации The Telegraph, английский клуб будет готов продать полузащитника минимум за 50 млн евро. Предложение по нему готовит «Барселона» – переговоры ожидаются в ближайшие недели.
Подчеркивается, что «волки» не согласны на обмен футболистами (в том числе с доплатой со стороны партнеров).
В «Вулверхэмптоне» понимают, что португалец давно хочет играть в Лиге чемпионов. Отпускать Невеша в качестве свободного агента в 2024 году руководство не хочет. Поэтому ожидается, что он будет продан ближайшим летом. Если этого не произойдет, с ним постараются продлить контракт.
В текущем сезоне Невеш провел 33 матча в АПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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