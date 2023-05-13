Фати не хочет в «Вулвс» – его не мотивирует игра без еврокубков. Он мечтает об успехе в «Барсе»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Жорже Мендеш агенты Рубен Невеш Серджиньо Дест Нико Гонсалес Ансу Фати Абде Эззальзули Футбол

Ансу Фати сомневается, что ему стоит переходить в «Вулверхэмптон».

Как пишет Diario Sport, Фати – ключевая фигура в переговорах «Барселоны» и «Вулвс» по Рубену Невешу. Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих игроков, предложил включить Ансу в сделку по опорнику.

Обмен, предложенный агентом, будет возможен лишь в случае, если все стороны дадут добро на осуществление сделки. Однако на данный момент это выглядит маловероятным.

Фати очень хочет остаться в «Барселоне» – он не отказался от мечты об успехе в родном для него клубе. Кроме того, его не убеждает вариант с «Вулверхэмптоном». Возможность поиграть за этот клуб не мотивирует 20-летнего вингера, так как в следующем сезоне команда Хулена Лопетеги не будет участвовать в еврокубках.

Если Ансу откажется от перехода, Мендешу придется искать иные варианты обмена. В сделку в «Вулвс» могут войти Серджиньо ДестНико Гонсалес или Абде Эззальзули. Без включения игроков в сделку английский клуб запросит 50 млн евро за Невеша, а «Барса» не может себе позволить такую сумму.

Напомним, что в «Барселоне» нет единого мнения по поводу возможного перехода Рубена. Президент клуба Жоан Лапорта – активный сторонник идеи о приглашении 26-летнего футболиста, но Хави считает, что Невеш может не вписаться в стиль игры команды.

Сообщалось, что «Вулверхэмптон» предложил «Барсе» Невеша и 30 млн евро за Фати.

В этом сезоне опорник провел 38 матчей за «Вулвс», забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. Его полная статистика доступна здесь.

Фати забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 46 матчах за «Барсу» во всех турнирах, проведя на поле 1 662 минуты. Показатели Ансу можно изучить тут.

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62 комментария

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Кирилл Никонов
Ответ 4akyr
А ведь его сравнивали с Винисиусом
И правильно делали,на момент сезона 19/20 он действительно был лучше или как минимум не хуже
+47
-15
+32
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Темирлан Шаваев
Ответ DolJun
лапорта выдавливает очередную легенду. вторая десятка барсы, которая может бесславно покинуть фк мем. иногда кажется, что этот клуб был специально создан чтобы генерировать рофлы)
Как там Мудрик, уже приобрёл место в раздевалке?
+31
-4
+27
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kaka10
Фати не хочет в «Вулвс» – его не мотивирует игра без еврокубков. Он мечтает об успехе «Барсы» в Лиге Европы
+37
-17
+20
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Senin0
Фати нужно не о еврокубках думать, а о восстановлении уровня игры... а там уж как пойдет... но на счёт новости думаю, что это очередной выброс, не более...
+11
0
+11
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Ислам Базгиев
Удивляет этот Фати , ничего существенного не показывает и запросы такие высокие , вот что делает популизм в юношеском возрасте.
+10
0
+10
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UFC Бои
Как по мне, Фати нужно отдать в аренду в какой-то середняк, там он раскроется, а потом забрать обратно в барсу
+10
-1
+9
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Ahmed Umahanov
Ответ UFC Бои
Как по мне, Фати нужно отдать в аренду в какой-то середняк, там он раскроется, а потом забрать обратно в барсу
Из середняка он вернётся только в фантазиях фанбоев Барселоны. Он просто маркетинговая модель Барсы. Не первая и не последняя. Кто тянет - играет в основе
+7
0
+7
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Rick Sorkin
Ответ 4akyr
А ведь его сравнивали с Винисиусом
Травмы, алло
+19
-12
+7
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Chuha-Motibg
Фати вингер: 46 матчей 7+3; Невеш опорник: 38 матчей 6+1.
+5
0
+5
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Raul14
Типичные фантики спотифой-шапито смеются над Азаром, но когда напишешь два слова про Фати, тут же становятся умными, мол его травмы погубили, он был хорошим игроком. И т.д и т.п.

Так вот Азар тоже был одним из лучших, его тоже травмы погубили. Спасибо Господи за то, что я не фанат спотифой-цирка)

А Фати удачи.)
+4
0
+4
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Владимир Самсонов
Ответ Святослав Федорович
Кто тренер - Лапорта или Хави. Что за бред приглашать футболиста, который не нужен главному
Для примера: Три поражения на старте и у Барсы - другой тренер и что тогда делать с игроками, купленными под нынешнего?
+4
0
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Арман Бижанов
Ответ Иван Иванов
Барса как-то не бережно относиться к своим воспитанникам из ла-масии дэулофэу показывает отличный футбол в Удинезе , почему бы не дать ему шанс? ещё были Денис Суарес,Адама Траоре из вулвз.если сравнить с Реалом ,то там все воспитанники кантеры играют дома - Начо,карвахаль,асенсио.
ты видел его игру в этом сезоне? Она просто была ужасной. И даже не смотря на ужасную игру Хави упрямо выпускал его в старте и давал много минут. Хотя тот же Пабло Торре тоже заслуживал минуты. Когда Фати играл в старте или когда ему давали минуты, то он на поле играл как хрустальная девочка, ни характера, ни рвения, ни спортивной злости, как будто уже прошел весь футбол. В его возрасте нужно играть как Гави, подставлять свою голову под мяч, чтоб он не достался сопернику. Так что Фати в первую очередь для себя должен уйти в аренду или вообще на полноценный трансфер.
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Темирлан Шаваев
Ответ DolJun
приобрел? это где места приобретаются? лапорта начал продавать футболистам места в раздевалку и таким образом изобрел новый экономический рычаг?)
Извиняюсь,но где я написал что Лапорта продаёт места в раздевалке, или ты опять от безысходности пишешь всякую чушь.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Откуда такие запросы про еврокубки - что Фати, что Феликс. Нормально играйте стабильно и еврокубки будут сами по себе - или в нынешнем клубе и в следующем. Хотят все и сразу.
А Фати из-за того что руководство Барсы его распиарило как наследника Месси, из Ла Масии, дали 10 номер и зарплату - он теперь чемодан без ручки. После травмы его форма ужасна и то что Хави его не ставил до плача отца, правильное решение. Контракт теперь длинный и никому его теперь не скинешь.
+3
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+3
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deadjoker
Умтити, лангле и прочие легенды клуба тоже мечтают об успехе в барсе :)
+2
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Flavius
Пускай Рики Пучу позвонит - тот расскажет всё об успехе в родном клубе
+1
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Святослав Федорович
Кто тренер - Лапорта или Хави. Что за бред приглашать футболиста, который не нужен главному
+5
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No Name
Ответ Иван Иванов
Барса как-то не бережно относиться к своим воспитанникам из ла-масии дэулофэу показывает отличный футбол в Удинезе , почему бы не дать ему шанс? ещё были Денис Суарес,Адама Траоре из вулвз.если сравнить с Реалом ,то там все воспитанники кантеры играют дома - Начо,карвахаль,асенсио.
У Дэлофэу и Суареса было достаточно шансов. Первый просто не уровень Барсы, а второй даже в эспаньле со скамейки выходит
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Владимир Самсонов
Ответ Иван Иванов
Барса как-то не бережно относиться к своим воспитанникам из ла-масии дэулофэу показывает отличный футбол в Удинезе , почему бы не дать ему шанс? ещё были Денис Суарес,Адама Траоре из вулвз.если сравнить с Реалом ,то там все воспитанники кантеры играют дома - Начо,карвахаль,асенсио.
Может потому что в клубах типа Удинезе нет давления?
Суаресу и Траоре - давали шансы. Не сказать, что они ими воспользовались.

З.ы Асенсио - не воспитанник Реала. Это такая же история, как с Педри, когда купили потенциальную звезду в очень раннем возрасте.
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Владимир Самсонов
Ответ Саварбек Леймоев
Но когда он был в форме, играл блестяще.
Просто в Барсе ему не будут давать столько времени, чтобы набрать форму и уверенность в себе. Нужно идти в аренду и играть полные матчи.
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Владимир Самсонов
Ответ Lionel Andres Messi 10
При Кумане был небольшой отрезок времени более месяца, когда он играл в основе и был лучшим.
Так может это на фоне общей слабой игры при Кумане?
Хави вроде давал ему шансы и Нико не убедил.
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Темирлан Шаваев
Ответ DolJun
и правильно не ответил. а как еще вас научишь придерживаться темы беседы, которую задает новость, под которой мы встречаемся? захочешь побеседовать про мудрика - найди меня на ветках челси, это не сложно. а тут же мы обсуждаем попытку лапорты выдавить преемника месси из клуба ради наживы. есть что сказать по этому поводу?
На ветках Челси я не сижу, а ты у нас постоянный гость на ветках Барселоны. А по поводу Фати, скажу что полностью согласен с Лапортой, если Фати все ещё хочет стать топовым игроком пусть идёт в клуб попроще где он будет получать больше игрового времени чем сейчас в Барселоне.
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Val Smith
Видимо после отказа Хави от Нэвеша пустили информацию. Боюсь соизмеримое предложение будет разви что с учётом бонусов.
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Flavius
Ответ Иван Иванов
Барса как-то не бережно относиться к своим воспитанникам из ла-масии дэулофэу показывает отличный футбол в Удинезе , почему бы не дать ему шанс? ещё были Денис Суарес,Адама Траоре из вулвз.если сравнить с Реалом ,то там все воспитанники кантеры играют дома - Начо,карвахаль,асенсио.
Вы или обманываете, или сами не знаете про отношение Реала к своим воспитанникам.

Воспитанники, которых Реал выкинул в последнее время: Регилон, Борха Майораль, Оскар Родригес, Маркос Льоренте, и т.д. Не стесняется Реал избавляться и от топовых воспитанников вроде Хакими и Мораты.

Тут скорее Барса носится со своими воспитанниками как с писаной торбой. Мёртвому Дэулофеу десять шансов давали, Боян, Куэнка, Тельо и т.д.
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Роман
Невеш не нужен! Куча источников говорят, что Хави против. Не приглашайте не нужного игрока в клуб. Хлама уже много подкопилось, с аренд приедут тем более ещё
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