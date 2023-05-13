Фати не хочет в «Вулвс» – его не мотивирует игра без еврокубков. Он мечтает об успехе в «Барсе»

Ансу Фати сомневается, что ему стоит переходить в «Вулверхэмптон».

Как пишет Diario Sport, Фати – ключевая фигура в переговорах «Барселоны» и «Вулвс» по . Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих игроков, предложил включить Ансу в сделку по опорнику.

Обмен, предложенный агентом, будет возможен лишь в случае, если все стороны дадут добро на осуществление сделки. Однако на данный момент это выглядит маловероятным.

Фати очень хочет остаться в «Барселоне» – он не отказался от мечты об успехе в родном для него клубе. Кроме того, его не убеждает вариант с « ». Возможность поиграть за этот клуб не мотивирует 20-летнего вингера, так как в следующем сезоне команда Хулена Лопетеги не будет участвовать в еврокубках.

Если Ансу откажется от перехода, Мендешу придется искать иные варианты обмена. В сделку в «Вулвс» могут войти , или Абде Эззальзули. Без включения игроков в сделку английский клуб запросит 50 млн евро за Невеша, а «Барса» не может себе позволить такую сумму.

Напомним, что в «Барселоне» нет единого мнения по поводу возможного перехода Рубена. Президент клуба Жоан Лапорта – активный сторонник идеи о приглашении 26-летнего футболиста, но Хави считает, что Невеш может не вписаться в стиль игры команды.

Сообщалось, что «Вулверхэмптон» предложил «Барсе» Невеша и 30 млн евро за Фати.

В этом сезоне опорник провел 38 матчей за «Вулвс», забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. Его полная статистика доступна здесь.

Фати забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 46 матчах за «Барсу» во всех турнирах, проведя на поле 1 662 минуты. Показатели Ансу можно изучить тут.