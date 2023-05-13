Фати не хочет в «Вулвс» – его не мотивирует игра без еврокубков. Он мечтает об успехе в «Барсе»
Ансу Фати сомневается, что ему стоит переходить в «Вулверхэмптон».
Как пишет Diario Sport, Фати – ключевая фигура в переговорах «Барселоны» и «Вулвс» по Рубену Невешу. Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих игроков, предложил включить Ансу в сделку по опорнику.
Обмен, предложенный агентом, будет возможен лишь в случае, если все стороны дадут добро на осуществление сделки. Однако на данный момент это выглядит маловероятным.
Фати очень хочет остаться в «Барселоне» – он не отказался от мечты об успехе в родном для него клубе. Кроме того, его не убеждает вариант с «Вулверхэмптоном». Возможность поиграть за этот клуб не мотивирует 20-летнего вингера, так как в следующем сезоне команда Хулена Лопетеги не будет участвовать в еврокубках.
Если Ансу откажется от перехода, Мендешу придется искать иные варианты обмена. В сделку в «Вулвс» могут войти Серджиньо Дест, Нико Гонсалес или Абде Эззальзули. Без включения игроков в сделку английский клуб запросит 50 млн евро за Невеша, а «Барса» не может себе позволить такую сумму.
Напомним, что в «Барселоне» нет единого мнения по поводу возможного перехода Рубена. Президент клуба Жоан Лапорта – активный сторонник идеи о приглашении 26-летнего футболиста, но Хави считает, что Невеш может не вписаться в стиль игры команды.
Сообщалось, что «Вулверхэмптон» предложил «Барсе» Невеша и 30 млн евро за Фати.
В этом сезоне опорник провел 38 матчей за «Вулвс», забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. Его полная статистика доступна здесь.
Фати забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 46 матчах за «Барсу» во всех турнирах, проведя на поле 1 662 минуты. Показатели Ансу можно изучить тут.
Так вот Азар тоже был одним из лучших, его тоже травмы погубили. Спасибо Господи за то, что я не фанат спотифой-цирка)
А Фати удачи.)
А Фати из-за того что руководство Барсы его распиарило как наследника Месси, из Ла Масии, дали 10 номер и зарплату - он теперь чемодан без ручки. После травмы его форма ужасна и то что Хави его не ставил до плача отца, правильное решение. Контракт теперь длинный и никому его теперь не скинешь.
Суаресу и Траоре - давали шансы. Не сказать, что они ими воспользовались.
З.ы Асенсио - не воспитанник Реала. Это такая же история, как с Педри, когда купили потенциальную звезду в очень раннем возрасте.
Хави вроде давал ему шансы и Нико не убедил.
Воспитанники, которых Реал выкинул в последнее время: Регилон, Борха Майораль, Оскар Родригес, Маркос Льоренте, и т.д. Не стесняется Реал избавляться и от топовых воспитанников вроде Хакими и Мораты.
Тут скорее Барса носится со своими воспитанниками как с писаной торбой. Мёртвому Дэулофеу десять шансов давали, Боян, Куэнка, Тельо и т.д.