Гончаренко доволен сезоном «Урала»: «Были взлеты и падения, но характер у команды был»

Виктор Гончаренко доволен выступлением «Урала» в уходящем сезоне.

Главный тренер екатеринбуржцев высказался после победы над «Химками» (3:0) в Мир .

После 29 матчей « » занимает в таблице 11-е место.

«Мы в любом случае понимали, что внизу таблицы борьба напряженная. Мы нервозно чувствовали себя до того, как счет стал 3:0. Понимали, что от «Химок» можно ждать чего угодно, они могут сыграть раскрепощенно, разные схемы могут быть.

Было важно забить первыми и держать игру под контролем. В целом сезон хорошо провели, были взлеты и падения, но характер у команды был виден.

Соперник был не мотивирован, если бы мы более агрессивно пошли в атаку в конце, то больше бы моментов создали, но мы правильно держали мяч, не было таких замен, которые могли ускорить игру», — сказал .

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