Егорычев отдал 3 голевых паса в матче с «Химками». Это первые ассисты хавбека «Урала» в сезоне РПЛ
Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев отдал 3 голевых паса за один матч.
Клуб из Екатеринбурга обыгрывает «Химки» в матче 29-го тура Мир РПЛ (3:0, второй тайм).
В этой игре Егорычев отдал три результативные передачи. В первом тайме он дважды ассистировал Александру Юшину, а во втором отдал пас Даниелу Мшкичу.
Это первые ассисты Егорычева в текущем сезоне РПЛ. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Ну и за Химки рад, разумеется 🤣