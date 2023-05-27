Егорычев отдал 3 голевых паса в матче с «Химками». Это первые ассисты хавбека «Урала» в сезоне РПЛ

Теги Химки премьер-лига Россия Урал Даниел Мишкич Александр Юшин Андрей Егорычев Футбол

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев отдал 3 голевых паса за один матч.

Клуб из Екатеринбурга обыгрывает «Химки» в матче 29-го тура Мир РПЛ (3:0, второй тайм).

В этой игре Егорычев отдал три результативные передачи. В первом тайме он дважды ассистировал Александру Юшину, а во втором отдал пас Даниелу Мшкичу. 

Это первые ассисты Егорычева в текущем сезоне РПЛ. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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3 комментария

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BenWade
Рад за Урал, за Гончаренко.
Ну и за Химки рад, разумеется 🤣
+2
0
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Arnoldinho
Неужели тонкий тактик Талалаев чего-то не учёл?
+1
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