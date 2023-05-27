Егорычев отдал 3 голевых паса в матче с «Химками». Это первые ассисты хавбека «Урала» в сезоне РПЛ

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев отдал 3 голевых паса за один матч.

Клуб из Екатеринбурга обыгрывает « » в матче 29-го тура Мир РПЛ (3:0, второй тайм).

В этой игре отдал три результативные передачи. В первом тайме он дважды ассистировал , а во втором отдал пас Даниелу Мшкичу.

Это первые ассисты Егорычева в текущем сезоне . Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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