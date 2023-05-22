Гончаренко о 0:3 от «Крыльев»: «Третий матч за неделю сложно проводить, но «Урал» мог забить»

Виктор Гончаренко объяснил поражение «Урала» от «Крыльев Советов» (0:3) в Мир РПЛ.

«Не могу сказать, что соперник владел инициативой, потому что в первом тайме обе команды были активны. В первом тайме темп был очень невысокий. Наверное, это было нам на руку.

Пропущенный мяч в конце первого тайма не очень хорошо на нас повлиял. Мы находимся в таком состоянии, что третий матч за неделю нам достаточно сложно проводить, но мы могли забить те моменты, которые были у Егорычева и Мишкича. Их нужно было забить, чтобы выйти на другой эмоциональный уровень.

После того как ты пропускаешь, очень сложно приходится, теряется вера — и докатываем матч по инерции. Наша сила только в характере и движении, которых у нас не хватило.

Замена Сиссе? Он смотрелся тяжеловато. В центре нужен перехват, движение, развороты атаки, то, чего нам не хватало в центре поля.

Зона стыковых матчей? Каждый тур очень важен», — сказал главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!