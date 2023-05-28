Кристоф Гальтье: «Катастрофа – это когда «ПСЖ» не выигрывает Лигу 1. Стать чемпионом – достижение. Дома мы провели успешный сезон»
Кристоф Гальтье отметил значимость чемпионства после победы «ПСЖ» в Лиге 1.
«У нас успешный сезон на национальном уровне. Мы чемпионы. Катастрофические сезоны – это когда «ПСЖ» не выигрывает чемпионат.
Хотя это и так очевидно, стать чемпионом – это достижение. Дважды «ПСЖ» этого не добивался, это были очень, очень тяжелые сезоны. А мы выиграли Лигу 1 и Суперкубок Франции.
Были периоды, когда мы не побеждали, особенно во второй части сезона, и этому есть объяснение. Мы все спокойно и внимательно проанализируем – именно так анализировать и нужно», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.
«ПСЖ» стал чемпионом, сыграв вничью со «Страсбуром» благодаря голу Месси – 1:1
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