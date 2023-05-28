Кристоф Гальтье: «Катастрофа – это когда «ПСЖ» не выигрывает Лигу 1. Стать чемпионом – достижение. Дома мы провели успешный сезон»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Суперкубок Франции Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье отметил значимость чемпионства после победы «ПСЖ» в Лиге 1.

«У нас успешный сезон на национальном уровне. Мы чемпионы. Катастрофические сезоны – это когда «ПСЖ» не выигрывает чемпионат.

Хотя это и так очевидно, стать чемпионом – это достижение. Дважды «ПСЖ» этого не добивался, это были очень, очень тяжелые сезоны. А мы выиграли Лигу 1 и Суперкубок Франции.

Были периоды, когда мы не побеждали, особенно во второй части сезона, и этому есть объяснение. Мы все спокойно и внимательно проанализируем – именно так анализировать и нужно», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.

«ПСЖ» стал чемпионом, сыграв вничью со «Страсбуром» благодаря голу Месси – 1:1

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17 комментариев

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Black Phoenix
Катастрофа для ПСЖ - позорно и невыразительно, безвольно вылетать из ЛЧ в 1/8 два раза подряд после недавнего финала при связке Месси/Неймар/Мбаппе. Вот это - реальная катастрофа.
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Владислав Козьминский
а у псж были конкуренты в этом сезоне? как тут писали даже Ланс со своей серией побед не очень то приблизился по очкам к псж
+3
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Колбаскер тут
Ригоберка, ты уже переобуваешься под СА или еще ждешь точных сведений?)
+2
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Arman Markosyan 25
Ответ rigobersong
1 финал за полувековую историю, да и тот в урезанном сезоне где в ПО был один матч, а соперники Аталанта и РБ Лейпциг:)) Конечно Месси виноват:))
Ого, ты аву сменил
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Владислав Козьминский
Ответ Владимир Владимирович
В начале сезона произвёл впечатление сильного тренера, но в итоге никакого прогресса по окончании сезона , особенно когда Неймар не в строю игра не складывается . хз, по мне надо нового тренера брать
им бы трансферы в середину поля, а то созидателей почти нет кроме Месси и вератти, они так далеко не удеут, если хотят реально выиграть лч то надо систему как у сити выстраивать
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rigobersong
Ответ Владимир Владимирович
В начале сезона произвёл впечатление сильного тренера, но в итоге никакого прогресса по окончании сезона , особенно когда Неймар не в строю игра не складывается . хз, по мне надо нового тренера брать
Назови тренера который с 70ти летнем Рамосом, и не звездным опорником Данилу в центре защиты что-то может выиграть?:)
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Владимир Владимирович
В начале сезона произвёл впечатление сильного тренера, но в итоге никакого прогресса по окончании сезона , особенно когда Неймар не в строю игра не складывается . хз, по мне надо нового тренера брать
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Doug DeMuro99
В целом неплохой сезон по меркам ПСЖ
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Этот Райола хочет денег
Чтобы выстраивать систему как у Сити, нужен авторитетный харизматичный тренер со своей концепцией и полномочиями в комплектовании состава. И конечно на выход всех зажравшихся звезд, покупка молодых и голодных до побед и достижений
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Christos NB
Ответ Владислав Козьминский
а у псж были конкуренты в этом сезоне? как тут писали даже Ланс со своей серией побед не очень то приблизился по очкам к псж
приблизился
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Владислав Козьминский
Ответ Christos NB
приблизился
ну Ланс конечно молодцы но у псж все равно отрыв то был неплохой
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