Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Ренном», «Марсель» – с «Брестом»

«ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в гостях и может досрочно стать чемпионом в 37-м туре Лиги 1.

Сегодня парижанам достаточно не проиграть, чтобы оформить титул.

Также в субботу « » примет « », « » Александра Головина проведет гостевой матч с « ».

Все матчи тура стартуют в одно время.

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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