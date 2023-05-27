Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Ренном», «Марсель» – с «Брестом»
«ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в гостях и может досрочно стать чемпионом в 37-м туре Лиги 1.
Сегодня парижанам достаточно не проиграть, чтобы оформить титул.
Также в субботу «Марсель» примет «Брест», «Монако» Александра Головина проведет гостевой матч с «Ренном».
Все матчи тура стартуют в одно время.
37-й тур
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 27 мая, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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