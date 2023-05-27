Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Ренном», «Марсель» – с «Брестом»

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«ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в гостях и может досрочно стать чемпионом в 37-м туре Лиги 1.

Сегодня парижанам достаточно не проиграть, чтобы оформить титул.

Также в субботу «Марсель» примет «Брест», «Монако» Александра Головина проведет гостевой матч с «Ренном». 

Все матчи тура стартуют в одно время.  

Чемпионат Франции

37-й тур

Страсбур – ПСЖ
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Монако
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Анжер – Труа
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Лорьян
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Нант
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Ницца
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – Реймс
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Брест
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Аяччо
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза – Осер
Дата проведения
27 мая, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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1 комментарий

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Игорь Климов
ПСЖ набрать очки в этой игре и оформить официально чемпионство в Лиге1, а Лео Месси отметиться результативными действиями в матче, удачи!
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