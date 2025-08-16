  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Дейк об оскорблениях Семеньо: «Позор. Расизм все еще существует – и в этом его опасность»
7

Ван Дейк об оскорблениях Семеньо: «Позор. Расизм все еще существует – и в этом его опасность»

Вирджил ван Дейк назвал позором расизм в отношении Энтойна Семеньо.

Полузащитник «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4).

«Я поговорил с ним об этом. Хотел узнать, что произошло. Рад, что власти со всем этим разбираются – это главное.

Но мы полностью его поддерживаем. Думаю, каждый из вас сказал бы то же самое – такого быть не должно. Если ему нужна поддержка, я готов ее оказать.

Я не могу в это поверить и скажу, что такого не должно происходить. Но, к сожалению, это случилось. Это полный позор в моем понимании.

Такие вещи никогда не должны происходить в мире, не только в футболе. Я рад, что до сих пор не видел подобного, и поэтому считаю позором сам факт такого развития событий.

Если быть реалистом, то, к сожалению, расизм все еще существует, и в этом его опасность. Нам придется иметь дело с этим», – сказал защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18188 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoЭнтойн Семеньо
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
logoБорнмут
дискриминация
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» о Семеньо: «Осуждаем расизм и дискриминацию – им нет места ни в обществе, ни в футболе. Будем поддерживать расследование полиции»
8сегодня, 10:01
Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», полиция ведет расследование
73сегодня, 10:01
Главные новости
Тебас о матчах Ла Лиги за пределами Испании: «Серия А тоже планирует провести игру в США или Австралии. Либо мы что-то делаем, либо у чемпионатов будет все плохо»
16 минут назад
«Балтика» – «Локомотив». 1:0 – Хиль из-за штрафной перекинул Митрюшкина на 3-й минуте. Онлайн-трансляция
3656 минут назадLive
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чжэцзяном», Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
228 минут назадВидео
Микель Артета: «Такой конкуренции в АПЛ мы еще не видели. Уровень тренеров, стабильность составов, мастерство футболистов – в этом сезоне будет очень сложно»
1047 минут назад
У Хиля из «Балтики» 4 гола в 5 матчах РПЛ. Сальвадорский форвард забил «Локо», перекинув Митрюшкина из-за штрафной
1234 минуты назадВидео
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
389сегодня, 12:01Live
Забарный и Сафонов общались после перехода украинца в «ПСЖ». Защитник подписан на всех игроков парижан в соцсети, кроме Матвея (Sport.fr)
110сегодня, 11:45
Куэста готов перейти в «Спартак». Трансфер защитника «Галатасарая» может обойтись в 8 млн евро (Гекхан Динч)
14сегодня, 11:40
АПЛ стартовала! «Ман Сити» в гостях у «Вулвс», «Астон Вилла» против «Ньюкасла», «Тоттенхэм» примет «Бернли», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
506сегодня, 11:30Live
Мостовой о возможном увольнении Станковича: «Получаешь деньги и уезжаешь – ничего плохого. «Спартак» же не распадется»
27сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»
5 минут назад
Игроки «Астон Виллы» и «Ньюкасла» в память об Оззи Осборне вышли на матч АПЛ под песню Crazy Train
215 минут назад
Эзе заявил «Кристал Пэлас» о желании перейти в «Тоттенхэм». Клубы ведут переговоры о трансфере атакующего хавбека
22 минуты назад
Лапорта о регистрации Гарсии и Рэшфорда: «Деку хорошо поработал, было не так просто. Довольны составом, будем претендовать на победу в каждом турнире»
30 минут назад
Тренер «Мальорки» о матче «Барсы» в США: «Гарнир давно съели с вырезкой. Жаловаться бесполезно – нужно что-то делать»
349 минут назад
Энрике о том, поддерживает ли Хакими в борьбе за «Золотой мяч»: «Вы, журналисты, любите поспорить – хорошая попытка. Главная задача «ПСЖ» – выигрывать трофеи командой»
2сегодня, 11:55
Защитник «Локо» Рамирес не считает отсутствие еврокубков проблемой: «В России хороший чемпионат, хорошие команды. РПЛ осталась сильной»
сегодня, 11:54
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
11сегодня, 11:25
Губерниев ответил Бубнову, заявившему, что тот не разбирается в футболе: «Его работа во многих европейских командах запомнилась, он неоднократно поднимал трофеи как тренер»
10сегодня, 11:20
«Ноттингем» за 31,5 млн евро покупает лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо. У форварда 17+3 в прошлом сезоне Лиги 1
7сегодня, 11:10