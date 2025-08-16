Ван Дейк об оскорблениях Семеньо: «Позор. Расизм все еще существует – и в этом его опасность»

Вирджил ван Дейк назвал позором расизм в отношении Энтойна Семеньо.

Полузащитник «Борнмута » подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля » (2:4).

«Я поговорил с ним об этом. Хотел узнать, что произошло. Рад, что власти со всем этим разбираются – это главное.

Но мы полностью его поддерживаем. Думаю, каждый из вас сказал бы то же самое – такого быть не должно. Если ему нужна поддержка, я готов ее оказать.

Я не могу в это поверить и скажу, что такого не должно происходить. Но, к сожалению, это случилось. Это полный позор в моем понимании.

Такие вещи никогда не должны происходить в мире, не только в футболе. Я рад, что до сих пор не видел подобного, и поэтому считаю позором сам факт такого развития событий.

Если быть реалистом, то, к сожалению, расизм все еще существует, и в этом его опасность. Нам придется иметь дело с этим», – сказал защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.