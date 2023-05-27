«ПСЖ» в 9-й раз за 11 последних сезонов стал чемпионом Франции. При катарцах «Монпелье», «Монако» и «Лилль» забирали титул у парижан
«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 9-й раз за 11 последних сезонов.
В мае 2011 года катарский фонд Qatar Sports Investments приобрел контрольный пакет акций парижан.
С тех пор «Пари Сен-Жермен» лишь трижды за 12 сезонов не стал чемпионом Лиги 1: в сезоне-2011/12 его опередил «Монпелье», в сезоне-2016/17 – «Монако», а в сезоне-2020/21 – «Лилль».
«ПСЖ» становился чемпионом и 4 раза подряд, и трижды к ряду, а сейчас сделал это второй раз подряд.
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