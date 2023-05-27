«ПСЖ» в 9-й раз за 11 последних сезонов стал чемпионом Франции. При катарцах «Монпелье», «Монако» и «Лилль» забирали титул у парижан

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 9-й раз за 11 последних сезонов.

В мае 2011 года катарский фонд Qatar Sports Investments приобрел контрольный пакет акций парижан.

С тех пор « » лишь трижды за 12 сезонов не стал чемпионом Лиги 1: в сезоне-2011/12 его опередил « », в сезоне-2016/17 – « », а в сезоне-2020/21 – « ».

«ПСЖ» становился чемпионом и 4 раза подряд, и трижды к ряду, а сейчас сделал это второй раз подряд.

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