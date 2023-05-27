«ПСЖ» в 9-й раз за 11 последних сезонов стал чемпионом Франции. При катарцах «Монпелье», «Монако» и «Лилль» забирали титул у парижан

Теги Лилль ПСЖ Монако лига 1 Франция Монпелье Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 9-й раз за 11 последних сезонов.

В мае 2011 года катарский фонд Qatar Sports Investments приобрел контрольный пакет акций парижан.

С тех пор «Пари Сен-Жермен» лишь трижды за 12 сезонов не стал чемпионом Лиги 1: в сезоне-2011/12 его опередил «Монпелье», в сезоне-2016/17 – «Монако», а в сезоне-2020/21 – «Лилль».

«ПСЖ» становился чемпионом и 4 раза подряд, и трижды к ряду, а сейчас сделал это второй раз подряд.

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27 комментариев

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Streetbor
Чемпионство Монпелье с Жиру и крашенными волосами президента клуба было огонь.
+25
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+25
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Кокич
К следующему сезону надо усиливаться...
Конкуренты по Ligue 1 не дремлют...
Удержать титул труднее, чем его завоевать...
Ну, и так далее.
+9
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Колыван
Ответ mancity111
Причём Ланс выдал победную серию отличную и все равно толком не приблизился. Обидно, много очков набрали
Проиграли очный матч за несколько туров до конца, выиграй они его, сейчас ПСЖ пришлось бы стараться больше(возможно и проиграли бы чемпионат)
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mancity111
Ответ llolishe
Чемп без интриги ПСЖ может пешком ходить половина сезона и всеравно выиграть
Причём Ланс выдал победную серию отличную и все равно толком не приблизился. Обидно, много очков набрали
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Ростов-на-Дону
Ответ Барсик Юрана
У Месси уже никто ничего не заберёт, в писал своё имя в историю
Чё не заберёт?
+4
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modesto
Ответ Streetbor
Чемпионство Монпелье с Жиру и крашенными волосами президента клуба было огонь.
Огонь было чемпионство Монако. 95 очков. Как-то забытая команда, а состав там огонь. Только с цз немного дыра на фоне других позиций.
+3
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
После бестрофейного сезона псж Месси как отец пришел и навел порядок)
Тоесть ты реально думаешь,что без Месси они бы не выиграли чемпионат Франции???!!!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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problemzz9
Ответ GuruFutbola
После бестрофейного сезона псж Месси как отец пришел и навел порядок)
да пришел и налажал в лч как и всегда в посл лет 7)
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Rus Donskoy
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Ответ Temp LC
А гонору под постом чемпионства такое как будто кубок лиги чемпионов выиграли)
Любая победа,трофей это радость
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Кирилл Голивец
Ответ modesto
Огонь было чемпионство Монако. 95 очков. Как-то забытая команда, а состав там огонь. Только с цз немного дыра на фоне других позиций.
Субашич, Сидибе, Менди, Бернарду, Фабиньо, Бакайоко, Лемар, Мбаппе, Фалькао... так-то
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ExcusezMoi
Ответ Streetbor
Чемпионство Монпелье с Жиру и крашенными волосами президента клуба было огонь.
С Монпелье у меня почему то в первую очередь ассоциируется Реми Гаяр
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#SharkTeam
Ответ Streetbor
Чемпионство Монпелье с Жиру и крашенными волосами президента клуба было огонь.
Тот Монпелье не чета Монако с Мбаппе, но в ПСЖ тренер тогда слабоват был
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Christos NB
Аля вторая Бавария только французская и то шансы там были а в Бундеслиги там тебе хоть на блюдечке дают трофей но его не берут Дортмунд подтвердит это надо было так слить чемпионство
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Great ManUtd
Раскладку Еврокубков по чемпу Франции сделаете или нам самим догадаться?
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#SharkTeam
Ответ Great ManUtd
Когда-то Лион без бабла много раз подряд выигрывал чемп Франции, потом вроде 4 разных чемпиона было, а затем пришли катарцы.
А были тогда во Франции клубы богаче?
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Great ManUtd
Ответ #SharkTeam
А были тогда во Франции клубы богаче?
Что значит богаче? Кто выгоднее продал - тот и богаче. Владельцы у всех были плюс-минус равны.
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Vinnipukh Vinni
Ответ llolishe
Чемп без интриги ПСЖ может пешком ходить половина сезона и всеравно выиграть
Однако три раза проиграл.
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Temp LC
А гонору под постом чемпионства такое как будто кубок лиги чемпионов выиграли)
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