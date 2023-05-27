Оливер Кан и Хасан Салихамиджич покинут посты директоров «Баварии».

Как сообщает Bild, Kicker и другие немецкие источники, генеральный и спортивный директора мюнхенцев были уволены после внеочередного заседания наблюдательного совета клуба. Официальное объявление ожидается сегодня.

Отмечается, что это решение было принято без оглядки на итоги чемпионата Германии, который « » выиграла, опередив дортмундскую «Боруссию» в последнем туре.

Пост гендиректора займет Кристиан Дризен.

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