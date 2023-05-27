Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии». Чемпионство не повлияло на их будущее (Bild)

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия отставки Футбол

Оливер Кан и Хасан Салихамиджич покинут посты директоров «Баварии».

Как сообщает Bild, Kicker и другие немецкие источники, генеральный и спортивный директора мюнхенцев были уволены после внеочередного заседания наблюдательного совета клуба. Официальное объявление ожидается сегодня.

Отмечается, что это решение было принято без оглядки на итоги чемпионата Германии, который «Бавария» выиграла, опередив дортмундскую «Боруссию» в последнем туре.

Пост гендиректора займет Кристиан Дризен.

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165 комментариев

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Роман
Давно пора. Рад за Баварию.
+222
-10
+212
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Jovana Jovičić
Ждем их назначения в Боруссию. После такого позора они заслужили себе их назначение.
+190
-11
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The Best
А там руководство не такое уж тупое,быстро поняли что ошиблись и уволили главных виновников этой клоунады с увольнением Нагельсмана 👏
+108
-12
+96
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Никита Панайотиди
Ответ The Best
А там руководство не такое уж тупое,быстро поняли что ошиблись и уволили главных виновников этой клоунады с увольнением Нагельсмана 👏
"Быстро поняли ". Наличие Хасана на должности с 2018 и что выбрали его, а не Флика.. Это не быстро поняли
+92
-3
+89
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Отец Абду
Для фанатов Баварии их увольнение это больше, чем титул:)
+81
-3
+78
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deadjoker
Ну и правильно. Главное Тухеля не трогать.
+82
-10
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Yu123
Ответ deadjoker
Ну и правильно. Главное Тухеля не трогать.
тухлого не трогать нужно было в конце марта
+73
-8
+65
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Guillermo
Ответ The Best
А там руководство не такое уж тупое,быстро поняли что ошиблись и уволили главных виновников этой клоунады с увольнением Нагельсмана 👏
На третий день Зоркий глаз заметил, что нет одной стены
+52
0
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Ихарь Окенфэйлов
Ну у фанатов Баварии сегодня двойной праздник! Чувствую в Мюнхене будут месяц отмечать! :)
+39
-2
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Dmitry_Bayern18
Наконец то!!!
+29
-8
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Pikachu Pikachu
Ответ Josep
Уверен, там не столько рады очередному, уже приевшемуся чемпионству, сколько отставкой этой пары, всем надоевших бесполезных балбесов (а в случае с турком, ещё и xитp0ж0пым интриганом)
Салихамиджич - босниец
+21
0
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Leo
Сколько же Салихамиджич потерял кадров за время своего "менеджмента"...
+22
-2
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And Justice for All
эта новость лучше чемпионства для болельщиков Баварии
+22
-3
+19
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Born is the King
Ппц там в Бундеслиге творится. Салихамиджич прыгал празднуя гол и сразу после матча выкинули
+23
-5
+18
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error505
Они делали все, чтобы Боруссия стала чемпионом, но Боруссия не играет в такие поддавки
+15
-1
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Ruslan Drake
Ну теперь точно Боруссии не видать салатницы.....
+11
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Islam Gasanov
Неужели это свершилось! У Баварии теперь двойной праздник
+10
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udiekemen
Ответ Роман
Давно пора. Рад за Баварию.
Удивился, хорошо что чемпионство не повлияло
+11
-3
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sancho81
Пожалуй, в ближайшие лет 10 такого шанса у Боруссии не будет.
+7
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Mamontilo
Ответ Born is the King
Ппц там в Бундеслиге творится. Салихамиджич прыгал празднуя гол и сразу после матча выкинули
Ну он еще долго на нормальном месте поработал. Правильно радовался, бонус получит
+7
0
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kvn9
И это правильно, игры нет, физики нет, управленческие решения ужасны. Этот тот случай, когда "победителей" нужно судить.
+7
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Sabrer
ДА, ЛУЧШАЯ НОВОСТЬ.
Какой прекрасный день. Чемпионство взяли, клоунов уволили
+5
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#SharkTeam
Сколько теперь Бавария выбьет титулов подряд? Пока немцы не уйдут от 50+1 и норм вливания денег в конкурентов баварии, ничего не изменится.
Вот тем, кто хает Сити за ффп, нравится ситуация в бундесе, они понимают что конкурента мюнхену просто не создать в текущих ограничениях?
+5
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Егор Егор
Ответ #SharkTeam
Сколько теперь Бавария выбьет титулов подряд? Пока немцы не уйдут от 50+1 и норм вливания денег в конкурентов баварии, ничего не изменится. Вот тем, кто хает Сити за ффп, нравится ситуация в бундесе, они понимают что конкурента мюнхену просто не создать в текущих ограничениях?
Другое дело в АПЛ, шесть разных чемпионов за шесть последних лет!
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Le_Mogul
кажется фаны Баварии этой новости рады больше чем самому чемпионству.
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