Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии». Чемпионство не повлияло на их будущее (Bild)
Оливер Кан и Хасан Салихамиджич покинут посты директоров «Баварии».
Как сообщает Bild, Kicker и другие немецкие источники, генеральный и спортивный директора мюнхенцев были уволены после внеочередного заседания наблюдательного совета клуба. Официальное объявление ожидается сегодня.
Отмечается, что это решение было принято без оглядки на итоги чемпионата Германии, который «Бавария» выиграла, опередив дортмундскую «Боруссию» в последнем туре.
Пост гендиректора займет Кристиан Дризен.
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Какой прекрасный день. Чемпионство взяли, клоунов уволили
Вот тем, кто хает Сити за ффп, нравится ситуация в бундесе, они понимают что конкурента мюнхену просто не создать в текущих ограничениях?