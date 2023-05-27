Андрей Канчельскис: «Талалаев похоронил «Торпедо» и «Химки». Он обязан вернуться в РПЛ. Должен же он наконец хоть что-то нормальное сделать!»

Андрей Канчельскис высказался о вылете «Химок» в Первую лигу.

«В «Химках» считают, что у них нет конкурентов в ? Они много чего говорят. Посмотрим, как будет на деле. Это сложная и тяжелая лига. Ее нельзя недооценивать.

придется справиться. Другого выбора нет. Он похоронил сначала « », а потом и « ».

Он обязан вернуться в РПЛ. Должен же этот человек наконец хоть что-то нормальное сделать!» – сказал бывший футболист сборной России.

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