Андрей Канчельскис: «Талалаев похоронил «Торпедо» и «Химки». Он обязан вернуться в РПЛ. Должен же он наконец хоть что-то нормальное сделать!»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис высказался о вылете «Химок» в Первую лигу.

«В «Химках» считают, что у них нет конкурентов в Первой лиге? Они много чего говорят. Посмотрим, как будет на деле. Это сложная и тяжелая лига. Ее нельзя недооценивать.

Талалаеву придется справиться. Другого выбора нет. Он похоронил сначала «Торпедо», а потом и «Химки».

Он обязан вернуться в РПЛ. Должен же этот человек наконец хоть что-то нормальное сделать!» – сказал бывший футболист сборной России. 

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21 комментарий

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Тиджани Бабангида
Справедливости ради,это не совсем так. Талалаев просто приходил в команды,находящиеся,выражаясь образами Канчельскиса, в предсмертном состоянии. Реанимировать не смог.
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Кан и Баллак сидят в баре
Обязан,чтоб ввести новый термин - требл Талалаева)
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Ya Tolik
Ответ Тиджани Бабангида
Справедливости ради,это не совсем так. Талалаев просто приходил в команды,находящиеся,выражаясь образами Канчельскиса, в предсмертном состоянии. Реанимировать не смог.
Несмотря на тот факт, что из него удручающий реаниматолог и то, что в целом тренер он довольно никчёмный, он умудряется поучать должности. Поразительно.
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S. A.
Эти клубы сами себя похоронили
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Coil
Ответ grom55
Кончельскису ли рассуждать о тренерских успехах? Тоже мне, гений тренерского цеха, обосравшийся в России, Латвии и Узбекистане.
В Узбекистане он как раз заслужил доверие, но там руководство клуба хотело само всё решать, плюс перестало платить. В России если не ошибаюсь Канчельсикис тренировал в основном 2-й дивизион и был помощником Гаджиева недолго в РПЛ. Даже таких ресурсов как сейчас в Торпедо у него никогда не было. Т.е. нельзя сказать, что прямо уж обоср...я, скорее не стал тыкать вилами в гов..о. Из него мог бы получиться интересный тренер, но для этого нужно выстраивать всю структуру клубу заточенную на результат (причём не быстрый), а не на распил.
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haymaker
Талалатор. Приходит в рпл и утаскивает клубы в пердив
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Геннадий Тёкин
А что нормального сделал за последнее время Канчельскис?
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Мартинелли
Да, если бы не Талалаев, Химки и Торпедо не вылетели
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Мартинелли
Ответ Ya Tolik
Несмотря на тот факт, что из него удручающий реаниматолог и то, что в целом тренер он довольно никчёмный, он умудряется поучать должности. Поразительно.
Как никчемный? А где сейчас Чай находится на багаже Талалаева?
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rodjer22
Зря так сказал о Талалаеве, эти команды с таким управлением и составом, даже Пеп или Клопа не поднимут.
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Slavnov
Убежит опять,со скандалом,внезапно,это андрюхин стиль,хотя это уже не стиль,а почерк
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antiginer
Зато он хорошо экспертит на матче)))
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Dinamik1
Талалаевым должны заняться правоохранительные органы.Он участвует в каких то комбинациях связаных с большими деньгами ведь тренер он ни какой.
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9wkbc9rjcb
Талалаев как игрок был никакущий, а вот как тренер удивляет талантом, только наоборот куда бы не пришел сразу в бездну команды валятся, но продолжают приглашать с удовольствием, кому надо на вылет идеальный кандидат, великий стратег, это просто талант, такого в мире нет, у нас пожалуйста.
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Клирик
Химки похоронил Терюшков. Так то.
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Михаил Опякин
Ему некогда, он футбол в Московской области поднимает
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Жесткий Костас
Даёшь его в Зенит!
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Архитектор Мендисабаль
Ахмат вовремя опомнился.
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И наконец-то похоронить Ахмат.
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