Андрей Канчельскис: «Талалаев похоронил «Торпедо» и «Химки». Он обязан вернуться в РПЛ. Должен же он наконец хоть что-то нормальное сделать!»
Андрей Канчельскис высказался о вылете «Химок» в Первую лигу.
«В «Химках» считают, что у них нет конкурентов в Первой лиге? Они много чего говорят. Посмотрим, как будет на деле. Это сложная и тяжелая лига. Ее нельзя недооценивать.
Талалаеву придется справиться. Другого выбора нет. Он похоронил сначала «Торпедо», а потом и «Химки».
Он обязан вернуться в РПЛ. Должен же этот человек наконец хоть что-то нормальное сделать!» – сказал бывший футболист сборной России.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
21 комментарий