Глава «Химок» о следующем сезоне: «У нас нет конкурентов в Первой лиге. Досрочно выйдем в РПЛ»

Главный инвестор «Химок» уверен, что в новом сезоне клуб досрочно вернется в Мир РПЛ.

— После вылета «Химки» продолжат существовать? Есть ли стабильные источники финансирования?

— Скажу больше: средства у клуба уже есть. Уверенность в финансовом плане имеется. Тут нет никаких вопросов.

— Бюджет клуба будет уменьшен?

— Уменьшаться бюджет наверняка не будет. Разве что в лиге другой лимит на легионеров, этот момент может повлиять. В остальном со всеми футболистами есть долгосрочные контракты. Если они устроят Андрея Викторовича [Талалаева], значит, будут продолжать работать. У нас уже подписан бюджет — больше полутора миллиарда рублей в год. Умножьте эту цифру на пять и получите сумму.

— Вы уверены, что в следующем году «Химки» вернутся в РПЛ?

— Конечно. У нас нет конкурентов в Первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильные решения руководства клуба, к сожалению.

Все бывает. И «Динамо» вылетало, и «Спартак». В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне « » досрочно выйдут в , – сказал .

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