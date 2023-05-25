Глава «Химок» о следующем сезоне: «У нас нет конкурентов в Первой лиге. Досрочно выйдем в РПЛ»

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Туфан Садыгов Футбол

Главный инвестор «Химок» уверен, что в новом сезоне клуб досрочно вернется в Мир РПЛ.

— После вылета «Химки» продолжат существовать? Есть ли стабильные источники финансирования?

— Скажу больше: средства у клуба уже есть. Уверенность в финансовом плане имеется. Тут нет никаких вопросов.

— Бюджет клуба будет уменьшен?

— Уменьшаться бюджет наверняка не будет. Разве что в Первой лиге другой лимит на легионеров, этот момент может повлиять. В остальном со всеми футболистами есть долгосрочные контракты. Если они устроят Андрея Викторовича [Талалаева], значит, будут продолжать работать. У нас уже подписан бюджет — больше полутора миллиарда рублей в год. Умножьте эту цифру на пять и получите сумму.

— Вы уверены, что в следующем году «Химки» вернутся в РПЛ?

— Конечно. У нас нет конкурентов в Первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильные решения руководства клуба, к сожалению.

Все бывает. И «Динамо» вылетало, и «Спартак». В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне «Химки» досрочно выйдут в РПЛ, – сказал Туфан Садыгов.

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8 комментариев

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TinTin
«У нас есть топовый нападающий, кстати мой однофамилец и вообще просто пусечка» добавил Туфан Садыгов
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Дмитрий9779
Не надо.
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Саша Матвеев
И в рпл тоже нет конкурентов
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Кеша
Досрочно выйдем! А на следующий сезон снова нырнем. Не стратегии развития клуба у подмосковной команды. Так и будут болтаться , как говно в проруби . Искусственно созданный клуб без традиций обречен на статус неудачника.
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Михаил Опякин
Во вторую пожалуйста
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Торна
Скорее во вторую. Но досрочно
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Новый тренер ФК Спартак
Садыгов назабивает
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