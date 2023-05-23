Депутат Терюшков: «Уверен, что Талалаев вернет «Химки» в РПЛ. Он доказал, что способен решать самые большие задачи»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Государственная дума Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков высказался о вылете «Химок» в Первую лигу.

У подмосковного клуба не осталось шансов на сохранение места в Мир РПЛ. Красно-черные набрали 18 очков после 28 матчей и занимают 15-е место. 

«Химки» вылетели по спортивному принципу, страшного ничего не произошло. Теперь будет собираться новая команда для того, чтобы снова вернуться в элиту российского футбола.

Я уверен, что Талалаев вернет клуб в РПЛ, в этом нет никаких сомнений. Он уже доказал всем, что способен решать самые большие задачи», – сказал депутат Госдумы. 

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40 комментариев

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Олигофрен
Надеюсь, что антифутбольный клуб "Химки" больше никогда не сыграет в элитном дивизионе.
+49
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Вратарь Бага
А нужны ли эти Химки в РПЛ?
+32
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Что-что, а выводить команды из рпл Талалаев умеет шикарно
+27
-1
+26
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Cst Cap
Негрустно и неинтересно.Точка
+11
-1
+10
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savik-A.M.
Да Талалев несомненно умеет решать высокие задачи - два клуба в один сезон в пердив опустил ) Ждём понижение Химок и в следующем , ещё ниже )
+10
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TowelieRU
Химки вышли в Лучшую Лигу Мира, зачем им опять в этот РПЛ на понижение?
+10
-2
+8
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гога11
Терешков продолжает пробивать дно. Человек, отправивший 3 команды в пердив по его мнению способен решать большие задачи.
+8
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Don Merzavez
Ответ гога11
Терешков продолжает пробивать дно. Человек, отправивший 3 команды в пердив по его мнению способен решать большие задачи.
А что, разве это не большая задача?! Назовите еще хоть одного тренера, который так смог!
+6
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+6
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Ilya Bobrin
Ответ Andrew Petrov
мне кажется,что мы забудем скоро про Химки,как про Тосно или Томь
а нет информации по Терюшкову и ему подобным?
+6
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Dr.Gebbelsss
Ну в ФНЛ уже вернул)
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Andrew Petrov
мне кажется,что мы забудем скоро про Химки,как про Тосно или Томь
+6
-2
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Виталий Желтоусов
Химки самый токсичный клуб. Возвращение не ждём.
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Иван Ганичев
Например выводить команды в лучшую лигу мира)
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SadlerRG
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Что-что, а выводить команды из рпл Талалаев умеет шикарно
Как будет Эллардайс наоборот?
Талалаев.
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Tigo_Volchara93
Самые большие задачи ?
Вывести 3 клуба за сезон в первую лигу ?
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M_i_t_y_a
Лучше бы в фнл-2
+2
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Сергей Жарковский
Вернуть Химки в РПЛ! Очень похоже на депутатский запрос.
+3
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Yujanin
А он не сдаётся 😂
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Святослав Федорович
Что за бред? Что доказал Талалаев? Что умеет вылетать? Или когда за один сезон его 2 команды вылетают напрямую - это показатель качества?
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VMX1389
Ответ гога11
Терешков продолжает пробивать дно. Человек, отправивший 3 команды в пердив по его мнению способен решать большие задачи.
Не в Пердив а Лучшую Лигу Мира, так что это оочень большая Задача, сразу три клуба попали в нее
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Павел Колесников
Нестабильная команда - со Спартаком вничью и куча нереализованных моментов, а Ахмату проиграли с треском
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Фанат Сан-Марино
Пусть хотя бы Алхазова выпустят на поле в последнем матче
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olander
Доказал, доказал…
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Abriel
Нэ нужен! (с) Не возвращайтесь ни когда! (с)
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Такие дела
Опять терюшков. Что это за фрез? Человек хоть честный и правдивый?
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