Депутат Терюшков: «Уверен, что Талалаев вернет «Химки» в РПЛ. Он доказал, что способен решать самые большие задачи»

Роман Терюшков высказался о вылете «Химок» в Первую лигу.

У подмосковного клуба не осталось шансов на сохранение места в Мир . Красно-черные набрали 18 очков после 28 матчей и занимают 15-е место.

« » вылетели по спортивному принципу, страшного ничего не произошло. Теперь будет собираться новая команда для того, чтобы снова вернуться в элиту российского футбола.

Я уверен, что вернет клуб в РПЛ, в этом нет никаких сомнений. Он уже доказал всем, что способен решать самые большие задачи», – сказал депутат Госдумы.

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