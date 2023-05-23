Депутат Терюшков: «Уверен, что Талалаев вернет «Химки» в РПЛ. Он доказал, что способен решать самые большие задачи»
Роман Терюшков высказался о вылете «Химок» в Первую лигу.
У подмосковного клуба не осталось шансов на сохранение места в Мир РПЛ. Красно-черные набрали 18 очков после 28 матчей и занимают 15-е место.
«Химки» вылетели по спортивному принципу, страшного ничего не произошло. Теперь будет собираться новая команда для того, чтобы снова вернуться в элиту российского футбола.
Я уверен, что Талалаев вернет клуб в РПЛ, в этом нет никаких сомнений. Он уже доказал всем, что способен решать самые большие задачи», – сказал депутат Госдумы.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Талалаев.
Вывести 3 клуба за сезон в первую лигу ?