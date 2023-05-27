«Кто-то мою «Ауди ТТ» просил покататься! Я посмеялся: «Ты че, дурак? Представь, я твою девушку на пару дней попрошу?» Таранов о дубле «Краснодара»

Теги ЦСКА Крылья Советов Иван Таранов премьер-лига Россия детский футбол Краснодар Сергей Галицкий Краснодар-2 Футбол

Иван Таранов сравнил свою машину с девушкой.

– Вы после «Крыльев» поиграли в дубле «Краснодара». По зарплате сильно упали?

– Раза в три.

– И зачем?

– Интересно было. На академию хотел посмотреть, на город. Заявка сквозная.

Были какие-то мутные варианты из МЛС, звали в Казахстан. Там предлагали хорошие деньги, но блин – почти все поля искусственные, мне с моими коленями оно не надо.

Из всех предложений выбрал «Краснодар». У меня там и мама живет, и сестра. Полтора года побегал, потом стали меняться тренеры, травмы опять – в четвертый раз одно колено оперировал. Начали истощаться мениски, разрушаться хрящи, кресты на ниточке. Закончил эти мучения.

– Самая неожиданная просьба от пацанов в дубле?

– Меня кто-то машину просил покататься! У меня «Ауди ТТ», в спорт-комплекте, в обвесе. Я посмеялся! Говорю: «Ну ты че, дурак, что ли? Представь, я у тебя попрошу твою девушку на пару дней?» Он такой: «Блин, да, не подумал, прости».

– С Галицким общались?

– Да, конечно. По молодежи в основном. Но как-то он подошел ко мне в перерыве и сказал: «Ты мое лучшее приобретение в этом сезоне!» Я сразу просек, что человек разбирается в футболе, ха!

– В академию работать не звали?

– Звали, но хотел немного отдохнуть. Да и не готов я тогда был идти помощником в «Краснодар-2». Только вот отучился на лицензию.

А сейчас тренирую детей в городской спортивной школе в родном Прохладном. Там занимается мой сын, по большей части из-за него туда пошел.

60 с чем-то детей у меня сейчас, три группы возрастные. Точно не из-за оклада тренирую- из-за любви к футболу, могу передать им свой опыт, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов».

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10 комментариев

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Михо
Кто и зачем берет эти интервью у в общем то ничем не приметных, к тому же бывших игроков? И второй вопрос, зачем спортс это публикует весь день???
+17
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+16
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blaugrano
Интересный персонаж. И ассоциации тоже.
Оказывается, что машина, что женщина имеют схожую товарно-материальную ценность.
+6
-1
+5
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Vedved
Ответ Михо
Кто и зачем берет эти интервью у в общем то ничем не приметных, к тому же бывших игроков? И второй вопрос, зачем спортс это публикует весь день???
Я думаю, с ними просто кто-то бухает, ну и заодно на интервью набирается)
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+3
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Еще идея для Таранова. Если кто-то подойдет мелочь попросить, можно ответить: ты чё дурак? Представь я к тебе подойду и почку у тебя попрошу?
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космонавт на дереве
Какая-то странная у него сексуальная ориентация
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Было у отца три сына и Таранов был самым гениальным)))
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Kazachok__
Да уж.. Возможно, у многих футболистов девушки пластмассово-одинаковые как раз потому, что они воспринимают их как дорогой аксессуар типа Ауди, а не как личность
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Фут.Боль
В командировку уехал, а батя там на моей ласточке рассекает. Теперь спать не могу. Ещё сообщение прислал, типа помыл, отполировал, все хорошо.
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Tun
Ответ Михо
Кто и зачем берет эти интервью у в общем то ничем не приметных, к тому же бывших игроков? И второй вопрос, зачем спортс это публикует весь день???
Трафик нагонять, вот вы написали, я плюсанул - уже копейка капнула спорцу, а сколько таких копеек
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