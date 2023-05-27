«Кто-то мою «Ауди ТТ» просил покататься! Я посмеялся: «Ты че, дурак? Представь, я твою девушку на пару дней попрошу?» Таранов о дубле «Краснодара»
Иван Таранов сравнил свою машину с девушкой.
– Вы после «Крыльев» поиграли в дубле «Краснодара». По зарплате сильно упали?
– Раза в три.
– И зачем?
– Интересно было. На академию хотел посмотреть, на город. Заявка сквозная.
Были какие-то мутные варианты из МЛС, звали в Казахстан. Там предлагали хорошие деньги, но блин – почти все поля искусственные, мне с моими коленями оно не надо.
Из всех предложений выбрал «Краснодар». У меня там и мама живет, и сестра. Полтора года побегал, потом стали меняться тренеры, травмы опять – в четвертый раз одно колено оперировал. Начали истощаться мениски, разрушаться хрящи, кресты на ниточке. Закончил эти мучения.
– Самая неожиданная просьба от пацанов в дубле?
– Меня кто-то машину просил покататься! У меня «Ауди ТТ», в спорт-комплекте, в обвесе. Я посмеялся! Говорю: «Ну ты че, дурак, что ли? Представь, я у тебя попрошу твою девушку на пару дней?» Он такой: «Блин, да, не подумал, прости».
– С Галицким общались?
– Да, конечно. По молодежи в основном. Но как-то он подошел ко мне в перерыве и сказал: «Ты мое лучшее приобретение в этом сезоне!» Я сразу просек, что человек разбирается в футболе, ха!
– В академию работать не звали?
– Звали, но хотел немного отдохнуть. Да и не готов я тогда был идти помощником в «Краснодар-2». Только вот отучился на лицензию.
А сейчас тренирую детей в городской спортивной школе в родном Прохладном. Там занимается мой сын, по большей части из-за него туда пошел.
60 с чем-то детей у меня сейчас, три группы возрастные. Точно не из-за оклада тренирую- из-за любви к футболу, могу передать им свой опыт, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов».
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