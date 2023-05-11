Таранов о матче «Терек» – «Крылья» в 2009-м: «Мы были подневольными людьми. Это все скрывалось до интервью некоторых с Собчак»

Теги Крылья Советов Иван Таранов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Ахмат договорные матчи Ксения Собчак Футбол

Экс-защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов вспомнил о скандальном матче с «Тереком».

Перед игрой, которая прошла 13 июня 2009 года, в букмекерских конторах резко возрос объем ставок на победу «Терека» (ныне «Ахмат»). Грозненцы выиграли со счетом 3:2.

– Ксения Собчак пару лет назад спрашивала Леонида Слуцкого, пришла ли указка сверху «Крыльям» сдать матч «Тереку» в 2009 году. Он заявил, что была договоренность «на другом уровне», а в его словах чувствовалось сожаление, что тогда он не поступил иначе. Какие у тебя воспоминания о матче в Чечне, который вы проиграли со счетом 2:3?

– Да какие воспоминания? Когда летели в Грозный, думали: «Быстрее бы все это прошло». Никто не думал, что мне сожгут машину.

Но, как говорится, на что наиграли. Самое страшное, что мы в этой ситуации все были подневольными людьми. Это, конечно, все скрывалось – вплоть до интервью некоторых с Собчак.

– Можно было реально не пойти на поводу у руководства и не участвовать в той игре?

– Мы так и хотели сделать, но нас убедили полететь на этот матч. Не знаю, что там кому обещало руководство и что из этого исполнилось.

– Через несколько дней после странного матча в Грозном у тебя сожгли в Самаре Mercedes. Помнишь ту историю? Еще с машины у тебя снимали колеса.

– Колеса тогда снимали часто, не думаю, что это связано с футболом. А вот сожженный автомобиль, конечно, помню.

Думаю, вся эта история про Че Гевару – прикрытие, чтобы не обострять отношения между командой и болельщиками (ответственность за сожжение автомобиля Таранова взял на себя радикальная группировка, утверждавшая, что сделала это в честь революционера Эрнесто Че Гевары – Sports.ru). Думаю, это было дело рук болельщиков за нашу игру в Грозном.

– Не считаешь, что Слуцкий бросил «Крылья» в 2009-м? Вы остались доигрывать испорченный сезон после «Терека», а он уехал в ЦСКА играть против «МЮ» на «Олд Траффорд».

– Для нас его уход не был новостью. Еще до Грозного мы знали о предложении ЦСКА. Нам месяца четыре зарплату не платили, но он держал то предложение на паузе.

И ушел в итоге он не сразу после Грозного. Первый раз серьезно сказал об уходе через два месяца – после игры с «Химками», а расстались с ним только в октябре. Было понятно: с «Ростехнологиями» ничего не наладится, к нам приходили и кормили обещаниями.

Все живут по-разному: кто-то мог протянуть в такой ситуации, у кого-то были кредиты, семьи. Начались перемены: один ушел, другой, было понятно, что кто-то хочет расторгнуть контракт, а кто-то подать жалобу в КДК.

Так что та ситуация зависела не от Слуцкого. Мы бы все вместе с удовольствием поехали на «Олд Траффорд». Были все шансы, если бы у того состава были годик-два стабильности в Самаре. Мы только радовались, что у него с ЦСКА все хорошо, – рассказал Таранов.

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18 комментариев

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Stadjer
Это прямо невероятно: действующие лица (исключительно со стороны КС, разумеется) уже не первый год открыто говорят о том, что это был договорняк, но это из футбольных (и не только) властей никто не расследует. Просто феерично.
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Mike_Podolyan
А где дела уголовные за договорняк?
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Desperate Time
Ответ Stadjer
Это прямо невероятно: действующие лица (исключительно со стороны КС, разумеется) уже не первый год открыто говорят о том, что это был договорняк, но это из футбольных (и не только) властей никто не расследует. Просто феерично.
Как замяли сразу же после, так и заминают до сих пор. Помню, что в прямом эфире тот матч комментировал Андронов и не скрывал своего отношения к явному договорняку. А в течение пары дней трансляцию матча демонстративно повторили (тогда+/- было нормальное относительно свободное телевидение), но уже без комментатора. И не из-за цензуры, а для усиления эффекта позора. Ожидаемо чинуши промолчали, Терек же.
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Roman Moguchiy
Абсолютно уверен, что и финал кубка с теми же участниками в 2004 году был таким же, вот бы из того матча кто заговорил.
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&_Bishep_&
Абсолютно не уникальная история для тех времён. Просто исполнили не очень квалифицированно.
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Tigo_Volchara93
Зато каких то бедолаг со второй лиги дисквалифицировали на всю жизнь, за копейки. А про этот матч годами разные люди говорят, и ничего.
Россия 🇷🇺
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Я всех их сделал
Слабо уголовное дело возбудить по той игре, вон люди открыто признаются что игра была договорной с самого верха. А нет, проще человека за пару слов в соцсети на 5 лет закрыть или за не тот плакат в руках.
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валя_стакан
Ответ Stadjer
Это прямо невероятно: действующие лица (исключительно со стороны КС, разумеется) уже не первый год открыто говорят о том, что это был договорняк, но это из футбольных (и не только) властей никто не расследует. Просто феерично.
Там по принципу живут - Главное в ходе расследования - не выйти на самого себя.
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Антон Панарин
Все настолько скрывалось, что на следующий день матч показали в повторе на канале Россия 2 (ныне матч) с пометкой «без комментариев»
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Lanc
То есть, Собчак виновата?
Надо было и дальше скрывать, чтобы всё было тихо и спокойно?
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Sarumian
Самое страшное, что мы в этой ситуации все были подневольными людьми.

Позорный раб.

Просто взял и не вышел на поле. Всё.
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Sarumian
Слуцкий - позорник ! Если знал об этом.
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Анатолий Дмитриевич
няшечка и правдоруб Слуцкий катал бесстыдный договорняк, хотя мог бы не ехать в Грозный или уволиться сразу после матча

но для всех Слуцкий остается няшечкой и правдорубом)))
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Старина Шимус
Ответ Stadjer
Это прямо невероятно: действующие лица (исключительно со стороны КС, разумеется) уже не первый год открыто говорят о том, что это был договорняк, но это из футбольных (и не только) властей никто не расследует. Просто феерично.
сейчас для показухи прижмут ещё парочку чудаков из второй лиги и будут всем рассказывать о колоссальной борьбе с договорняками
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гилберт
Ответ Stadjer
Это прямо невероятно: действующие лица (исключительно со стороны КС, разумеется) уже не первый год открыто говорят о том, что это был договорняк, но это из футбольных (и не только) властей никто не расследует. Просто феерично.
Ты хочешь чтобы они расследовали договорняк и вышли сами на себя?
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