Иван Таранов: «Пиво не помогает быстрее восстанавливаться – это ошибочное представление. Сладкая вода!»
Иван Таранов рассказал, что сладкая вода лучше пива помогает восстанавливаться спортсменам.
– Я сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию, там задал вопрос: «Что полезнее после тренировки: пиво или сладкая вода?» Вот ты как думаешь?
– Без вариантов.
– Вот и я думал, что пиво лучше. Оказывается, сладкая вода!
– ???
– Вот-вот, даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива – на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) – усталости не чувствую!
– Зачем пьют тогда?
– Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов.
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Встал сегодня очень рано,
Чтоб сварить побольше пива,
Чтобы жизнь была красиивоой!
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Сильно сомневаюсь, что от кружки или двух пива будешь на утро разбитый. Это надо нормально так выжрать.
Жить не может без обмана