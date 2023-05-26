Иван Таранов: «Пиво не помогает быстрее восстанавливаться – это ошибочное представление. Сладкая вода!»

Теги ЦСКА Крылья Советов Иван Таранов премьер-лига Россия Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Иван Таранов рассказал, что сладкая вода лучше пива помогает восстанавливаться спортсменам.

– Я сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию, там задал вопрос: «Что полезнее после тренировки: пиво или сладкая вода?» Вот ты как думаешь?

– Без вариантов.

– Вот и я думал, что пиво лучше. Оказывается, сладкая вода!

– ???

– Вот-вот, даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива – на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) – усталости не чувствую!

– Зачем пьют тогда?

– Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов.

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64 комментария

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Booligan
Пивовар Иван Таранов. Олды помнят
+186
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Shark_snt
Ответ Booligan
Пивовар Иван Таранов. Олды помнят
любил пиво пит и водку жрат))
+68
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группа Последний День Недели
Ответ Booligan
Пивовар Иван Таранов. Олды помнят
Ради этого коммента зашел
+61
-3
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Port Royal
Чувак с таким именем и фамилией о пиве говорит)))
+30
-1
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Сади Самедов
Пивовар Иван Таранов, встал сегодня очень рано, чтоб сварить побольше пива, чтобы жизнь была счастливой)
+26
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Pb-SE
Пивовар Иван Таранов любил пиво пит и водку жрат
+23
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Брэд Либил
ну а что ещё от пивовара ждать 😁
+12
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Забил ли Заболотный?
Ответ Arman FCSM
Пивка для рывка. Это ж святое дело
куда же без водочки для обводочки.
+12
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Arman FCSM
Ответ **Iscander**
Пиво Пит. Люблю когда пиво правильное. Вот водка, это правильное пиво.)
Люблю когда теща правильная... Не орет на тебя, футбол смотрит, пиво с тобой пьет... Вот тесть — правильная тёща
+10
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Arman FCSM
Пивка для рывка. Это ж святое дело
+9
0
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**Iscander**
Пиво Пит. Люблю когда пиво правильное. Вот водка, это правильное пиво.)
+7
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bogdan21101987@icloud.com
Пивовар Иван Таранов
Встал сегодня очень рано,
Чтоб сварить побольше пива,
Чтобы жизнь была красиивоой!
+7
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Этот Райола хочет денег
После пива просыпаюсь разбитый. Не помогает восстанавливаться!- вот, он познал истину, ждем нового гения тренерского цеха!
+6
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Johnny Mnemonik
Да ну, бред какой то) пойду восстановлюсь, как и прошлое поколение...)
+4
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justbored
Какой-то неиссякаемый кладезь мудрости.
+4
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Гриззли
"Когда после игры выпью пива – на утро разбитый."
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Сильно сомневаюсь, что от кружки или двух пива будешь на утро разбитый. Это надо нормально так выжрать.
+3
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гилберт
Если б было море пивом, я б дельфином стал красивым...
+4
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Один живой
Иван, многие помнят твою "игру" за несколько клубов, за пару дней были высказывания по множеству вопросов, но если честно, на это мнение так плевать. Как игрок ты был полное дно, днище. Воспитывай своих детей.
+4
-1
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Андрей Балабаев
Ответ Shark_snt
любил пиво пит и водку жрат))
И мадам козявкину.....
+2
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Воскресенец
В хоккее после игр все пьют, потому что иначе колбасит и просто уснуть нельзя. Я помню работал на заводе, после ночной смены выпивал 0.3 хуча, вообще не пьянел, но тело отпускало, после этого мог поспать пару часов. Кто ночами на заводе не работал-не поймёт.
+2
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Arman FCSM
Ответ frumkin78
Кто это?
Легенда коней
+2
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Мистер Громов
Пивовари Ивана Таранова запустили производство сладкой воды по цене молока)
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Ебздрогыч
Пивовар Иван Таранов предал дело утром рано
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Vicing Charlsson
Пей пиво на заре, пей пиво перед сном. Ешь мясо, пиво пей.
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Berendey V
Пивовар Иван Таранов
Жить не может без обмана
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