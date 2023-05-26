Иван Таранов: «В Бразилии проще собаку научить играть в футбол, чем некоторых наших футболистов»
Иван Таранов объяснил, почему считает Бразилию футбольной страной.
«Мы общались с бразильцами из ЦСКА: они у себя тоже немало бегали. У них по три игры в неделю было, у нас — одна-две.
Да и страна ведь там футбольная: на каждом углу играют, собаку там проще научить, чем некоторых наших футболистов», — сказал экс-игрок ЦСКА и «Крыльев Советов».
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