Иван Таранов: «В Бразилии проще собаку научить играть в футбол, чем некоторых наших футболистов»

Теги ЦСКА Крылья Советов Иван Таранов высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Футбол

Иван Таранов объяснил, почему считает Бразилию футбольной страной.

«Мы общались с бразильцами из ЦСКА: они у себя тоже немало бегали. У них по три игры в неделю было, у нас — одна-две.

Да и страна ведь там футбольная: на каждом углу играют, собаку там проще научить, чем некоторых наших футболистов», — сказал экс-игрок ЦСКА и «Крыльев Советов».

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39 комментариев

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Islam Gasanov
Тогда такими темпами начнут бразильских собак привозить в Россию и давать им паспорта. И будут они играть за Зенит
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Сергей Орлов
Ответ Islam Gasanov
Тогда такими темпами начнут бразильских собак привозить в Россию и давать им паспорта. И будут они играть за Зенит
А тренером, для лучшей коммуникации, назначат Газзаева.
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+25
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deadjoker
Пивовар Иван таранов :)
+16
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+16
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Islam Gasanov
Ответ Islam Gasanov
Тогда такими темпами начнут бразильских собак привозить в Россию и давать им паспорта. И будут они играть за Зенит
Или уже...?
+4
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SOCCER2019
Какой самокритичный Иван.
+3
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ramoncarlos
Ответ deadjoker
Пивовар Иван таранов :)
Встал сегодня очень рано
+2
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Мыкола
Так это плохая новость для самого Таранова. Он так и не научился играть в футбол. Хуже собаки))
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Ксяоми Ноутов
Ответ deadjoker
Пивовар Иван таранов :)
тоже после прочтения фамилии флешбеки словил)
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Kovtun
Ваня договорился. Сравнил себя с собакой!
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Только Крылья
это точно. Таранова так и не научили. знатный привозила был. болельщики молились в своё время, чтобы ушёл из КС
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samarskij-kuzmich
Самокритика? )) Помним-помним, как этот "капитан" привозил в каждом матче.
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Николай Семенов
Пивовар Иван Таранов
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Nick Crosier
Пивоварня Ивана Таранова.
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interested
Уважающее себя издание такое не публикует.
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Ношу воду на тренировки
Подумалось что он в Бразилию работать уехал и поэтому так рассуждает,а он оказывается поговорил с бразильцами в команде ))
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Glukinho
респект таким пивоварам
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TaR
Ответ Islam Gasanov
Сильное заявление - но проверять я его конечно не буду)
Он на себе видимо уже проверил))))
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stroozh
А еще собака не будет от жены алименты утаивать и в баню с легкодоступными женщинами ходить, одни приемущества)
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stroozh
Футболист, пивовар, собаковод и это все о нем)
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Anton Akhatov
накинул так накинул)))
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Axmat Cecenov
Иван Таранов, сейчас играет в ЛФЛ КБР.
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stroozh
А еще с собаками много видео смешных, хотя стоп, с нашими футболистами тоже...
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Легенда ФИФА менеджера 04/05
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Islam Gasanov
Если все так просто,то почему же не востребованы бразильские тренера в Европе?
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Islam Gasanov
Ответ андрей кольцов
Я пытаюсь хоть одного вспомнить тренера
Сколари разве что,но он уже старый
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