Таранов о шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»: «Дичь. Люди на всю страну выражаются матом, имея уважение среди мужчин. Не понимаю, что они несут в массы»

Иван Таранов критически относится к ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артем Дзюбы.

Бывший тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».

– Вася Березуцкий к Слуцкому неплохо в ютуб вписался.

– Ой, я такое не смотрю. Для меня это дичь какая-то. Люди на всю страну выражаются матом, хотя имеют уважение среди мужчин. Для меня это странно. Я противник таких вещей.

Делают они там это, им нравится, миллионы просмотров – ну и пусть. Но я не понимаю, что они несут в массы.

Да, с Викторовичем в «Крыльях» и работалось легко, и пошутить мог, и напихать, и после игры пиво могли с ним выпить. Но границы-то должны быть.

Сейчас их, мне кажется, далеко перешагнули. Совсем попутали спорт с юмором. Может, ему карьера тренера надоела, я уже не знаю.

Когда Слуцкий говорит про себя на камеру «Я ######## (балабол)» – уважение теряется. Для меня он всегда был тренером прогрессивным, амбициозным, а тут…

Уже определиться нужно – тренер ты или юморист. Для меня в этом плане авторитетом всегда был Газзаев. Сейчас понимаю, что он делал из нас чемпионов, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов.

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