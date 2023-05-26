Таранов о шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»: «Дичь. Люди на всю страну выражаются матом, имея уважение среди мужчин. Не понимаю, что они несут в массы»

Теги ЦСКА Крылья Советов Артем Дзюба Иван Таранов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия брань контент Футбол

Иван Таранов критически относится к ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артем Дзюбы.

Бывший тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».

– Вася Березуцкий к Слуцкому неплохо в ютуб вписался.

– Ой, я такое не смотрю. Для меня это дичь какая-то. Люди на всю страну выражаются матом, хотя имеют уважение среди мужчин. Для меня это странно. Я противник таких вещей.

Делают они там это, им нравится, миллионы просмотров – ну и пусть. Но я не понимаю, что они несут в массы.

Да, с Викторовичем в «Крыльях» и работалось легко, и пошутить мог, и напихать, и после игры пиво могли с ним выпить. Но границы-то должны быть.

Сейчас их, мне кажется, далеко перешагнули. Совсем попутали спорт с юмором. Может, ему карьера тренера надоела, я уже не знаю.

Когда Слуцкий говорит про себя на камеру «Я ######## (балабол)» – уважение теряется. Для меня он всегда был тренером прогрессивным, амбициозным, а тут…

Уже определиться нужно – тренер ты или юморист. Для меня в этом плане авторитетом всегда был Газзаев. Сейчас понимаю, что он делал из нас чемпионов, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов.

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38 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Погребняк, Таранов ,Алдонин- и всё это за день. Вчера у них встреча выпускников проходила чтоли?)
+32
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bostonKG
Я хз, но по ходу Таранов не пропускает ни одного выпуска
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+21
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FNT
"имеют уважение среди мужчин"

Формулировка какая-то из арабских стран времен средневековья. "О, досточтимый Артем, имеющий уважение среди мужчин". Несет Таранова слегка.
+22
-4
+18
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инок
Матом ругаются практически все. Но дело в месте и времени. Когда он присутствует в публичной передаче и причем в таком количестве в устах знаменитых футбольных людей - это патология. Печально, что чем дальше, тем мат будет все более восприниматься как норма поведения...
+15
-3
+12
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Dinamik1
Люди ради хайпа о марали совсем забыли.Ладно пятикантроп дзюба но Слуцкий казался интеллигентом.
+8
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sergey2022
Для некоторых,, деньги не пахнут(
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liverpoolart
Лучше чем пиво Пит
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Иван Егурнов
Слуцкий же объяснил всё. Решил зарабатывать на медийке первым среди наших тренеров. Уже косит денег больше, чем при работе тренером.

Его выпуски интервью с тренерами - великолепны, смотреть очень интересно. Коммент шоу тоже хорошо выглядит. Всякие походы на юмористические шоу - средненько, когда он комментатор - то супер. Жаль, редко комментирует матчи.

Ну а матерное "Ну так нельзя "- это какая то нишевая проба, думаю скоро закроется. Неудачная идея
+3
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zh_asik
Барбара Стрэйзанд одобряет. Щас найду и посмотрю, что это за шоу
+2
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BratGoranflo
Ответ liverpoolart
Лучше чем пиво Пит
олды подтянулись)
+2
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Bartez1986
Ответ Dinamik1
Люди ради хайпа о марали совсем забыли.Ладно пятикантроп дзюба но Слуцкий казался интеллигентом.
извини, но странно, что интеллигент правильно написано, а мараль и питекантроп - нет)
+1
0
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ДудьСдулся
Ругается Д., а 4 матча дисквалификации получает Соболев...
+3
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Unnamed0
Слуцкий видимо окончательно забил на карьеру тренера. На Коммент. Шоу везде его лицо фигурирует
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Adeen
Ответ bostonKG
Я хз, но по ходу Таранов не пропускает ни одного выпуска
У меня такое с некоторыми книгами: Плююсь, ругаюсь, поношу автора, но читать продолжаю, так как интересно, чем вся эта "содомия" закончится.
+1
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Игорь М.
Чел в массы открыто говорит, что депрессии не существует и всех больных депрессией называет ленивыми бездельниками, а потом осуждает Дзюбу и Слуцкого за маты)))
+1
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Мельников Михаил
Ответ инок
Матом ругаются практически все. Но дело в месте и времени. Когда он присутствует в публичной передаче и причем в таком количестве в устах знаменитых футбольных людей - это патология. Печально, что чем дальше, тем мат будет все более восприниматься как норма поведения...
Так в этом и суть - известные люди в медийном поле создают маяки, ориентиры. И только им решать, какие...
0
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Геннадий Туник
Не нужно быть ханжами.Мат-это неотъемлемая часть "великого и могучего".Главное-правильно его использовать.
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Lord of Balls
Соглашусь по поводу Газзаева с Иваном - человек действительно сделал выбор между тренером и юмористом, когда в депутаты пошел
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ALEKS66
А что за дармоед Таранов? С чего у него интервью брать стали.
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Александр Елисеенко
Ответ DimaPudge
Такие передачи и не для детей, там написано 18+
ага, инсту тоже заблокировали)
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Evgeny Valyaev
К пивовару есть смысл прислушаться. У него все-таки свой самолет был и усы модные.
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ymuller
так программа эта и не спорт, а попытка юмора)
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Islam Gasanov
Чего Таранов такой серьёзный? Это обычная юмористическая передача
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BratGoranflo
А материться, ###, плохо!
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Александр Елисеенко
Дзюба, как действующий футболист, подаёт плохой пример детям
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