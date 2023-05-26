Таранов о шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»: «Дичь. Люди на всю страну выражаются матом, имея уважение среди мужчин. Не понимаю, что они несут в массы»
Иван Таранов критически относится к ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артем Дзюбы.
Бывший тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».
– Вася Березуцкий к Слуцкому неплохо в ютуб вписался.
– Ой, я такое не смотрю. Для меня это дичь какая-то. Люди на всю страну выражаются матом, хотя имеют уважение среди мужчин. Для меня это странно. Я противник таких вещей.
Делают они там это, им нравится, миллионы просмотров – ну и пусть. Но я не понимаю, что они несут в массы.
Да, с Викторовичем в «Крыльях» и работалось легко, и пошутить мог, и напихать, и после игры пиво могли с ним выпить. Но границы-то должны быть.
Сейчас их, мне кажется, далеко перешагнули. Совсем попутали спорт с юмором. Может, ему карьера тренера надоела, я уже не знаю.
Когда Слуцкий говорит про себя на камеру «Я ######## (балабол)» – уважение теряется. Для меня он всегда был тренером прогрессивным, амбициозным, а тут…
Уже определиться нужно – тренер ты или юморист. Для меня в этом плане авторитетом всегда был Газзаев. Сейчас понимаю, что он делал из нас чемпионов, – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Формулировка какая-то из арабских стран времен средневековья. "О, досточтимый Артем, имеющий уважение среди мужчин". Несет Таранова слегка.
Его выпуски интервью с тренерами - великолепны, смотреть очень интересно. Коммент шоу тоже хорошо выглядит. Всякие походы на юмористические шоу - средненько, когда он комментатор - то супер. Жаль, редко комментирует матчи.
Ну а матерное "Ну так нельзя "- это какая то нишевая проба, думаю скоро закроется. Неудачная идея