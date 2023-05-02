Бояринцев за продажу пива на стадионах: «Когда я играл, была даже бесплатная бочка в перерыве. Почему бы не вернуть? Некоторым болельщикам помогает разогреться»

Теги Спартак Денис Бояринцев премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики алкоголь и спорт Футбол

Денис Бояринцев поддержал идею о разрешении продажи пива на стадионах.

«Когда я играл, пиво пили все на стадионе. И людей было много на трибунах. Даже бочка пива была бесплатной в перерывах. Почему бы это не вернуть?

Если все организовать цивилизованно, то обязательно нужно вернуть такую традицию! Некоторым болельщикам это помогает разогреться перед матчем», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Я и в перерыве пару баночек наворачивал, для рывка и точности, добавил Бояринцев
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Алар
Бесплатная бочка пива! Где это было? Вот это да!
+10
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Forte Live
Цена того официального пива будет за гранью адекватной, в итоге вопрос будет решаться публикой иначе. Хотя в параллельной Вселенной, я только За!
+6
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+6
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Re{FRIGE}r@toR
Бояра сам уже как натуральный бочонок пива стал - неудивительно, что он не против продажи на стадионах
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Granero-24
Пускай сначала на стадион попадут...
+1
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Forte Live
Ответ Добрый Ретроград
Из этого сделают неслыханный гешефт те, кто больше всех ерепенился за введение фан-уйди.
Пиво 🍻 против Мультипаспорта. Битва века!!!
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juki_puki
Ответ Forte Live
Цена того официального пива будет за гранью адекватной, в итоге вопрос будет решаться публикой иначе. Хотя в параллельной Вселенной, я только За!
и качество этого "пивного напитка" наверняка будет отвратительным, несмотря на конский ценник
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T622222
Судя по его животу он за!
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Добрый Ретроград
Дык, Дениска. Мыслим одинаково, одно поколение. Задача фан-уйдишников и всей власти не пущать и лечить понос зашиванием анального отверстия. А то как начнёт хулиганьё безобразие нарушать да в ментов стаканчиками кидаться.
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DVS1
Бояру с трибун видел много раз, бесплатную бочку пива на тех играх ни разу. Судя по тому, как сам Бояра "деревянил" с мячом, бочка эта где-то в раздевалке наверно стояла
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Алексей Ненахов
То что Ден любит пиво мы вчера увидели , такой колобочек с бородой
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White Bone
На самом деле было бы круто, в европе на всех стадионах можно прийти с семьей взять себе пива с хот догом, детям попкорн с газировкой, особенно если это делаешь раз в 2 недели, маленький праздник , ну реально везде продают, и в театре и в опере, в барбере наливают если захочешь, а на футболе нельзя, маразм.
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igls54
Ответ Алар
Бесплатная бочка пива! Где это было? Вот это да!
В так и не построенном коммунизме
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SuperStarrrr
Ответ igls54
В так и не построенном коммунизме
ну коммунизм является следующей формацией после капитализма, так что еще построят)
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Добрый Ретроград
Ответ Forte Live
Цена того официального пива будет за гранью адекватной, в итоге вопрос будет решаться публикой иначе. Хотя в параллельной Вселенной, я только За!
Из этого сделают неслыханный гешефт те, кто больше всех ерепенился за введение фан-уйди.
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Добрый Ретроград
Ответ Forte Live
Пиво 🍻 против Мультипаспорта. Битва века!!!
Даа уж (
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White Bone
Ответ Алексей Ненахов
То что Ден любит пиво мы вчера увидели , такой колобочек с бородой
на самом деле многие спортсмены после окончания карьеры набирают вес, причем не обязательно из за алкоголя, нагрузки становятся меньше, еду уже не разрабатывают диетологи а едят что хотят , обмен веществ меняется. Сколько играющих футболистов пивко тянули литрами, особенно в 90е и были худыми.
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ White Bone
на самом деле многие спортсмены после окончания карьеры набирают вес, причем не обязательно из за алкоголя, нагрузки становятся меньше, еду уже не разрабатывают диетологи а едят что хотят , обмен веществ меняется. Сколько играющих футболистов пивко тянули литрами, особенно в 90е и были худыми.
Есть такие кто пьет пива и спортом не занимаються и не толстеют по жизни кожа да кости и вес не набирают, а есть понюхал просто пробку разнесло
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