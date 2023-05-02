Бояринцев за продажу пива на стадионах: «Когда я играл, была даже бесплатная бочка в перерыве. Почему бы не вернуть? Некоторым болельщикам помогает разогреться»

Денис Бояринцев поддержал идею о разрешении продажи пива на стадионах.

«Когда я играл, пиво пили все на стадионе. И людей было много на трибунах. Даже бочка пива была бесплатной в перерывах. Почему бы это не вернуть?

Если все организовать цивилизованно, то обязательно нужно вернуть такую традицию! Некоторым болельщикам это помогает разогреться перед матчем», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

«Почему мы все время пытаемся все запретить?» В Госдуме – жаркая дискуссия о пиве на стадионах, против – только Генпрокуратура

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