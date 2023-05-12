Марцел Личка: «Купить хорошую колбасу, бутылочку пива и сесть на трибуну посмотреть футбол – в этом нет ничего плохого. Я так делаю в Европе»

Марцел Личка поддержал разрешение продажи пива на стадионах.

– На стадионы могут вернуть пиво. С ним российский футбол будет интереснее смотреть?

– Ха-ха, хороший вопрос. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы купить себе хорошую колбасу, одну бутылочку пива и сесть на трибуну, чтобы посмотреть футбол. Я так же делаю, когда хожу на матчи в Европе.

Посмотреть с друзьями хороший футбол под пиво и колбасу – это здорово. Думаю, сейчас пиво никак не помешает российскому футболу, – сказал главный тренер « ».

«Почему мы все время пытаемся все запретить?» В Госдуме – жаркая дискуссия о пиве на стадионах, против – только Генпрокуратура