Марцел Личка: «Купить хорошую колбасу, бутылочку пива и сесть на трибуну посмотреть футбол – в этом нет ничего плохого. Я так делаю в Европе»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Марцел Личка алкоголь и спорт Питание Футбол

Марцел Личка поддержал разрешение продажи пива на стадионах.

– На стадионы РПЛ могут вернуть пиво. С ним российский футбол будет интереснее смотреть?

– Ха-ха, хороший вопрос. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы купить себе хорошую колбасу, одну бутылочку пива и сесть на трибуну, чтобы посмотреть футбол. Я так же делаю, когда хожу на матчи в Европе.

Посмотреть с друзьями хороший футбол под пиво и колбасу – это здорово. Думаю, сейчас пиво никак не помешает российскому футболу, – сказал главный тренер «Оренбурга».

«Почему мы все время пытаемся все запретить?» В Госдуме – жаркая дискуссия о пиве на стадионах, против – только Генпрокуратура

10 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Только с ФанУйди безопасно на стадионах стало, снова хотят потенциальную чрезвычайную ситуацию вводить. Вот эти вот родители с детьми напьются, и что дальше? Мат слушать? Нет уж, Марцел, себе эти забавы с колбасками оставьте.
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Tigo_Volchara93
Да, хороший футбол под пивко самое то
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Крыс Пол
Если есть в кармане палка колбасы..
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Pertinax Gandi
И водочки
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Сергей Орлов
Ответ Очки Дани Алвеса
Только с ФанУйди безопасно на стадионах стало, снова хотят потенциальную чрезвычайную ситуацию вводить. Вот эти вот родители с детьми напьются, и что дальше? Мат слушать? Нет уж, Марцел, себе эти забавы с колбасками оставьте.
Толсто.
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catcher69
Ответ Очки Дани Алвеса
Только с ФанУйди безопасно на стадионах стало, снова хотят потенциальную чрезвычайную ситуацию вводить. Вот эти вот родители с детьми напьются, и что дальше? Мат слушать? Нет уж, Марцел, себе эти забавы с колбасками оставьте.
+100500...мало того мат так они еще могут и кидаться и колбасой и бутылками...не для этого всё вот это вот затевалось например !!!!!!!!!!!!!!
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Aleksey Sandakov
Ответ Velirpa
на России вместо пива и хорошей колбасы фанаты еенита носят водку и файеры в ж*пе.
В интересах Зарема. Понятно
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