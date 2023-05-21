«Барселоне» вручили чемпионский трофей Ла Лиги, игроки качали Хави

Теги Барселона Хави Ла Лига Камп Ноу Футбол

«Барселоне» вручили чемпионский кубок Ла Лиги.

Церемония награждения состоялась на «Камп Ноу» после матча против «Реал Сосьедад» (1:2) в 35-м туре чемпионата Испании

Во время празднования игроки «блауграны» качали главного тренера команды Хави

«Барселона» досрочно оформила победу в Ла Лиге. После 35 проведенных матчей каталонская команда набрала 85 очков. 

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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41 комментарий

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ALex10
Ответ DolJun
у автобусника чави должна быть хорошая вестибюлярка по определению
а у хейтеров вроде тебя должен быть огнеупорный стул)
+109
-11
+98
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Кирилл
Приятно видеть чемпионский кубок на переполненном Камп Ноу )
Надеюсь, в следующие годы будет только больше кубков )
+83
-13
+70
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Lucky Luciano
Не поймите меня неправильно. Я болельщик Реала, но мне хотелось бы видеть Барсу в рядах евроТопов. Видеть топовую игру. Раньше после вылетов Реала я переживал за Барсу в ЛЧ и за Атлетов. Испанский футбол мое хобби. Но времена в Ла Лиге мягко говоря не самые лучшие , поколение игроков стало хуже . С самого начала Желал Хави успехов, но ЛЧ ставит под сомнения , состав у Барсы мягко говоря не лучший, и в ЛЧ Хави гибкости не находит, по крайне мере пока . Для того чтобы играть как Сити( а это главный ориентир для Хави , я Уверен) нужны топ игроки на каждую позицию . Хотелось бы чтобы Хави больше импровизировал , состав Барсы явно не тянет на игру прошлых заслуг .
+65
-11
+54
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wmfrxwf5rq
Ответ Xabi Alonso78
Скоро банкротство и Сегунда, так что долго радоваться игроки вместе с Хаве не будут
Почему же не будут? Все будут радоваться вылету Реала в Сегунду. Всей Ла Лигой отмечать будут
+24
-2
+22
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Z i Z u
Как болельщик Реала, я поздравляю Барселону с заслуженным чемпионством. 👏
+20
-3
+17
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Universal1000
Ответ vzi
В следующие годы будет хер.
Хороший х е р ты словил уже 18 дек 22, да костик?
До конца дней стой в углу и славь лучшего футболиста всех времен и народов отныне.

И под чемпионством Больше чем Клуба не отсвечивайся.)
+13
-3
+10
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falkao2013
Ответ DolJun
ты че, реально присел после того как я тебе сказал?) я ж пошутил тогда)
Попробуй ещё пошутить)
+12
-2
+10
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VictorVallecano
Самое смешное, что трофей вручили после проигранного матча :D
+10
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+7
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BarCa
Ответ Goofts
Самое смешное, что Сосьедад радовался больше, чем Барселона титулу))
Они же хотят играть в Лиге Чемпионов, для них это победа и 3 очка, это равно к Золоте.
+6
0
+6
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Lazizbek Gulyamov
Как болельщик Реала я поздравляю Каталонцев и команду Хави. Да они плохо выступили в Еврокубках. Но после всех этих кризисов Барсе нужно было глоток свежего воздуха
+7
-2
+5
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Xabi Alonso78
Скоро банкротство и Сегунда, так что долго радоваться игроки вместе с Хаве не будут
Горит? Понимаю!) Не лучший месяц для вас)
+5
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+4
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pogbadrogba
Я твой Хави качал
+6
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Goofts
Ответ VictorVallecano
Самое смешное, что трофей вручили после проигранного матча :D
Самое смешное, что Сосьедад радовался больше, чем Барселона титулу))
+4
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Murat Aida
Хави красавец 👍👍👏👏👏👏🥂🥂🥂🍾🍾🍾
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Sergeev55
Молодец!!! Заслужил!!!
Впереди ещё много работы!!!
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falkao2013
Ответ ALex10
а у хейтеров вроде тебя должен быть огнеупорный стул)
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suzok
Ответ Los Galácticos
Хави укачало и он блеванул в кубок.
Чё горит , полыхает....
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Александр Рагулин
Помню время когда Моуринью жаловался, что для победы в Ла Лиге не достаточно набрать 90 очков, а в АПЛ мол он уже был бы чемпионом. Теперь в АПЛ Сити несколько сезонов набирает рекордные 95+ очков, а Барса забирает ЛА Лигу за 85
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wmfrxwf5rq
Ответ Los Galácticos
Хави укачало и он блеванул в кубок.
У тебя правда всё хорошо?
+1
-1
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marchellinos
Ответ ALex10
а у хейтеров вроде тебя должен быть огнеупорный стул)
Еще огнетушитель 😂
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Андрей Дементьев
Гений, качать его!
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Аркадий Татаренко
Ответ Lucky Luciano
Не поймите меня неправильно. Я болельщик Реала, но мне хотелось бы видеть Барсу в рядах евроТопов. Видеть топовую игру. Раньше после вылетов Реала я переживал за Барсу в ЛЧ и за Атлетов. Испанский футбол мое хобби. Но времена в Ла Лиге мягко говоря не самые лучшие , поколение игроков стало хуже . С самого начала Желал Хави успехов, но ЛЧ ставит под сомнения , состав у Барсы мягко говоря не лучший, и в ЛЧ Хави гибкости не находит, по крайне мере пока . Для того чтобы играть как Сити( а это главный ориентир для Хави , я Уверен) нужны топ игроки на каждую позицию . Хотелось бы чтобы Хави больше импровизировал , состав Барсы явно не тянет на игру прошлых заслуг .
Барса сейчас не кубковый боец
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Tishmul Tishmulov
Ответ Xabi Alonso78
Скоро банкротство и Сегунда, так что долго радоваться игроки вместе с Хаве не будут
Завидуем молча
+1
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Lazizbek Gulyamov
Как болельщик Реала я поздравляю Каталонцев и команду Хави. Да они плохо выступили в Еврокубках. Но после всех этих кризисов Барсе нужно было глоток свежего воздуха
Интересно... Представил себе, что буду поздравлять Олимпик Марсель с чемпионством. 👎🤮
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