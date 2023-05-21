«Барселоне» вручили чемпионский трофей Ла Лиги, игроки качали Хави
«Барселоне» вручили чемпионский кубок Ла Лиги.
Церемония награждения состоялась на «Камп Ноу» после матча против «Реал Сосьедад» (1:2) в 35-м туре чемпионата Испании.
Во время празднования игроки «блауграны» качали главного тренера команды Хави.
«Барселона» досрочно оформила победу в Ла Лиге. После 35 проведенных матчей каталонская команда набрала 85 очков.
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Надеюсь, в следующие годы будет только больше кубков )
До конца дней стой в углу и славь лучшего футболиста всех времен и народов отныне.
И под чемпионством Больше чем Клуба не отсвечивайся.)
Впереди ещё много работы!!!