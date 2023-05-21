«Барселоне» вручили чемпионский трофей Ла Лиги, игроки качали Хави

«Барселоне» вручили чемпионский кубок Ла Лиги.

Церемония награждения состоялась на «Камп Ноу» после матча против «Реал Сосьедад» (1:2) в 35-м туре чемпионата .

Во время празднования игроки «блауграны» качали главного тренера команды .

« » досрочно оформила победу в Ла Лиге. После 35 проведенных матчей каталонская команда набрала 85 очков.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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