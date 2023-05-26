Пеп о возможном требле: «Ман Сити» выиграл АПЛ за 3 тура до конца, еще у нас два финала – такое бывает раз в жизни. Нужно расслабиться»

Пеп Гвардиола высказался о возможном требле «Манчестер Сити».

«Игроки знают, в каком положении мы находимся. Такое бывает раз в жизни – стать чемпионами за три тура до конца и сыграть два финала.

Нужно расслабиться, наслаждаться и делать все возможное. Никто не может быть уверен, что мы снова окажемся в таком положении», – сказал тренер « ».

3 июня «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнатйед» в финале Кубка Англии, а 10-го – с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

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