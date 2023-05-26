Пеп о возможном требле: «Ман Сити» выиграл АПЛ за 3 тура до конца, еще у нас два финала – такое бывает раз в жизни. Нужно расслабиться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о возможном требле «Манчестер Сити».

«Игроки знают, в каком положении мы находимся. Такое бывает раз в жизни – стать чемпионами АПЛ за три тура до конца и сыграть два финала.

Нужно расслабиться, наслаждаться и делать все возможное. Никто не может быть уверен, что мы снова окажемся в таком положении», – сказал тренер «Ман Сити».

3 июня «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнатйед» в финале Кубка Англии, а 10-го – с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Весь мир за Юнайтед и Интер
Весь мир за лысого шарлатана
+60
-12
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Команда GANK
Пеп может стать первым тренером, который взял требл с двумя разными командами)

Сейчас, наверное, нет команды, которая сможет дать Сити бой, только сами себе могут проиграть какой-нибудь из финалов
+42
-3
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ rigobersong
3 ЛЧ подряд конечно достижение великое, но пересмотрев гол Рамоса в 2016м вряд ли можно сказать, что это было честно:))
Полуфиналы с Баварией, не? Там голы из офсайдов только в путь шли...
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Santa-Barbara
Ответ rigobersong
а у нашего реала сколько треблов?:)
Для требла нужно нечто большее, чем отскоки и фарт, поэтому у Реала он еще не скоро будет
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Игорь М.
по их мнению, взять 3 ЛЧ подряд в трёх разных сезонах сложнее, чем в одном конкретном сезоне бороться сразу за 3 трофея
3 ЛЧ подряд конечно достижение великое, но пересмотрев гол Рамоса в 2016м вряд ли можно сказать, что это было честно:))
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
abdulakushev@yandex.ru
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Лучше всё таки расслабиться после финалов :) А сейчас нужна концентрация. И не растерять боевой настрой. Всё таки большой перерыв между последним важным матчем в АПЛ и кубковых финалах.
Он имел в виду не придавать чрезмерного значения матчам. Сыграть в свой футбол , без сверхпереживания
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ rigobersong
а у нашего реала сколько треблов?:)
по их мнению, взять 3 ЛЧ подряд в трёх разных сезонах сложнее, чем в одном конкретном сезоне бороться сразу за 3 трофея
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Команда GANK
Пеп может стать первым тренером, который взял требл с двумя разными командами) Сейчас, наверное, нет команды, которая сможет дать Сити бой, только сами себе могут проиграть какой-нибудь из финалов
а у нашего реала сколько треблов?:)
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ Ман Сити
Главные соперники Реал, Бавария, Арсенал повержены. Осталось добить средняков
Реал был первым из списка средняков...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
ради общей угрозы всем необходимо сплотиться во имя настоящего футбола) челси тоже не всем нравился - но английские болельщики сплотились вокруг челсийских и дали отпор дырявой суперлалиге) так обычно это и работает)
Отпор это 2 раза отлететь реалу?:)🤣 Или 7хаг с 3-0 от Севильи?:))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Galym Muratuly
Ответ DolJun
в двух финалах за интер и мю, конечно же, ну и против самого переоцененного тренера современности.
Тебя опять минусуют ...😄 Как вообще ты набрал 4 звезды статуса?)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Ответ rigobersong
3 ЛЧ подряд конечно достижение великое, но пересмотрев гол Рамоса в 2016м вряд ли можно сказать, что это было честно:))
А голы баварии из очевидных офсайдов в 2017? А левейший пенальти и позорнейшее удаление Буфоона в 2018?

Все 3 лч - липа галимая.

Только в 2022 взяли ЛЧ без помощи судей. Но на диком фарте и отскоках зато.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dpv
Ответ Алексей Тарасюк
Сложнее будет в финале с соседями, чем с миланцами
Оба финала будут непростые
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Думаю, что Сити возьмет и кубок ЛЧ и "требл". Они созрели для этого!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
в двух финалах за интер и мю, конечно же, ну и против самого переоцененного тренера современности.
Привет, опять в аптеку забыл сходить?:)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Сложнее будет в финале с соседями, чем с миланцами
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Время будет, список вероломных унижений челси соберу, просто сейчас лень, погода хорошая, выходные, пойду лучше погуляю:))
вероломнее 8-2 там не будет, не благодари)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ AnMe
А ты один из первооткрывателей этой группы) как собпка кидаешься на новость о Барсе, уже обыденность. Хотя если человек сильно что-то ненавидит, значит это его задевает)) а на это любителям команды, против которых ты истеришь, смешно смотреть, развлекаешь нас всех тут)
получается я тебя задеваю? или что с тобой не так? я ведь тебе лично никогда первый не пишу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
челси за 2 матча пропустил от реала столько же, сколько барса за 1)) хотя для барсы это уже норма: пропускать за матч больше, чем кто-то пропускает за 2, 8-2 навсегда в сердечке)
Время будет, список вероломных унижений челси соберу, просто сейчас лень, погода хорошая, выходные, пойду лучше погуляю:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Dagger
Ответ Roman
Весь мир за лысого шарлатана
Юнайтед тоже тренирует лысый шарлатан)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akezhan Kutvarov
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Весь мир за Юнайтед и Интер
За Интер может быть, но МЮ мало кто обожает
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
ну раньше неадекватов на спортсе было меньше
Тут соглашусь:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Давыдкин
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Когда Куртуа играл за какое-то дно, а не Реал? Кому это интересно?
Ну так Куртуа после игры за "дно" в Реал и перешел, ау
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Помню смеялись всем офисом, когда Ф.Торрес через все поле пробежал и продырявил Вальдеса))
А мы смеялись когда Месси 2 раза между ног забил куртуа, а добил 3м голом гениальный Дембеле:))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Пеп не даёт слабину своим игрокам. В начале сезона усадил на скамейку Канселу, Уокера, даже КДБ сидел пару матчей и другие игроки из костяка. В открытую пошёл на конфликт с игроками из-за их "отношения", как видим это дало встряску и теперь есть все шансы зацепить требл. Интер тоже нравится, интересно что придумает Индзаги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий