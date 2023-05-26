Андрей Канчельскис: «Уровень «Зенита» упадет без легионеров. Думаю, летом многие могут уехать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис лимит на легионеров Чемпионат.com Футбол

 Андрей Канчельскис считает, что без легионеров уровень «Зенита» упадет.

«Уровень «Зенита» без легионеров упадет. Мы все видим, что они вносят очень много интересного в командную игру. Если кто-то уйдет – это будет большая потеря. Уровень команды упадет.

Хотелось бы, чтобы они остались на долгое время: играли в российском чемпионате и радовали своих болельщиков. Но вы знаете сами, что у них есть семьи, да и наверняка какие-то предложения из Европы.

Каждый футболист хочет развиваться и играть в еврокубках. Думаю, летом многие могут уехать», – сказал бывший футболист сборной России.

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27 комментариев

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Циник Петербургский
Интересно, много ли найдется футбольных клубов, чей уровень не упадет, если из них уедут легионеры? Но волнуют почему-то легионеры именно Зенита ;)
+25
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+25
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Доктор Верховцев
Опять двадцать пять! Только и надежд, что на отъезд легионеров из Зенита.
+13
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+13
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Доктор Верховцев
«Думаю, летом многие могут уехать».
Думает он! Ха-ха!
+7
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+7
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Nick Crosier
Там на место уехавших новые придут.
+2
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Eugeny Grebenkou
Думаю уровень любого клуба снизится без легионеров, что зенита, что спартака, что Реала, что ливерпуля)
+2
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NottinghamForest
Андрей Канчельскис, цитаты:
"Если на матч Зенита не дать мяч, им будет сложнее забить гол"
"Если Зениту запретить бить по воротам соперника, результативность Зенита упадет"
+2
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Nogoi89
Ну, это реально уже бред). Уедут только из Зенита, я так понимаю? Вот, конечно, кадры. Одни влажные мечты и трёп, вместо того, чтобы реально заниматься своими командами и покупать толковых футболистов
+3
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+2
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Ramon Mercader
Для многих открытие, но если из команды убрать 8 игроков стартового состава, то она, ВНЕЗАПНО, станет слабее.
+1
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SPB Patriot
Без легионеров уровень любого футбольного клуба упадет.
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юра георгиевский
Сейчас пошла новая мода среди псевдоэкспертов футбола: «Вдруг из Зенита уедут легионеры!» Уже десять человек отписалось в СМИ.)
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Сергей Жарковский
Опять появился этот персонаж со своими бредовыми мыслями.
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TaR
Сейчас уже не так много шансов что уедут. За них надо платить теперь, а вряд ли кто-то захочет раскошеливаться
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Доктор Верховцев
Ответ Сергей Жарковский
Опять появился этот персонаж со своими бредовыми мыслями.
Вечер пятницы, столица веселится.
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иван кочубей
уровень аналитики "если бы у бабушки был ......, она была бы дедушкой"
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юра георгиевский
Ответ Nick Crosier
Там на место уехавших новые придут.
Через неделю уже новый будет бегать по полю.
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grom55
Ответ Nick Crosier
Там на место уехавших новые придут.
везде новые придут. Зимой уже лили слёзы о сбежавших.
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Доктор Верховцев
Ответ Ivan Petrov
Столица веселится. А Питер бомбит😂
Без понятия, что там в Петербурге происходит, а столичных деятелей — вижу. И судя по изрекаемому, они в изрядном подпитии.
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KOTOV71
Ответ Доктор Верховцев
Вечер пятницы, столица веселится.
" Вечер Пятницы"- это Лучший Праздник по Всей Стране!!
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Доктор Верховцев
Ответ Ivan Petrov
Ну он же не болельщик зенита, более развит. Если вы не думаете,то остальные то думают
Я понимаю, что он не болельщик Зенита, потому и смеюсь над его «думами».
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Колбаскер тут
Боюсь представить что будет с Реалом и Сити
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Дед Щукарь порожняк не гонит
удивительно!))
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grom55
Уровень любой команды упадёт без легионеров. Ну и?
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юра георгиевский
Найдите ради бога работу Канчельскису. Он же явно страдает без тренерской работы. Видите, как его карёжит и плющит.
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юра георгиевский
Я боюсь даже представить, что же будет с другими клубами РПЛ, если из них тоже многие легионеры уедут. Наверное все московские клубы могут легко вылететь из-за этого в первый дивизион, не иначе.) Уровень интеллекта у Канчельскиса равен — двум уровням Виталия Кличко.
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