Андрей Канчельскис: «Уровень «Зенита» упадет без легионеров. Думаю, летом многие могут уехать»
Андрей Канчельскис считает, что без легионеров уровень «Зенита» упадет.
«Уровень «Зенита» без легионеров упадет. Мы все видим, что они вносят очень много интересного в командную игру. Если кто-то уйдет – это будет большая потеря. Уровень команды упадет.
Хотелось бы, чтобы они остались на долгое время: играли в российском чемпионате и радовали своих болельщиков. Но вы знаете сами, что у них есть семьи, да и наверняка какие-то предложения из Европы.
Каждый футболист хочет развиваться и играть в еврокубках. Думаю, летом многие могут уехать», – сказал бывший футболист сборной России.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Думает он! Ха-ха!
"Если на матч Зенита не дать мяч, им будет сложнее забить гол"
"Если Зениту запретить бить по воротам соперника, результативность Зенита упадет"