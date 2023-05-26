Андрей Канчельскис: «Уровень «Зенита» упадет без легионеров. Думаю, летом многие могут уехать»

Андрей Канчельскис считает, что без легионеров уровень «Зенита» упадет.

«Уровень « » без легионеров упадет. Мы все видим, что они вносят очень много интересного в командную игру. Если кто-то уйдет – это будет большая потеря. Уровень команды упадет.

Хотелось бы, чтобы они остались на долгое время: играли в российском чемпионате и радовали своих болельщиков. Но вы знаете сами, что у них есть семьи, да и наверняка какие-то предложения из Европы.

Каждый футболист хочет развиваться и играть в еврокубках. Думаю, летом многие могут уехать», – сказал бывший футболист сборной России.

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