Властимил Петржела: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов»
Властимил Петржела не верит, что «Спартак» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов.
– Думаю, «Спартак» никогда за свою историю не выиграет Лигу чемпионов. День, когда они поднимут над собой этот кубок, не настанет, мне кажется.
– Больше ли шансов у «Зенита»?
– Вы в этом турнире даже участия не принимаете и только в далеком будущем вернетесь, не говоря уже о победе в нем, – заявил экс-тренер «Зенита».
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