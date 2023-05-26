Властимил Петржела: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела не верит, что «Спартак» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов.

– Думаю, «Спартак» никогда за свою историю не выиграет Лигу чемпионов. День, когда они поднимут над собой этот кубок, не настанет, мне кажется.

– Больше ли шансов у «Зенита»?

– Вы в этом турнире даже участия не принимаете и только в далеком будущем вернетесь, не говоря уже о победе в нем, – заявил экс-тренер «Зенита».

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67 комментариев

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steelmaker
этот же персонаж говорил, что Зенит никогда не станет чемпионом? хороший знак для Спартака!
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JENNINGS
От создателя «Зенит» никогда в истории не выиграет Чемпионат России» :)
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-2
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trick00
Спасибо, мы не знали
+18
0
+18
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Андрей Федоров
Ой да, Чешским клубам бы лигу Европы сначала попробовать выиграть
+13
-1
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Константин Михайлович
зачем постоянно берут интервью у него и Мостового?
+10
0
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Ебздрогыч
Властимил Петржела никогда в истории не выиграет в казино
+5
-1
+4
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pmachkov@icloud.com
🤣🤣🤣 Зенит никогда не станет мисс вселенная
+3
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Алексей Иванов
Обиженный закомплексованный игрокам. Соревновался в те года с цска , но говорит о Спартаке))
+6
-3
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Mr.Hahn
У Петржелы такая глубокая интоксикация питерскими комплексами перед Спартаком произошла, что он уже больше декады в Зените не работает, а сектантские, составленные рандомайзером провинциальные вскукареки до сих пор непроизвольно воспроизводит порой.

Бедный дед! От полной деменции ненадолго ушёл, но рассудок повредился бесповоротно.
+4
-1
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Ivan Petrov
Похоже Петержеле тоже прислали текст про то что зенит пошумел бы в этом году в лиге чемпионов,но переводчик плохо перевел текст
+2
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Сергей Жарковский
Забодай тебя Велкопоповецкий козел
+2
0
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Геннадий Киселев
Они с Гендосом соревнуются в остроумии? Или выясняют у кого крепче маразм?
+2
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FilinMD
Ответ Андрей Федоров
Ой да, Чешским клубам бы лигу Европы сначала попробовать выиграть
Какая Лига Европы? Их даже в лиге Конференций не было в ПО
+2
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верюввалеру
🤣странная статейка
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SerGa
Ответ Алексей Иванов
Обиженный закомплексованный игрокам. Соревновался в те года с цска , но говорит о Спартаке))
А что тут удивительного? Хочешь хайп словить - пиши о Спартаке!
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Vasyamarch91
Глубокая аналитика ))) ну, может лет через 50 и выиграет, когда в стране мозги по поводу футбола у всех на место встанут
+3
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Тайосич
Ответ Celsius
Спартак и чемпионат то России никогда не выиграет, какая им Лига Чемпионов. Кубок "Матч Премьер" - вот посильный для красно-белых трофей.
Спартак чемпионат России выиграл 10 раз.
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Василий Батарейкин
Соглашусь с нашим паном!
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фахитос
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Ответ Алексей Иванов
Обиженный закомплексованный игрокам. Соревновался в те года с цска , но говорит о Спартаке))
он соревновался со Спартаком, ЦСКА тогда с локо за чемпионство боролись.
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vdm23
а позорный Зенит выиграет Лигу чемпионов, а дядя ??
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TaR
Что за обкурившийся журналист позвонил с таким вопросом?)))
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ivannumber1
Ну точно, провинциальные комплексы на лицо)
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fR0zZz
Можно поздравить Спартак с Кубком европейских чемпионов!
https://sportrbc.ru/news/5754cd129a794743bb228584
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Olly_Da
У Петржелы снова пятница.
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virt
Тупой ещё тупее.Это про него!
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